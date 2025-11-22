NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổi

NSƯT Phú Đôn sinh năm 1960 tại Hà Nội trong gia đình có tới 8 người con. Bố ông là NSƯT Lại Phú Cương, người được yêu mến qua vai bác cả Thuận trong bộ phim kinh điển "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm". Khi mới 6 tuổi, ông tham gia 2 vở kịch nói là "Hoa pháo" và "Búp trên cành" ở nhà hát Kịch Việt Nam. Năm 18 tuổi, nam nghệ sĩ thi vào lớp đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam, là bạn học cùng với NSND Quốc Khánh, NSND Trung Anh, NSND Lan Hương…