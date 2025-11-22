Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổi

Thứ bảy, 19:36 22/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSƯT Phú Đôn có nhiều năm cống hiến với nghề diễn và được khán giả cả nước yêu mến, khi về hưu tiếp tục tham gia đóng phim, cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém nam nghệ sĩ 25 tuổi.

Cuộc sống nghỉ hưu của NSƯT Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi - Ảnh 1.

NSƯT Phú Đôn sinh năm 1960 tại Hà Nội trong gia đình có tới 8 người con. Bố ông là NSƯT Lại Phú Cương, người được yêu mến qua vai bác cả Thuận trong bộ phim kinh điển "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm". Khi mới 6 tuổi, ông tham gia 2 vở kịch nói là "Hoa pháo" và "Búp trên cành" ở nhà hát Kịch Việt Nam. Năm 18 tuổi, nam nghệ sĩ thi vào lớp đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam, là bạn học cùng với NSND Quốc Khánh, NSND Trung Anh, NSND Lan Hương…

Cuộc sống nghỉ hưu của NSƯT Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi - Ảnh 2.

Trải qua hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Phú Đôn lưu dấu ấn trên màn ảnh qua nhiều vai diễn trong các bộ phim đình đám như: "Đất và người", "Tivi về làng", "Nàng dâu order", "Hoa hồng trên ngực trái", "Đấu trí"...

Cuộc sống nghỉ hưu của NSƯT Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi - Ảnh 3.

Trên màn ảnh nhỏ, Phú Đôn thường đảm nhận các vai nông dân nghèo khổ hay ông bố sầu não bởi sở hữu vẻ ngoài lam lũ, vóc dáng nhỏ thó. Có lẽ vì thế mà nhiều khán giả gọi ông là "nam nghệ sĩ khổ nhất màn ảnh". Ngoài ra, Phú Đôn cũng là gương mặt quen thuộc với sân khấu kịch, anh tham gia nhiều vở diễn, trong đó có hài kịch và để lại dấu ấn đối với khán giả.

Cuộc sống nghỉ hưu của NSƯT Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi - Ảnh 4.

Phú Đôn sinh ra gốc Hà Nội, nhưng thế mạnh hình thể khắc khổ nên thường được giao cho những vai thôn quê đặc sệt. Trên sân khấu Nhà hát kịch Việt Nam, mỗi vai diễn anh đảm nhiệm dù lớn dù nhỏ đều có màu sắc riêng, làm nên thành công của từng tác phẩm.

Cuộc sống nghỉ hưu của NSƯT Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi - Ảnh 5.

Bên cạnh sự nghiệp, Phú Đôn còn có cuộc sống gia đình đầm ấm. Nam nghệ sĩ kết hôn khá muộn, khi đã ở độ tuổi 45. Bà xã Phú Đôn tên là Hồng Vân, kém ông 25 tuổi, không làm nghệ thuật. Nói về tình duyên của mình, ông thường đùa vui rằng "trâu chậm uống nước trong”.

Cuộc sống nghỉ hưu của NSƯT Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi - Ảnh 6.

Sau khi về hưu, NSƯT Phú Đôn tiếp tục đóng góp cho phim ảnh. Ông tích cực tham gia nhiều dự án phim, với các vai diễn chân quê, mộc mạc. Mới nhất là phim truyền hình dài tập "Có anh, nơi ấy bình yên" vừa mới kết thúc khi phát sóng trên VTV.

Cuộc sống nghỉ hưu của NSƯT Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi - Ảnh 7.

Phú Đôn góp mặt trong bộ phim "Không ngại cưới chỉ cần lý do" được sản xuất năm 2023 và phát sóng trên kênh VTV3.

Cuộc sống nghỉ hưu của NSƯT Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi - Ảnh 8.

Phú Đôn thân thiện với các em nhỏ vùng cao, nơi nam nghệ sĩ thực hiện các cảnh quay trong bộ phim "Những chặng đường bụi bặm", phim phát sóng năm 2025.

Cuộc sống nghỉ hưu của NSƯT Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi - Ảnh 9.

NSƯT Phú Đôn cũng đã có vai diễn thành công trong bộ phim "Tết ở làng địa ngục" (2023). Không chỉ trong lĩnh vực phim truyền hình, ông còn tham gia phim điện ảnh "Quỷ nhập tràng" phim chiếu rạp vừa qua. Ngoài ra, NSƯT Phú Đôn cũng góp mặt trong một số vở diễn kịch nói.

NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổi - Ảnh 10.

NSƯT Phú Đôn từ lúc về hưu vẫn giữ lối sống giản dị giống như những vai diễn của bản thân chất phác, mộc mạc pha chút hài hước. Ông chia sẻ vợ phải đến cơ quan làm việc nhiều hơn nên nam nghệ sĩ luôn là người chủ động trong công việc để đỡ đần cho vợ từ việc chăm con cái, quần áo, cơm nước...

NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổi - Ảnh 11.

Ngoài những lúc đi diễn, NSƯT Phú Đôn ở nhà nên chủ động trong việc đỡ đần vợ chăm sóc con cái. Cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Phú Đôn vô cùng yên bình và ấm cúng bên vợ kém 25 tuổi cùng 2 con ngoan ngoãn. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ gạo cội thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình.

