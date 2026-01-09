Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Táo Y tế' Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' của VTV

Thứ sáu, 11:00 09/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - 'Táo Y tế' Vân Dung mới đây đã có những chia sẻ về việc 'Táo Quân' dừng phát sóng. Chị cho biết bản thân cũng có nhiều tiếc nuối như khán giả.

Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' - Ảnh 1.Táo quân 2026 không có, chương trình nào sẽ thay thế trong đêm Giao thừa?

GĐXH - Chính thức chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân sẽ không có trong Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới.

Nghệ sĩ Vân Dung là thành viên gạo cội trong gia đình nhà Táo bao năm qua nhưng mới đây chị phải tiếc nuối khi nói lời tạm biệt chương trình. Tuy nhiên, chị khẳng định đây không phải là chia tay hoàn toàn mà chỉ dừng lại để thay bằng một chương trình khác trong đêm Giao thừa.

Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' - Ảnh 2.

Vân Dung là một trong "Táo" gạo cội của nhà Táo.

Nghệ sĩ Vân Dung cho biết theo thường lệ cứ tháng 1 là các "Táo" sẽ được gọi đến tập chương trình nhưng năm nay không có thông tin gì thì mọi người đều hiểu. Cũng như khán giả, việc nghệ sĩ có chút tiếc nuối, bùi ngùi là điều không thể tránh khỏi. Nghệ sĩ Vân Dung cho biết: "Táo Quân không chỉ là giải trí đơn thuần, mà còn có thời sự, nóng hổi, và nói trúng những điều khán giả quan tâm suốt một năm qua". Chương trình này được mọi đối tượng khán giả đón chờ như một "món ăn" tinh thần trong tối Giao thừa. Chị nói: "Trẻ con xem để cười, người lớn xem để suy ngẫm, người trẻ bắt gặp những "trend" quen thuộc, ai cũng thấy đâu đó tiếng nói của mình trong chương trình".

Không có Táo Quân nhưng VTV vẫn có chương trình văn nghệ thay thế và nghệ sĩ Vân Dung mong mọi người ủng hộ. "Món ăn cũ là ký ức không bao giờ quên, còn món ăn mới cũng sẽ có cái hay riêng của nó. Có thể hôm nay chưa thích, nhưng xem dần rồi sẽ thấy thấm", nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ.

Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' - Ảnh 3.

Vân Dung mong muốn khán giả đón nhận chương trình mới của VTV.

Chị cho rằng một chương trình mới sẽ gặp rất nhiều áp lực từ "cái bóng" của Táo Quân nhưng đây cũng là cơ hội để các nghệ sĩ "làm mới" mình. Đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ. Với nghệ sĩ Vân Dung, chị luôn tin tưởng và quý mến họ. Theo chị, lớp "Táo" trẻ đang thích nghi và bắt nhịp với tinh thần của chương trình. Chị tin tưởng họ sẽ là lứa kế cận làm tốt "Táo Quân" trong tương lai.

Nghệ sĩ Vân Dung sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc (sau này cả bố mẹ chị đều chuyển về Quân khu I). Khi còn nhỏ, chị đã bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật.

Không chỉ với chương trình Táo Quân, Vân Dung hiện tại là gương mặt thân quen của "vũ trụ" VFC, nữ diễn viên sinh năm 1975 nổi tiếng qua các phim: Ghét thì yêu thôi (2017), Người Phán Xử (tiền truyện), Yêu thì ghét thôi (Ghét thì yêu thôi 2) (2018), Những nhân viên gương mẫu (2019), Những ngày không quên (2020), Hướng dương ngược nắng (2020-2021), 11 tháng 5 ngày (2021), Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ (2022)...

Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' - Ảnh 4.‘Táo trẻ’ Thái Dương: 'Nghệ sĩ gạo cội là linh hồn Táo quân, chúng tôi lớp trẻ không thể thay thế'

GĐXH - "Khoảng 4 năm nay, tôi đã quen với nhịp điệu cuối năm cùng các anh chị em thức đêm thức hôm để tập luyện Táo. Năm nay chương trình tạm dừng, tự dưng cảm giác cuối năm lại nhàn nhã đến hụt hẫng", diễn viên Thái Dương chia sẻ.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chấn thú nhận sự thật clip 'nóng', Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sắp bị điều chuyển

Chấn thú nhận sự thật clip 'nóng', Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sắp bị điều chuyển

Xem - nghe - đọc - 27 phút trước

GĐXH - Bị Thiệu thao túng bằng clip 'nóng', Chấn đã chọn cách thú nhận mọi chuyện với vợ.

