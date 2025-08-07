4 bệnh lây truyền qua đường tình dục không thể chữa khỏi hoàn toàn
Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục không thể chữa khỏi hoàn toàn là herpes, viêm gan B, HIV và HPV. Tuy nhiên, các bệnh này vẫn có thể được điều trị để kiểm soát, giúp người bệnh sống chung an toàn và giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe.
Bệnh lây truyền qua đường tình dục là những bệnh mắc phải khi quan hệ tình dục, bao gồm quan hệ qua cơ quan sinh dục, đường hậu môn hay bằng miệng. Vi khuẩn, virus hay ký sinh trùng mang mầm bệnh có thể truyền từ người này sang người khác qua tinh dịch, dịch âm đạo và các dịch tiết khác trên cơ thể.
Hiện nay, có 4 bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) không thể chữa khỏi hoàn toàn, bao gồm herpes, viêm gan B (HBV), HIV và virus HPV . Mặc dù không thể loại bỏ khỏi cơ thể nhưng các bệnh này có thể điều trị được bằng thuốc và các liệu pháp y tế khác nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe.
1. Bệnh mụn rộp (Herpes)
Herpes do virus Herpes simplex (HSV) gây ra, có hai dạng: HSV-1 (thường gây mụn rộp miệng) và HSV-2 (thường gây mụn rộp sinh dục). Bệnh gây ra các mụn nước và vết loét dễ lây lan qua tiếp xúc da kề da. Vì là bệnh suốt đời, Herpes có thể tái phát theo từng đợt.
Việc điều trị thường sử dụng thuốc kháng virus để ngăn chặn sự nhân lên của virus, giúp giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các đợt bùng phát.
2. Viêm gan B (HBV)
Theo BSCKII Nguyễn Văn Phúc - Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108, virus viêm gan B gây bệnh ở gan nhưng lại lây bệnh qua dịch sinh dục và máu. Virus viêm gan B lây lan rất nhanh, người mới mắc bệnh thường không có dấu hiệu rõ ràng. Một số triệu chứng có thể gặp bao gồm: vàng da, chán ăn, mệt mỏi...
Hiện tại vẫn chưa có thuốc điều trị viêm gan B khỏi hoàn toàn, chỉ có thuốc ức chế hoạt động của virus và giảm tình trạng của viêm gan. HBV có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về gan, làm tăng nguy cơ ung thư gan, suy gan và xơ gan nếu không được điều trị.
May mắn đã có vaccine phòng ngừa viêm gan B. Nếu bạn chưa tiêm vaccine, hãy trao đổi với bác sĩ để được tư vấn.
3. HIV
HIV là virus gây suy giảm miễn dịch ở người, làm tổn thương nghiêm trọng hệ miễn dịch theo thời gian. Khi phát triển thành AIDS, hệ miễn dịch gần như không còn khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường. HIV có thể lây truyền qua đường tình dục và tiếp xúc với máu nhiễm bệnh.
Hiện nay, đã có thuốc kháng virus có thể ngăn chặn sự nhân lên của HIV là ARV là (Antiretroviral drug), ức chế sự nhân lên của virus, duy trì nồng độ virus trong máu ở mức thấp nhất có thể. Khi một người bị nhiễm HIV, HIV làm suy yếu hệ miễn dịch, do vậy nếu được điều trị bằng thuốc ARV, nồng độ virus trong máu thấp sẽ giúp hệ miễn dịch phục hồi và không bị suy yếu thêm. Ngoài ra, PrEP (dự phòng trước phơi nhiễm) cũng là một phương pháp hiệu quả để phòng ngừa lây nhiễm HIV ở những người có nguy cơ cao.
4. Virus u nhú ở người (HPV)
HPV là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất, với hơn 100 chủng khác nhau. Các chủng HPV được phân loại thành nguy cơ thấp (gây mụn cóc sinh dục) và nguy cơ cao (liên quan đến ung thư cổ tử cung và một số loại ung thư khác).
Tin tốt là bạn có thể tiêm vaccine HPV để ngăn ngừa nhiễm bệnh trong tương lai. Đồng thời, việc tầm soát HPV định kỳ giúp phát hiện sớm các tế bào tiền ung thư, cho phép can thiệp y tế kịp thời để ngăn ngừa bệnh tiến triển thành ung thư.
