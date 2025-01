4 cách ăn uống kiêng kỵ theo quy luật tự nhiên giúp cân bằng thân - tâm - trí cho năm mới

Năm mới điều chỉnh thân tâm giúp cân bằng thân - tâm - trí cả năm

Mùa xuân không chỉ là sự khởi đầu của một năm mới, mà còn là cơ hội để con người điều chỉnh thân tâm, sống hòa hợp với quy luật tự nhiên.

Cổ nhân coi dưỡng sinh không đơn thuần là chăm sóc sức khỏe thể chất, mà còn là sự tu dưỡng tinh thần, giúp con người đạt được sự cân bằng giữa thân – tâm – trí. Năm mới, Giảng viên - Lương y Phạm Văn Tấn hướng dẫn bạn đọc 4 cách dưỡng sinh không xa vời thực tế, mà là sự hiểu biết và ứng dụng những quy luật tự nhiên vào cuộc sống rất tốt.

1. Năm mới sống thuận theo thiên đạo giữ gìn sinh mệnh

Ngày nay, con người thường lãng quên sự liên kết với thiên nhiên. Do đó, nhiều người có thói quen hay thức khuya, lười vận động, căng thẳng kéo dài... chính là nghịch lại thiên đạo, tự mình làm tổn hại sức khỏe. Năm mới, bạn nên biết thuận theo tự nhiên mới là cách giữ gìn sinh mệnh.

Trong "Hoàng Đế Nội Kinh", cổ nhân nhấn mạnh: "Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàng". Nghĩa là, mùa xuân vạn vật sinh trưởng, con người cũng phải mở lòng đón nhận, nuôi dưỡng sinh khí. Vì vậy, hãy thức dậy sớm hơn để hấp thụ dương khí, vận động nhẹ nhàng như đi bộ, tập khí công, thái cực quyền... để kích thích khí huyết lưu thông.

Giảng viên - Lương y Phạm Văn Tấn hướng dẫn cách cân bằng thân – tâm – trí năm mới. Ảnh: TG

2. Dưỡng thân: Biết ăn uống, biết kiêng kỵ

Theo Ngũ hành, mùa xuân thuộc hành Mộc, liên quan đến tạng Can. Can chủ điều tiết khí huyết, nếu bị tổn thương sẽ dễ sinh nóng nảy, mất ngủ, mệt mỏi...

Xã hội hiện đại với lối sống công nghiệp đã khiến con người ăn uống tùy tiện, lạm dụng thực phẩm chế biến sẵn, khiến cơ thể tích tụ độc tố. Từ xưa, cổ nhân đã dạy: "Bệnh từ miệng mà vào". Do đó, bạn cần biết cách chọn lọc thực phẩm - chính là biết bảo vệ chính mình.

Theo đó, bạn cần ưu tiên thực phẩm thanh nhẹ, giàu dinh dưỡng như rau xanh, đậu hũ, ngũ cốc, kết hợp thực phẩm có vị chua nhẹ như cam, táo, giấm để hỗ trợ chức năng gan.

Đồng thời, hạn chế đồ cay nóng, rượu bia... vì dễ làm Can khí uất kết mà sinh bệnh.

Mùa xuân năm mới ưu tiên thực phẩm thanh nhẹ, giàu dinh dưỡng... hỗ trợ chức năng gan. Hạn chế đồ cay nóng, rượu bia vì dễ làm Can khí uất kết mà sinh bệnh. Ảnh internet

3. Dưỡng tâm: Tránh nóng giận, giữ tâm thái an nhiên

Cổ nhân quan niệm: "Can chủ sơ tiết", nghĩa là gan có chức năng điều tiết cảm xúc. Khi giận dữ, khí Can bị tổn thương, gây ra nhiều bệnh lý như cao huyết áp, đau dạ dày, mất ngủ… Do đó, dưỡng sinh mùa xuân là chăm sóc cơ thể và rèn luyện tâm thái.

Người xưa nhấn mạnh: "Xuân tâm sinh hỉ, dưỡng Can an thần". Năm mới, bạn hãy học cách bao dung, giảm bớt phiền muộn, tìm niềm vui trong những điều giản dị để tinh thần luôn thoải mái.

Một người biết kiểm soát cảm xúc sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, một tâm hồn thanh thản.

4. Năm mới cần dưỡng khí: Bồi đắp dương khí, tránh tổn hao sinh lực

Mùa xuân tuy ấm áp, nhưng dư hàn còn sót lại. Nếu không giữ ấm đúng cách, dương khí sẽ bị tổn hao, khiến cơ thể dễ nhiễm bệnh.

Vì thế, bạn cần tránh để cơ thể nhiễm lạnh, không nên thức khuya quá nhiều, và đặc biệt là không nên lạm dụng các chất kích thích.

Cổ nhân dạy: "Xuân hạ dưỡng dương, thu đông dưỡng âm", tức là mùa xuân là thời điểm lý tưởng để bồi dưỡng dương khí, giúp cơ thể tràn đầy sinh lực. Theo đó, khi dương khí vượng, cơ thể tự khắc chống lại bệnh tật, tinh thần cũng minh mẫn hơn.

Bội đắp dương khí giúp khí dương vượng, cơ thể tự khắc chống lại bệnh tật, tinh thần minh mẫn hơn. Ảnh internet.

Lời kết

Dưỡng sinh không phải là điều xa vời mà là sự hiểu biết và ứng dụng những quy luật tự nhiên vào cuộc sống. Cổ nhân không có những công nghệ hiện đại nhưng họ có trí tuệ tinh túy được đúc kết từ ngàn năm. Nếu con người hiện đại biết học hỏi và thực hành, chắc chắn sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh, an nhiên và trường thọ.

Dưỡng sinh mùa xuân năm mới không chỉ là dưỡng thân, mà còn là dưỡng tâm, dưỡng khí, dưỡng trí. Một khi hiểu được điều đó, chúng ta sẽ biết cách trân quý sinh mệnh, sống hài hòa với thiên nhiên, và tận hưởng một cuộc đời ý nghĩa hơn.

