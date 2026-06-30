30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Tất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Trưa nay (30/6), sau gần 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên án đối với 30 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng qua app núp bóng doanh nghiệp. Theo đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo từ phạt tiền 200 triệu đồng đến phạt tù với mức án cao nhất là 1 năm 7 tháng 29 ngày, cùng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trong thời gian nghị án, HĐXX đã xem xét toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo và đã ra phán quyết với mức án như trên.
Về nội dung vụ án, HĐXX đồng tình với quan điểm và quyết định truy tố của Viện Kiểm sát. Theo đó, bị cáo Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971, từng làm việc tại các công ty Lộc Tín, Ixora, Cactus, Vinex...) tham gia vận hành hệ thống cho vay trực tuyến thông qua hai ứng dụng Oncredit và Easycash, dưới vỏ bọc nhiều doanh nghiệp tại TPHCM.
Đường dây cho vay lãi nặng này đã tổ chức bài bản theo mô hình doanh nghiệp với nhiều bộ phận, như: quản lý, kế toán, công nghệ thông tin, thẩm định hồ sơ, chăm sóc khách hàng và thu hồi nợ.
Từ năm 2019, bị cáo Lê Thanh Huỳnh Cang được một người quốc tịch Ukraine tên Roman (chưa rõ lai lịch) giao điều hành hoạt động cho vay. Sau khi một số công ty bị kiểm tra, Roman xuất cảnh nhưng vẫn chỉ đạo từ nước ngoài, yêu cầu thành lập thêm doanh nghiệp để duy trì hoạt động.
Để vay được tiền, người vay phải cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng và cho phép ứng dụng truy cập dữ liệu điện thoại. Dù công khai lãi suất 19,44%/năm, các công ty còn thu nhiều khoản phí tư vấn, gia hạn, phạt chậm thanh toán,... khiến lãi suất cho vay thực tế lên tới 365-792%/năm.
Từ 20 người vay tiền, cơ quan chức năng xác định các bị cáo đã thực hiện 162 hợp đồng, giải ngân hơn 905 triệu đồng và thu về hơn 1,117 tỷ đồng. Trong số gần 269 triệu đồng tiền lãi thu được, chỉ hơn 8 triệu đồng là tiền hợp pháp. Số tiền còn lại (hơn 260,6 triệu đồng) được xác định là khoản thu lợi bất chính.
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