(Ảnh: VTV, Tư liệu, Internet, Vietnamnet)

Diễn viên Quốc Tuấn "12A và 4H" gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnhDiễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh

GĐXH - Diễn viên Quốc Tuấn từ khi về hưu đã tái xuất ở một số bộ phim điện ảnh, cuộc sống hiện tại kín tiếng và dành nhiều thời gian để đồng hành cùng con trai mắc bệnh hiếm gặp.

Đạo diễn "Mẹ chồng tôi" về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì "không đâu bằng Việt Nam"Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

GĐXH - NSND Khải Hưng đã về hưu từ rất lâu nhưng hiện tại, ông sống giản dị và tiếp tục cống hiến cho phim ảnh, được khán giả bao thế hệ yêu mến.

"Táo bà" Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể

GĐXH - NSƯT Minh Vượng thành công với nghề diễn hàng chục năm qua nhưng lại có cuộc sống riêng nhiều trắc trở, hiện sống độc thân trong căn nhà tập thể giản dị.

Thanh Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh

Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh

'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể

'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể

Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

Cùng chuyên mục

Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh con

Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh con

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương đã hạ sinh con trai ở Canada, chồng cô đã đăng dòng thông báo với nói những lời xúc động.

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Đêm nhạc mãn nhãn, khép lại hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Đêm nhạc mãn nhãn, khép lại hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt

Giải trí - 4 giờ trước

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải. Một đêm nhạc mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc và cũng là dấu mốc tôn vinh hành trình nỗ lực không ngừng của các tài năng âm nhạc Việt.

SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'

SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Tập 8 "Tân binh toàn năng" khép lại với nhiều nước mắt, đã có thí sinh đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình.

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹ

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính thừa hưởng từ mẹ. Cô còn sở hữu mái tóc đen dài vừa truyền thống mà rất dịu dàng.

Ca sĩ Đông Hùng tiết lộ về gia đình và song ca với con gái trên sóng VTV

Ca sĩ Đông Hùng tiết lộ về gia đình và song ca với con gái trên sóng VTV

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

Sau biến cố gia đình, ca sĩ Đông Hùng tìm thấy niềm hạnh phúc bên bà xã và cô con gái nhỏ. Nhờ điểm tựa tổ ấm, ca sĩ trở lại ca hát sôi nổi, sự nghiệp ngày càng thăng hoa.

'Mưa đỏ' tiếp tục nhận tin vui quốc tế

'Mưa đỏ' tiếp tục nhận tin vui quốc tế

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Phim “Mưa Đỏ” của Việt Nam góp mặt trong danh sách 86 tác phẩm đủ điều kiện tranh giải Phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.

Diễn viên vướng scandal gây tổn thất, rủi ro cho cả bộ phim

Diễn viên vướng scandal gây tổn thất, rủi ro cho cả bộ phim

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Ồn ào đời tư, scandal của diễn viên không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà chính những dự án họ góp mặt cũng bị thiệt hại nặng nề vì công chúng tẩy chay, quay lưng.

Con gái NSND Công Lý 24 tuổi đã là đạo diễn triển vọng, có phim dự giải 'Cánh diều vàng'

Con gái NSND Công Lý 24 tuổi đã là đạo diễn triển vọng, có phim dự giải 'Cánh diều vàng'

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Thục Anh - con gái NSND Công Lý mới đây đã khoe niềm vui lớn khi bộ phim tài liệu đầu tay của cô được kênh YouTube phát sóng. Ở tuổi ngoài đôi mươi, Thục Anh đang theo đuổi nghệ thuật một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc.

Bé Panda nhà MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan với nụ cười tít mắt đáng yêu

Bé Panda nhà MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan với nụ cười tít mắt đáng yêu

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Bé Panda - con trai 7 tháng tuổi của MC Mai Ngọc - gây "thương nhớ" với vẻ đáng yêu hay cười tít mắt. Nữ MC chia sẻ về cuộc sống làm mẹ và niềm vui từ con trai, khiến mọi mệt mỏi tan biến.

Phim 'Người thừa kế không danh phận' phát sóng trên VTV9 từ ngày 2/12

Phim 'Người thừa kế không danh phận' phát sóng trên VTV9 từ ngày 2/12

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV9 từ ngày 2/12.

Xem nhiều

NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổi

NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổi

Giải trí

GĐXH - NSƯT Phú Đôn có nhiều năm cống hiến với nghề diễn và được khán giả cả nước yêu mến, khi về hưu tiếp tục tham gia đóng phim, cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém nam nghệ sĩ 25 tuổi.

65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ

65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ

Câu chuyện văn hóa
Con gái NSND Công Lý 24 tuổi đã là đạo diễn triển vọng, có phim dự giải 'Cánh diều vàng'

Con gái NSND Công Lý 24 tuổi đã là đạo diễn triển vọng, có phim dự giải 'Cánh diều vàng'

Giải trí
Bé Panda nhà MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan với nụ cười tít mắt đáng yêu

Bé Panda nhà MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan với nụ cười tít mắt đáng yêu

Giải trí
Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáo

Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáo

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top