Theo Bộ Y tế, vaccine HPV được khuyến cáo tiêm cho cả nam và nữ trong độ tuổi từ 9 đến 45 tuổi. Thời điểm vàng để tiêm là từ 9 đến 14 tuổi, vì cơ thể có đáp ứng miễn dịch tốt nhất. Đối với người từ 15 đến 45 tuổi, việc tiêm phòng vẫn cần thiết để bảo vệ khỏi các chủng virus chưa nhiễm. Cần tiêm đầy đủ các mũi theo đúng phác đồ để đạt hiệu quả cao nhất.
BSCKII Nguyễn Văn Phúc cho biết, phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng là cách giảm nguy cơ mắc bệnh, bạn có thể phòng ngừa bằng cách:
- Không quan hệ tình dục khi say rượu hay sử dụng chất kích thích.
- Quan hệ chung thủy một vợ, một chồng.
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần.
- Sử dụng bao cao su khi quan hệ.
- Vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục trước và sau khi quan hệ.
Ngoài ra, việc sàng lọc STI định kỳ cũng rất quan trọng, đặc biệt là người có nhiều bạn tình.
Hoàng Nam
Một nguyên nhân bất ngờ khiến trẻ em gái dậy thì sớmDân số và phát triển - 1 ngày trước
Xu hướng dậy thì sớm ở trẻ ngày càng gia tăng có thể gây nhiều hệ lụy sức khỏe sau này. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân và thật bất ngờ khi họ tìm ra một nguyên nhân khiến trẻ em gái dậy thì sớm.
Vì sao nhiều trẻ không được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời?Dân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH – Có nhiều nguyên nhân khiến không ít bà mẹ không thể duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu sau sinh. Trong đó, việc lạm dụng sữa công thức là một trong những rào cản gia tăng tỷ lệ trẻ không được bú mẹ hoàn toàn trong những năm tháng đầu đời.
5 sai lầm phổ biến khiến mẹ mất sữa sớm mà không biếtDân số và phát triển - 2 ngày trước
Việc nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ là bản năng mà còn là một quá trình cần được trang bị kiến thức và chăm sóc đúng cách. Thế nhưng, không ít bà mẹ – đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa – đang vô tình đánh mất nguồn sữa quý giá trong những tháng đầu đời của con vì những sai lầm tưởng chừng rất nhỏ.
Trăn trở đẩy lùi nỗi đau ThalassemiaDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH – Theo các chuyên gia, Thalassemia (tan máu bẩm sinh) không phải là căn bệnh của riêng ai - đó là câu chuyện của cả cộng đồng. Bằng việc khám sức khỏe trước khi kết hôn, chủ động tư vấn di truyền và áp dụng công nghệ hỗ trợ sinh sản, chúng ta có thể xây dựng một thế hệ không còn nỗi đau mang tên Thalassemia.
Cả nhà nhập viện cấp cứu sau bữa cơm tốiDân số và phát triển - 3 ngày trước
Sau bữa cơm tối, cả gia đình 3 người lớn, 2 trẻ nhỏ đều đau bụng, buồn nôn, chóng mặt nên được đưa đi cấp cứu.
Phụ nữ độc thân muốn làm IVF cần biết những thông tin nàyDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH – Theo các chuyên gia, phụ nữ độc thân muốn có một mẫu tinh trùng vô danh để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thì phải có một mẫu tinh trùng hiến. Và mẫu tinh trùng này phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra.
Để nỗi đau bệnh lý di truyền không còn là gánh nặng của mỗi gia đình và toàn xã hộiDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH – Có cặp vợ chồng mất đến 2 đứa con mới biết bản thân mình mắc bệnh lý di truyền; có những gia đình có 2 anh/chị em ruột đều mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) phải truyền máu suốt đời để duy trì sự sống hay những bà mẹ đau đớn khi sinh ra 3 đứa con nhưng cả 3 đều mắc bệnh down.
Kỳ tích y học: Bé trai chào đời từ phôi thai trữ đông suốt hơn 30 nămDân số và phát triển - 5 ngày trước
Hai vợ chồng chỉ muốn có con đã bất đắc dĩ trở thành ... kỷ lục gia.
Quảng Ninh tổ chức tập huấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ emDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Nhằm cụ thể hóa các kế hoạch trọng điểm về công tác trẻ em, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh đã tập huấn chuyên sâu nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyến đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em và trẻ khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh.
7 thói quen tăng nguy cơ gây ung thư vú, chị em bỏ càng sớm càng tốtDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Ung thư vú ở chị em có thể phòng được nếu từ bỏ ngay những thói quen xấu gây ung thư vú dưới đây.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.