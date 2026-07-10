Trạm Y tế phường Bãi Cháy tọa đàm hưởng ứng Ngày dân số Thế giới 11/7

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GĐXH - Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, Trạm Y tế phường Bãi Cháy đã tổ chức tọa đàm tuyên truyền về công tác dân số và phát triển, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc và nâng cao chất lượng dân số.

Vừa qua, Trạm Y tế phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND phường, các ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ cộng tác viên dân số cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân số trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng trong triển khai hiệu quả các chính sách dân số và phát triển.

Tọa đàm tại Trạm Y tế Bãi Cháy hưởng ứng Ngày dân số Thế giới 2026 - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tọa đàm hưởng ứng ngày dân số thế giới 11/7. Ảnh: CTV

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Dân số năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn của chương trình là những nội dung trao đổi về vai trò của thanh niên trong xây dựng gia đình hạnh phúc, sinh con có trách nhiệm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Các đại biểu, cộng tác viên dân số cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chính sách dân số tại cơ sở.

Hoạt động tọa đàm là một trong những nội dung trọng tâm thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển phường Bãi Cháy về tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7.

Trong thời gian tới, phường Bãi Cháy sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội, treo băng rôn, khẩu hiệu và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng nhằm lan tỏa sâu rộng thông điệp về dân số và phát triển.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, phường Bãi Cháy kỳ vọng tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong thực hiện chính sách dân số, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương trong những năm tới.

Tọa đàm tại Trạm Y tế Bãi Cháy hưởng ứng Ngày dân số Thế giới 2026 - Ảnh 2.Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

GĐXH - Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.

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