4 cách để dễ dàng hiểu bạn đời muốn gì khi gần gũi

Tầm quan trọng của việc hiểu cơ thể bạn đời

Theo Tiến sĩ Justin Lehmiller, chuyên gia nghiên cứu về tình dục học tại Viện Kinsey và tác giả cuốn Tell Me What You Want, hiểu về cơ thể và phản ứng sinh lý của đối phương giúp vợ chồng dễ dàng đạt được sự đồng điệu trong đời sống phòng the. Khi cả hai biết cách lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của nhau, họ sẽ cảm thấy được trân trọng và thỏa mãn hơn.

Một nghiên cứu của Đại học Texas cũng cho thấy những cặp đôi hiểu biết về phản ứng tình dục của bạn đời có xu hướng duy trì sự hạnh phúc lâu dài hơn và giảm nguy cơ rạn nứt trong hôn nhân.

Ảnh minh họa

Cách tìm hiểu về cơ thể và nhu cầu của bạn đời

Giao tiếp cởi mở: Trao đổi thẳng thắn về mong muốn và cảm giác của nhau trong chuyện chăn gối giúp cả hai hiểu rõ hơn về đối phương mà không cảm thấy ngại ngùng.

Tìm hiểu kiến thức khoa học: Đọc sách hoặc tham khảo từ các nghiên cứu đáng tin cậy về sinh lý học giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết về cơ thể con người.

Lắng nghe ngôn ngữ cơ thể: Đôi khi, những biểu hiện nhỏ như hơi thở, ánh mắt hay sự phản ứng của đối phương trong lúc gần gũi cũng là tín hiệu giúp bạn điều chỉnh để cả hai cùng cảm thấy thoải mái.

Dành thời gian khám phá cùng nhau: Trải nghiệm những điều mới mẻ cùng nhau không chỉ giúp làm mới cảm xúc mà còn giúp hai vợ chồng hiểu sâu hơn về sở thích và nhu cầu của nhau.

Sự thấu hiểu giúp cải thiện đời sống hôn nhân

Theo Tiến sĩ Emily Nagoski, tác giả cuốn Come as You Are, khi cả hai người trong mối quan hệ cảm thấy an toàn và thấu hiểu lẫn nhau, họ sẽ có xu hướng gắn bó lâu dài và hạnh phúc hơn. Hiểu về cơ thể và nhu cầu của nhau không chỉ giúp tăng cường khoái cảm mà còn góp phần củng cố sự tin tưởng, từ đó làm cho hôn nhân thêm bền vững.

Việc thấu hiểu cơ thể và nhu cầu của bạn đời không chỉ là trách nhiệm mà còn là một nghệ thuật trong tình yêu. Hãy luôn sẵn sàng học hỏi, chia sẻ và lắng nghe để đời sống hôn nhân luôn tràn đầy đam mê và sự gắn kết.