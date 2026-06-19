4 cách tra cứu điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội 2026 đơn giản, chính xác

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Theo thông báo của Sở GD&ĐT, dự kiến từ 20h ngày 19/6/2026, sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Học sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội theo đường link sau:

- Cổng thông tin điện tử của Sở: hanoi.edu.vn

- Cổng tuyển sinh đầu cấp của Thành phố: tsdaucap.hanoi.edu.vn

- Ứng dụng iHanoi.

- Tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Báo Hà Nội mới điện tử.

Sở GD&ĐT lưu ý: Phụ huynh, học sinh chỉ tra cứu trên các kênh chính thức được Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo; không cung cấp số định danh cá nhân, mật khẩu/tài khoản, mã học sinh hoặc các thông tin cá nhân khác trên các website giả mạo hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Chuẩn bị đúng số báo danh theo Phiếu báo dự thi của thí sinh; kiểm tra kỹ thông tin trước khi tra cứu để hạn chế sai sót.

Các nhà trường chủ động thông tin rộng rãi hướng dẫn này tới học sinh, cha mẹ học sinh; bố trí cán bộ trực hỗ trợ trong thời gian công bố điểm thi và tiếp nhận phản ánh theo thẩm quyền.

Dự kiến từ 20h ngày 19/6/2026, Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là các cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội:

1. Tra cứu trên ứng dụng iHanoi

- Bước 1: Mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại thông minh; cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất nếu được yêu cầu. Tại trang chủ hoặc nhóm tiện ích giáo dục, chọn tiện ích "Tra cứu điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT" khi tiện ích được kích hoạt.

- Bước 2: Tại tab "Tra cứu", nhập chính xác số báo danh (SBD) của thí sinh vào ô tìm kiếm và nhấn nút "Tra cứu điểm".

- Bước 3: Đối chiếu thông tin thí sinh hiển thị trên màn hình gồm họ tên, số báo danh; kiểm tra điểm ưu tiên, điểm khuyến khích, điểm xét tuyển, điểm chuyên nếu có và điểm thi từng môn. Học sinh, cha mẹ học sinh có thể sử dụng biểu tượng chia sẻ trên ứng dụng để lưu hoặc gửi kết quả khi cần đối chiếu.

- Bước 4: Trường hợp cần đối chiếu ngưỡng trúng tuyển, chọn tab "Điểm chuẩn" để tra cứu điểm chuẩn các trường THPT khi được công bố. Chọn tab "Điểm của tôi" để xem nhanh kết quả điểm thi đã tra cứu/lưu trên ứng dụng.

- Bước 5: Nếu ứng dụng chưa hiển thị tiện ích tra cứu tại thời điểm công bố hoặc truy cập chậm do số lượng người dùng lớn, học sinh, cha mẹ học sinh thực hiện tra cứu qua các kênh web chính thức nêu tại mục I của Hướng dẫn này.

Đặc biệt, đối với những thí sinh đã đăng ký tài khoản trên ứng dụng iHanoi, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo ngay khi điểm thi được công bố. Nhờ đó, phụ huynh và học sinh không cần liên tục truy cập các trang tra cứu để kiểm tra thông tin mà vẫn có thể nhận được thông báo kết quả một cách nhanh chóng và kịp thời.

2. Tra cứu trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của Thành phố

- Bước 1: Mở trình duyệt web trên máy tính hoặc điện thoại, truy cập Cổng tuyển sinh đầu cấp của Thành phố tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn

- Bước 2: Tại trang chủ Cổng tuyển sinh đầu cấp, chọn nút "Tra cứu điểm thi vào lớp 10" hoặc chọn mục tra cứu kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên thanh chức năng/bảng thông báo của hệ thống.

- Bước 3: Tại màn hình "Tra cứu điểm thi vào lớp 10", chọn hình thức tra cứu theo "Mã học sinh" hoặc "Số báo danh" theo yêu cầu hiển thị; nhập chính xác mã học sinh/số báo danh của thí sinh vào ô "Nhập thông tin".

- Bước 4: Nhập "Mã bảo vệ" đúng theo ký tự hiển thị trên màn hình; nếu mã bảo vệ khó đọc, nhấn biểu tượng làm mới để lấy mã khác.

- Bước 5: Kiểm tra lại thông tin đã nhập và nhấn nút "Tra cứu điểm thi". Đọc kỹ kết quả hiển thị; có thể chụp màn hình hoặc in kết quả tra cứu để đối chiếu khi cần thiết. Trường hợp truy cập chậm do số lượng người dùng lớn, học sinh, cha mẹ học sinh thực hiện tải lại trang sau ít phút hoặc chuyển sang các kênh tra cứu khác nêu tại mục I của Hướng dẫn này.

3. Tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Hà Nội

- Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://diemthi.hanoi.edu.vn

- Bước 2: Tại trang chủ, chọn banner/thông báo hoặc chuyên mục của Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục về tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

- Bước 3: Nhập số báo danh, mã xác nhận theo yêu cầu; nhấn "Tra cứu" để xem điểm từng môn và các thông tin liên quan được công bố trên hệ thống.

- Bước 4: Trường hợp truy cập chậm do số lượng người dùng lớn, cha mẹ học sinh thực hiện tải lại trang sau ít phút hoặc chuyển sang các kênh tra cứu khác được nêu tại mục I của Hướng dẫn này.

4. Tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Báo Hà Nội mới điện tử

- Bước 1: Mở trình duyệt web trên máy tính hoặc điện thoại, truy cập Cổng thông tin điện tử Báo Hà Nội mới tại địa chỉ: https://xemdiem.hanoimoi.vn

- Bước 2: Tại trang chủ Báo Hà Nội mới, chọn banner/chuyên trang "Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2026" hoặc tìm trong chuyên mục Giáo dục/ô tìm kiếm với từ khóa "điểm thi lớp 10 Hà Nội 2026".

- Bước 3: Tại giao diện "Tra cứu điểm thi 2026", chọn tab "Điểm thi lớp 10 Hà Nội năm 2026", nhập chính xác số báo danh của thí sinh vào ô tra cứu và nhấn nút "Tìm kiếm".

- Bước 4: Đối chiếu thông tin họ tên, số báo danh, điểm các môn thi và các thông tin liên quan hiển thị trên hệ thống. Trường hợp dữ liệu chưa hiển thị hoặc truy cập chậm, học sinh, cha mẹ học sinh chờ hệ thống cập nhật, tải lại trang sau ít phút hoặc chuyển sang các kênh tra cứu chính thức khác nêu tại mục I của Hướng dẫn này.

Thời điểm nào Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026? GĐXH - Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 19-22/6, thí sinh sẽ có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.