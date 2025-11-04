3 ngày sinh Âm lịch được ví như trăng khuyết: Khởi đầu u tối nhưng cuối đời viên mãn

Người sinh ngày 23 Âm lịch: Thông minh nhưng cần tập trung

Theo tử vi, người sinh ngày 23 Âm lịch có đầu óc thông minh, tư duy nhanh nhạy và luôn biết nắm bắt cơ hội.

Thời điểm mặt trăng khuyết dần tượng trưng cho sự chuyển hóa, đó cũng chính là tính cách của họ, linh hoạt, thích nghi tốt và không ngại thay đổi.

Họ có khả năng nhìn thấy tiềm năng trong những điều tưởng như vô vọng, dễ nhận ra cơ hội kinh doanh mà người khác bỏ qua.

Tuy nhiên, chính vì quá đa tài và hiếu kỳ mà người sinh ngày này dễ "đứng núi này trông núi nọ". Hôm nay hứng thú với kinh doanh, ngày mai lại muốn học nghệ thuật, dẫn đến thiếu sự tập trung để phát triển chuyên sâu.

Điểm yếu lớn nhất của họ là khó giữ được tài lộc, bởi tiền đến nhanh nhưng cũng dễ đi. Nếu học được cách kiên định, tập trung vào một lĩnh vực, họ sẽ tích lũy được khối tài sản đáng kể vào giai đoạn trung niên và hậu vận.

Về sức khỏe, người sinh ngày 23 Âm lịch dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý bất ổn. Suy nghĩ nhiều, mất ngủ, tiêu hóa kém là những vấn đề thường gặp.

Họ nên duy trì thói quen thiền, viết nhật ký hoặc luyện thư pháp để cân bằng cảm xúc và thư giãn tinh thần.

Người sinh ngày 28 Âm lịch: Nở muộn nhưng bừng sáng

Người sinh ngày 28 Âm lịch thường tích lũy kinh nghiệm trong im lặng, chờ thời cơ thích hợp để bứt phá. Ảnh minh họa

Trăng ngày 28 Âm lịch chỉ còn là lưỡi liềm mong manh, tượng trưng cho khởi đầu của một chu kỳ mới. Những người sinh vào ngày này thường có cuộc đời khởi đầu trắc trở nhưng kết thúc rực rỡ.

Thuở nhỏ, họ có thể gặp khó khăn trong học tập hoặc công việc, bị xem thường hoặc đánh giá thấp. Nhưng càng trưởng thành, họ càng bộc lộ bản lĩnh mạnh mẽ, kiên định và không bao giờ bỏ cuộc.

Người sinh ngày 28 Âm lịch thường tích lũy kinh nghiệm trong im lặng, chờ thời cơ thích hợp để bứt phá. Đặc biệt, vận may của họ thường đến muộn, đôi khi là sau tuổi 40.

Lúc này, con cái thành đạt, tài sản ổn định hoặc cơ hội lớn bất ngờ xuất hiện giúp họ đổi đời. Giống như sau khi trăng tàn là trăng non, cuộc đời họ càng về sau càng viên mãn, sung túc.

Về sức khỏe và tinh thần, người sinh ngày này có năng lượng bền bỉ, biết tiết chế cảm xúc và sống giản dị.

Họ hiếm khi sa vào thói quen xấu, nhờ đó mà có tuổi thọ cao và tinh thần lạc quan.

Người sinh ngày 10 Âm lịch: Đột phá, đổi mới và thành công muộn

Khi bước vào tuổi trung niên, người sinh ngày 10 Âm lịch thường đạt được thành công lớn nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh tích lũy. Ảnh minh họa

Nếu bạn sinh vào ngày 10 Âm lịch, hai từ khóa gắn liền với cuộc đời bạn chính là "đổi mới" và "đột phá". Đây là những người mang tư duy sáng tạo, không thích bị gò bó trong khuôn khổ.

Thời trẻ, họ có thể gặp nhiều thất bại do quá dám nghĩ, dám làm, không chịu đi theo lối mòn. Tuy nhiên, chính sự khác biệt đó lại tạo nên bản sắc riêng.

Mỗi lần vấp ngã, họ đều rút ra bài học quý báu để trưởng thành hơn. Khi bước vào tuổi trung niên, người sinh ngày 10 Âm lịch thường đạt được thành công lớn nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh tích lũy.

Họ thích hợp với các lĩnh vực sáng tạo, nghiên cứu hoặc kinh doanh độc lập, những nơi cho phép họ phát huy trí tưởng tượng và sự năng động.

Một khi tìm thấy hướng đi phù hợp, họ có thể tạo nên bước ngoặt đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

3 ngày sinh Âm lịch may mắn đến muộn, vinh quang bền lâu

Người sinh vào ngày 10, 23 và 28 Âm lịch có điểm chung là khởi đầu không dễ dàng, nhưng càng trải qua thử thách, họ càng mạnh mẽ và vững vàng.

Sự kiên trì, nhẫn nại và tinh thần cầu tiến chính là chìa khóa giúp họ đạt được thành công bền vững về sau.

Cuộc đời giống như chu kỳ của mặt trăng có lúc tròn, lúc khuyết, có sáng có tàn. Nhưng với những ai sinh vào các ngày Âm lịch đặc biệt này, sau khuyết là tròn, sau gian nan là rạng rỡ, và sau những năm tháng chờ đợi chính là một kết thúc huy hoàng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.