4 món chay ngon từ đậu phụ trắng dễ làm, vừa ngon vừa đẹp mắt cho mâm cỗ chay Rằm tháng 7 âm lịch 2026

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Đậu phụ cuốn lá lốt chiên giòn - món chay ngon từ đậu phụ trắng không thể bỏ lỡ Rằm tháng 7 âm lịch 2026

Đậu phụ cuốn lá lốt đơn giản, dễ làm. Món ăn không cầu kỳ nhưng có màu sắc bắt mắt và hương thơm đặc trưng của lá lốt. Bên ngoài có lớp vỏ vàng giòn, bên trong mềm béo, ăn rất cuốn

Nguyên liệu làm đậu phụ cuốn lá lốt chiên giòn:

+ 3 miếng đậu phụ trắng

+ Lá lốt

+ Bột chiên giòn

+ Vừng trắng

+ Dầu ăn

Cách làm đậu phụ cuốn lá lốt chiên giòn:

Đậu phụ thái thành những miếng nhỏ vừa ăn. Lá lốt rửa sạch, chần sơ nước ấm để cho lá mềm dễ cuốn hơn. Đặt miếng lá lốt lên mặt phẳng, gấp hai mép lá vào trong rồi cho đậu phụ vào cuộn đều tay.

Pha bột chiên giòn theo hướng dẫn trên bao bì, thêm một chút vừng trắng rồi khuấy đều. Nhúng từng cuộn đậu phụ vào hỗn hợp bột rồi đem chiên ở mức lửa vừa tới khi lớp vỏ bên ngoài vàng giòn.

Vớt đậu ra giấy thấm dầu. Món đậu phụ cuốn lá lốt chiên giòn có thể dùng kèm tương ớt hoặc nước chấm chay tùy khẩu vị.

Đậu phụ tẩm hành

Đậu phụ tẩm hành có phần vỏ giòn, bên trong mềm, kết hợp với vị thơm của hành lá và nước sốt đậm đà. Đây cũng là món có cách chế biến khá nhanh.

Nguyên liệu làm đậu phụ tẩm hành:

+ 6 bìa đậu phụ mơ loại nhỏ

+ 45-50g hành lá

+ 35g nước tương hoặc nước mắm chay

+ 8-10g đường

+ Dầu ăn

+ Ớt sừng hoặc ớt cay tùy khẩu vị

Cách làm đậu phụ tẩm hành:

Hành lá rửa thật sạch, để ráo rồi thái nhỏ 0,5cm rồi cho vào một bát tô.

Đậu phụ thái miếng vừa ăn, tránh thái dày quá để tẩm cho ngấm ngon. Đun nóng dầu, khi đủ nóng cho vài thìa dầu nóng vào bát hành lá đã thái, trộn nhẹ để hành chín và dậy mùi.

Phần dầu còn lại dùng để chiên đậu. Cho đậu vào chiên ở lửa vừa đến khi vàng giòn một mặt thì trở mặt còn lại. Trong lúc chờ đậu chín, pha nước sốt gồm nước lọc, nước tương hoặc nước mắm chay, đường và một chút ớt băm. Khuấy đều cho đường tan.

Khi đậu đã vàng đều, gắp từng miếng nhúng nhanh qua phần nước sốt rồi đặt ra đĩa. Không ngâm đậu quá lâu trong nước sốt vì dễ làm lớp vỏ mất đi độ giòn.

Lần lượt làm vậy cho tới khi hết. Cuối cùng, dùng phần hành đã chuẩn bị rắc hoặc đặt lên từng miếng đậu. Nếu thích ăn cay, mọi người có thể cho thêm chút tiêu hoặc ớt vào.

Đậu phụ nấm hương khô

Sự kết hợp giữa đậu phụ mềm và nấm hương thơm tạo nên món ăn chay hấp dẫn.

Nguyên liệu làm đậu phụ nấm hương khô:

+ 4 thanh đậu phụ

+ 30 nấm hương rừng

+ 2 củ hành khô

+ Hành lá

+ Bột canh, dầu thực vật

Ảnh: Trinh Duyên

Cách làm đậu phụ nấm hương khô:

Nấm hương khô ngâm trong nước ấm cho mềm, rửa sạch cho vào máy xay, xay nhuyễn cùng hành khô thái miếng.

Đậu phụ dùng thìa nghiền nhỏ. Trộn đều đậu phụ với hỗn hợp nấm hương, hành khô, hành lá thái nhỏ và bột canh.

Cho dầu thực vật, chờ sôi dầu cho đậu phụ và nấm nắm dẹt hình như bánh rán rồi chiên đều hai mặt. Món đậu phụ nấm hương có thể dùng nóng cùng cơm trắng và rau xanh.

Đậu phụ bao bố

Nguyên liệu đậu phụ bao bố:

+ 5 miếng đậu phụ

+ Nấm, mộc nhĩ, cà rốt

+ Hành lá

+ Đậu phụ tươi

+ Hạt nêm chay, xì dầu, dầu ăn

Cách làm đậu phụ bao bố:

Ảnh: Ha Oanh

Đậu phụ cắt thành miếng vừa ăn, chiên vàng đều các mặt. Sau đó dùng dao khoét rỗng bên trong, tiếp đó nhồi nhân dùng cọng hành buộc lại và om xì dầu.

Nhân làm từ nấm, mộc nhĩ, cà rốt xào chín cùng chút hạt nêm chay, sau đó bóp thêm với đậu phụ tươi.

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