Vừa qua, nhà sản xuất đã chính thức giới thiệu dự án phim truyền hình "Người thừa kế không danh phận". Bộ phim dài 80 tập, dự kiến phát sóng lúc 19h trên VTV9 từ thứ Hai đến thứ Năm, bắt đầu từ ngày 2/12/2025.



"Người thừa kế không danh phận" không dừng lại ở những xung đột đời sống thường nhật mà mở rộng sang các mối quan hệ nhiều tầng lớp, được đẩy lên bằng loạt nút thắt kịch tính. Câu chuyện xuyên suốt phim thấm đẫm màu sắc drama, xoay quanh nhân quả, tham vọng và những lựa chọn đầy đánh đổi của con người hiện đại.

Chuyện phim kể về Kim – cô gái xuất thân nghèo khó nhưng mang trong mình khát vọng đổi đời. Tưởng như cánh cửa bước vào hào môn đã mở ra khi cô mang thai con của Hải – người thừa kế một tập đoàn thực phẩm lớn. Thế nhưng, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ khi mẹ Hải đưa ra điều kiện khắc nghiệt: chỉ chấp nhận cháu trai, trong khi Kim lại mang thai bé gái.

Diễn viên tham gia phim "Người thừa kế không danh phận". Ảnh VTV

Quyết định đánh tráo con đầy liều lĩnh đã trở thành bước ngoặt đen tối trong cuộc đời Kim. Gần 30 năm sau, những bí mật tưởng chừng được chôn vùi bắt đầu trỗi dậy, kéo theo làn sóng mâu thuẫn trong gia đình tập đoàn. Từ tham vọng, đố kỵ đến tranh đoạt quyền lực, các mối quan hệ lần lượt bị cuốn vào vòng xoáy toan tính, tạo nên chuỗi drama căng thẳng xuyên suốt bộ phim.

Bộ phim xoáy sâu vào những góc khuất trong xã hội hôm nay – nơi không ít người vì khát vọng đổi đời, danh vọng hay nỗi ám ảnh giàu – nghèo mà đánh mất giá trị cốt lõi của tình thân.

Phim còn khai thác mạnh mẽ yếu tố nhân quả: ai gieo tổn thương rồi sẽ phải trả giá. Những việc làm trái lương tâm, dù được che giấu tinh vi, cũng sẽ quay lại ám ảnh người gây ra chúng.

Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" phát sóng trên VTV9 từ ngày 2/12. Ảnh VTV

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trải dài nhiều thế hệ, từ những gương mặt kỳ cựu giàu kinh nghiệm đến lớp trẻ đầy năng lượng. Đặc biệt, phía nhà sản xuất hé lộ, bộ phim có sự góp mặt của một nàng hậu đình đám, lần đầu chạm ngõ phim ảnh. Người đẹp đảm nhận một vai diễn gai góc, cá tính, khác hoàn toàn với hình ảnh của nàng hậu trước đó.

Bị bạn gái bán đứng, Đức quyết định chia tay Nga GĐXH - Phát hiện bạn gái gian dối trong lời khai tại cơ quan công an, Đức đã chủ động nói chuyện và chia tay Nga.



