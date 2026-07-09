Quảng Ninh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7: Chú trọng nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn mới
GĐXH - Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và phát triển bền vững.
Ngày 9/7, Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác dân số và phát triển trong bối cảnh mới.
Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh; cùng đại diện các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh, lãnh đạo Chi cục Dân số, Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển cấp xã, viên chức các trạm y tế và đại diện nhiều đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh: Công tác dân số và phát triển là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của mỗi người dân.
Trong giai đoạn mới, các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy vai trò của y tế cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cộng tác viên dân số trong tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân tiếp cận các dịch vụ dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác dân số phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Đồng thời, tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số ở cơ sở, bảo đảm các hoạt động truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số được triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu dân số và phát triển của tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều nội dung trọng tâm như những vấn đề đặt ra đối với công tác dân số trong giai đoạn hiện nay; các chính sách dân số mới; đổi mới phương thức truyền thông lồng ghép chính sách dân số; phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên trong tuyên truyền, vận động thanh niên khám sức khỏe trước hôn nhân; ứng dụng công nghệ số trong truyền thông dân số; nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu dân cư và đổi mới hình thức truyền thông gắn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại tuyến cơ sở.
Các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất, công tác dân số hiện nay không chỉ hướng tới duy trì mức sinh hợp lý mà còn phải tập trung nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đồng thời chủ động thích ứng với những thay đổi về cơ cấu dân số và quá trình già hóa dân số.
Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong truyền thông dân số - phát triển. Việc khai thác hiệu quả các nền tảng số và các phương thức truyền thông hiện đại sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tới nhiều nhóm đối tượng.
Bên cạnh đó, hội nghị cũng khẳng định vai trò nòng cốt của hệ thống y tế cơ sở trong triển khai các hoạt động dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và quản lý dữ liệu dân cư. Đổi mới phương thức truyền thông tại tuyến cơ sở được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chính sách dân số và phát triển.
Thông qua hội nghị, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định lấy nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội làm mục tiêu xuyên suốt.
Đây cũng là dịp để các địa phương, đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, tăng cường phối hợp nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ dân số, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.
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