Bách đã nhớ ra tất cả nhưng Tú vẫn quyết định khép lại quá khứ

Bách đã nhớ ra tất cả nhưng Tú vẫn quyết định khép lại quá khứ

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trí nhớ của Bách đã trở lại, anh tìm đến Tú để nói lời xin lỗi vì đã sống lạnh lùng và không nhận ra cô chính là nữ điều dưỡng Minh.

Hình ảnh mới nhất của NSND Quốc Khánh

Hình ảnh mới nhất của NSND Quốc Khánh

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh mới đây vướng tin đồn về sức khỏe, ngay lập tức anh đã phủ nhận và có hình ảnh mới nhất bên bạn bè.

Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Khác với vẻ hung tợn trên phim "Thiên đường máu", Thanh Hương nổi tiếng với vẻ xinh đẹp, gợi cảm trong dàn mỹ nhân của phim VTV.

MC Vũ Mạnh Cường: 'Thói quen tập luyện thể dục giúp tôi sống hạnh phúc và lạc quan hơn'

MC Vũ Mạnh Cường: 'Thói quen tập luyện thể dục giúp tôi sống hạnh phúc và lạc quan hơn'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - MC Vũ Mạnh Cường mới đây đã đồng hành cùng Lễ trao giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' vào tối 7/1 của báo Sức khỏe & Đời sống. Anh nhận thấy rất nhiều câu chuyện ý nghĩa về hành trình chăm sóc, giữ gìn sức khỏe với sự lan tỏa tích cực đến mọi người thông qua cuộc thi này.

Thủ môn quê Hưng Yên hào hứng lần đầu tham gia 'Mái ấm gia đình Việt'

Thủ môn quê Hưng Yên hào hứng lần đầu tham gia 'Mái ấm gia đình Việt'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Thủ môn Nguyễn Đình Triệu và nhiều nghệ sĩ Việt lần đầu tham gia Mái ấm gia đình Việt ghi hình tại Hải Phòng. Chương trình mang đến niềm vui cho trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn.

Phạm Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao ở tuổi 40?

Phạm Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao ở tuổi 40?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Mạnh Trường mới đây đã "lột xác" không còn là chàng thơ trên phim VFC mà trở thành một Chánh văn phòng UBND tỉnh thâm trầm, khó đoán trong "Lằn ranh". Đây là một vai diễn nhiều thách thức với Mạnh Trường nhưng anh vẫn ghi điểm trong mắt khán giả vì sự cố gắng.

Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3

Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Tối nay, Hương Tràm xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình "Sao check" trên VTV3. Nữ ca sĩ quê Nghệ An chia sẻ hành trình sự nghiệp và cuộc sống, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nổi giận sau khi xem clip 'nóng' của chồng

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nổi giận sau khi xem clip 'nóng' của chồng

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Hằng Thu vô cùng tức giận khi xem clip "nóng" của Chấn được Thiệu gửi tới.

Nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền tiết lộ bí quyết khoẻ, đẹp trong hành trình nghệ thuật

Nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền tiết lộ bí quyết khoẻ, đẹp trong hành trình nghệ thuật

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Góp mặt tại đêm trao giải "Tôi khỏe đẹp hơn" với những bản hòa tấu đầy cảm xúc, nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền không chỉ gây ấn tượng bởi tiếng đàn điêu luyện mà còn ở vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Với chị, âm nhạc và tinh thần tích cực là nền tảng cốt lõi để duy trì ngọn lửa nghệ thuật.

Xem nhiều

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.

BTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnh

BTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnh

Giải trí
Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3

Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3

Giải trí
Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Xem - nghe - đọc
Phạm Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao ở tuổi 40?

Phạm Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao ở tuổi 40?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top