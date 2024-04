3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Tòa án nhân dân Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Trung Nhật (SN 1996, trú thôn 2, xã Thọ Điền); Thân Văn Trường Thi (SN 1993) và Lê Quang Rin (SN 1994) cùng trú thôn Tùng Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 4/2023, Thi được một người tên Nguyễn Thành An (SN 1987, trú xã Đức Hương, Vũ Quang) thuê vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực đường QL 8A thuộc xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) vào TP Hồ Chí Minh với tiền công 100.000.000 đồng, nếu gửi ma túy bằng xe khách thì tiền công là 50.000.000 đồng và được Thi đồng ý.

Khoảng 3 ngày sau, Nguyễn Thành An tiếp tục nhờ Thi tìm người vận chuyển ma túy từ khu vực rừng thuộc huyện Vũ Quang vào tỉnh Bình Dương.

Thân Văn Trường Thi liên hệ thuê Nhật và Rin đi nhận và vận chuyển ma túy cho An. Nhật và Rin đồng ý (tiền công do Nhật và Rin thỏa thuận thống nhất với Nguyễn Thành An mỗi người 50.000.000 đồng).

Đến khoảng 19h30’ ngày 12/4/2023, sau khi nhận được điện thoại của Nguyễn Thành An, Thi điều khiển xe mô tô chở Nhật và Rin đến khu vực rừng tràm thuộc địa phận thị trấn Vũ Quang nhận 1 bì tải màu đỏ trắng bên trong chứa 15kg ma túy Methamphetamine và 5kg ma túy Ketamine từ một nhóm người lạ mặt.

Nhận hàng xong, Nhật và Rin đưa số ma túy trên về cất giấu vào một bụi cây gần cầu Khe Trươi, thuộc địa phận thị trấn Vũ Quang, rồi về nhà nghỉ Linh Do ở xã Sơn Trường (Hương Sơn) để nghỉ.

Đến khoảng 2h ngày 13/4/2023, Nguyễn Thành An gọi điện thoại cho Thi thông báo đã đến giờ lấy số ma túy đó.

Nhận lệnh từ An, Thi đã nhanh chóng điều khiển xe mô tô BKS 38E1-098.41 đi đến khu vực đường QL 8A, thuộc xã Sơn Kim 1 nhận và vận chuyển 1 túi màu đen, bên trong chứa 4kg ma túy Methamphetamine.

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, khi đang vận chuyển số ma túy trên đến khu vực đường QL 8A thuộc địa phận thôn Hà Chua, xã Sơn Tây (Hương Sơn) thì Thân Văn Trường Thi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Khoảng 3h ngày 14/4/2023, khi Nguyễn Trung Nhật và Lê Quang Rin đang vận chuyển 1 thùng xốp chứa 15kg ma túy Methamphetamine và 5kg ma túy Ketamine trên đường tỉnh lộ 5, thuộc địa phận tổ dân phố 6 (thị trấn Vũ Quang) để gửi vào tỉnh Bình Dương theo yêu cầu của Nguyễn Thành An thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ vào các tài liệu, Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, Thân Văn Trường Thi vừa trực tiếp vận chuyển trái phép 4kg ma túy Methamphetamine, vừa liên hệ thuê, giúp sức cho Nguyễn Trung Nhật và Lê Quang Rin vận chuyển trái phép 15kg ma túy Methamphetamine và 5kg ma túy Ketamine nên giữ vai trò chính.

Nguyễn Trung Nhật và Lê Quang Rin vận chuyển trái phép 15kg ma túy Methamphetamine và 5kg ma túy Ketamine nên giữ vai trò đồng phạm người thực hành.

Tại phiên tòa các bị cáo Thân Văn Trường Thi, Nguyễn Trung Nhật và Lê Quang Rin đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt các bị cáo Thân Văn Trường Thi, Nguyễn Trung Nhật và Lê Quang Rin mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.