SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'

Trong tập 8 "Tân binh toàn năng" đã được phát sóng, tiết mục "Real Talk" ở vòng 1 Công diễn 3 đã xuất sắc đạt 709 điểm, tương đương 113.1% điểm cột mốc (627 điểm), thành công vượt qua mức thử thách 104%. Chiến thắng này không chỉ là thành quả của nỗ lực cá nhân mà còn là lời khẳng định cho sự đoàn kết và sức mạnh của tinh thần tập thể.

Thành công này đã mang lại niềm vui vỡ òa khi 3 thành viên đang bị đóng băng là Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi và Minhtin chính thức được giải cứu, tham gia vào đội hình trình diễn đầy đủ của tiết mục Performance tại vòng 2 Công diễn 3.

Tại đây, NSX Toàn năng SOOBIN và đội hình Tân binh thăng cấp đã mang đến tiết mục "Gương vỡ làm lành" - một sáng tác hoàn toàn mới, là sự kết hợp giữa âm hưởng ngũ cung của dân gian Việt Nam và xu hướng âm nhạc hiện đại của thế giới.

Màu sắc dân gian xuất hiện tại chương trình qua tiết mục "Gương vỡ làm lành". Ảnh VTV

SOOBIN chia sẻ trên Thời báo VTV: “Đây là 1 sản phẩm rất hay đến từ đội ngũ sản xuất của chương trình, mang nét độc đáo của âm nhạc Việt. Ngoài ra, ca khúc vẫn có sự phá cách của âm nhạc hiện đại thế giới. Đây sẽ là bài hát khắc họa rõ nét nhất tính chất nghệ sĩ và yếu tố nghệ thuật của một nghệ sĩ mà các tân binh phải gửi đến cho khán giả”.

SOOBIN tự hào khi chứng kiến màn trình diễn lột xác của các học trò. Tiết mục "Gương vỡ làm lành" nhận về 629 điểm, tương đương với 120.3% so với điểm cột mốc, giúp đội hình Tân binh thăng cấp thành công vượt mức thử thách 100%, đem lại đặc quyền mở khóa 2 vị trí ra mắt.

Với 2 chiến thắng trong Công diễn 3, tưởng như kết quả chung cuộc đã hoàn toàn có lợi cho nhóm Tân binh thăng cấp thì bất ngờ xảy ra khi tiết mục Vocal "Khóc cùng em" lại thất bại với khoảng cách sít sao khi chỉ đạt 99.6% mức thử thách (tương đương 666 điểm so với 669 điểm cột mốc, chỉ thiếu 3 bình chọn để vượt mốc 100%).

Các Tân binh tiếc nuối với kết quả thất bại quá sít sao. Ảnh VTV

Sự chênh lệch 0.4% này đã đẩy các tân binh vào vòng nguy hiểm, dẫn đến việc 1 thành viên có tổng điểm cá nhân thấp nhất qua 3 Công diễn phải ra về và 2 thành viên có tổng điểm cá nhân thấp tiếp theo bị đóng băng tại Công diễn 4. SOOBIN đã bật khóc, thừa nhận đau như bị "cứa vào tim" khi phải cùng các học trò đón nhận thất bại tại Công diễn 3.

Người phải dừng chân sau Công diễn 3 là tân binh Minhtin (Đỗ Minh Tân). Sự dừng chân của Minhtin không chỉ là mất mát cá nhân mà còn là cú sốc lớn đối với cả đội hình Tân binh thăng cấp. Rất nhiều nước mắt đã rơi từ cả phía người nhiều trải nghiệm, ở cương vị dẫn dắt những chàng trai trẻ tuổi đồng hành, gắn bó với nhau trong một chặng đường âm nhạc đáng nhớ.

SOOBIN bật khóc khi chứng kiến một thành viên bị loại. Ảnh VTV

Sự khắc nghiệt của chương trình chưa dừng lại khi Bảng điểm cá nhân tích lũy sau Công diễn 3 đã công bố hai thành viên tiếp theo nằm trong vùng nguy hiểm và bị đóng băng tại Công diễn 4 là Hồ Đông Quan (hạng 9) và Swan Nguyễn (hạng 10).

SOOBIN lo lắng sâu sắc cho Công diễn 4, anh cảnh báo các tân binh còn lại: Chương trình sẽ ngày càng khắc nghiệt, bây giờ không thể thoải mái mà tin mình an toàn mãi được, bất cứ ai cũng sẽ có thể rơi vào vị trí nguy hiểm, phải cố gắng hơn rất nhiều.

