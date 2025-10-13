3 người thân mất vì ung thư, người đàn ông đi khám phát hiện tiền ung thư dù không có triệu chứng

Phát hiện tổn thương tiền ung thư đại tràng từ dấu hiệu đau ngực

Vừa qua, các bác sĩ BVĐK Medlatec cho biết đã tiếp nhận ông L.V.M. (54 tuổi) đến khám do đau ngực.

Tại đây, bệnh nhân được BSCKII. Nguyễn Quang Minh - Trưởng Chuyên khoa Tim mạch của bệnh viện đã trực tiếp thăm khám. Kết quả kiểm tra tim, phổi không phát hiện bất thường.

Tuy nhiên, khai thác tiền sử gia đình được biết, bệnh nhân có bố, chú ruột và anh trai đều mất vì ung thư đại tràng. Trước đó, ông M. chưa từng nội soi đại tràng vì sợ làm thủ thuật, nhưng khi được bác sĩ Minh tư vấn, động viên bệnh nhân thực hiện nội soi.

Kết quả nội soi dạ dày ghi nhận viêm dạ dày, HP âm tính, có túi thừa tá tràng. Nội soi đại tràng phát hiện túi thừa manh tràng và 2 polyp tại đại tràng ngang và đại tràng sigma, đã được cắt qua nội soi và gửi làm xét nghiệm mô bệnh học.

Kết quả mô bệnh học cho thấy:

- Polyp đại tràng ngang: U tuyến ống, loạn sản độ thấp.

- Polyp đại tràng sigma: U tuyến ống, loạn sản độ cao, diện cắt không còn tế bào u.

Các xét nghiệm chỉ dấu ung thư, bao gồm CEA (1,85 ng/mL) và CA 19-9 đều trong giới hạn bình thường. Chụp CT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang ghi nhận giãn nhẹ đường mật trong và ngoài gan, kèm một số túi thừa manh tràng.

Xét nghiệm tầm soát gen ung thư di truyền cho nam giới (dạ dày, đại tràng, tiền liệt tuyến...) kết quả không phát hiện đột biến.

Dựa vào kết quả trên, ông M. được chẩn đoán mắc polyp đại tràng sigma loạn sản độ cao và polyp đại tràng ngang đã được cắt qua nội soi. Bệnh nhân được kê đơn điều trị và theo dõi định kỳ. Trong vòng 1 năm, tái khám và nội soi kiểm tra 2 lần đều không ghi nhận tái phát tại vị trí polyp loạn sản độ cao.

Gia đình có tiền sử ung thư đại tràng cần cảnh giác

Ảnh: BVCC

Theo ThS.BSNT Lưu Tuấn Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa của bệnh viện, loạn sản độ cao là tình trạng các tế bào niêm mạc đại tràng hoặc dạ dày phát triển bất thường, với sự thay đổi rõ rệt về cấu trúc và chức năng, gần giống tế bào ung thư nhưng chưa xâm lấn. Đây là tổn thương tiền ác tính, được xếp vào nhóm tổn thương có nguy cơ cao tiến triển thành ung thư.

Nếu không được can thiệp (cắt polyp qua nội soi), loạn sản độ cao có thể tiến triển thành ung thư biểu mô tại chỗ hoặc ung thư xâm lấn trong vòng vài tháng đến vài năm. Tốc độ tiến triển phụ thuộc vào kích thước polyp, mức độ loạn sản và các yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình hoặc bệnh lý nền (viêm loét đại tràng, bệnh Crohn).

Bác sĩ Thành khuyến cáo, đối với những trường hợp như bệnh nhân M., có polyp loạn sản độ cao, tiền sử gia đình nhiều người mắc ung thư đại tràng, việc cắt polyp qua nội soi là cần thiết và phải được theo dõi định kỳ bằng nội soi 6 tháng/lần trong ít nhất 2 năm đầu.

Bên cạnh đó, với những bệnh nhân nghi ngờ có yếu tố di truyền, xét nghiệm tầm soát gen ung thư di truyền (khảo sát 145 gen, bao gồm 30 gen liên quan đến ung thư đại trực tràng di truyền) giúp đánh giá nguy cơ mắc ung thư trong cuộc đời, từ đó xây dựng kế hoạch tầm soát ung thư cá thể hóa cũng như ngăn ngừa di truyền gen bệnh cho thế hệ sau.