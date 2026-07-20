4 chữ ngắn gọn Mỹ Tâm nhắn gửi thần tượng Messi sau chung kết World Cup 2026

Chung kết World Cup 2026 đã khép lại với nhiều cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ trên thế giới. Nếu người hâm mộ Tây Ban Nha vỡ òa khi đội tuyển nâng cao chiếc cúp vàng World Cup thì các cổ động viên Argentina lại không giấu được sự tiếc nuối khi Lionel Messi và đồng đội trở thành "cựu vương" sau 120 phút căng thẳng.

Giữa bầu không khí nghẹn ngào ấy, Mỹ Tâm đã có động thái thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi gửi lời động viên đến Messi. Cụ thể, Mỹ Tâm đăng tải hình ảnh Messi xuất hiện trên màn hình lớn kèm lời nhắn ngắn gọn: "Vĩnh viễn vĩ đại! Cảm ơn Leo Messi" cùng hàng loạt biểu tượng trái tim màu xanh.

Bài đăng của Mỹ Tâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cho rằng thất bại ở trận chung kết không thể làm lu mờ những gì Messi đã cống hiến cho bóng đá 8 lượt trận World Cup 2026 và trong suốt 20 năm sự nghiệp lẫy lừng. Không ít người cũng bày tỏ sự đồng cảm với cảm xúc của nữ ca sĩ khi chứng kiến một trong những chương cuối cùng của Messi tại sân chơi World Cup.

Trước đó, Mỹ Tâm còn trực tiếp có mặt tại sân vận động AT&T Stadium (Dallas, Mỹ), nơi diễn ra trận đấu giữa tuyển Argentina và Áo để cổ vũ thần tượng Lionel Messi trong vòng bảng World Cup 2026.

Trong loạt ảnh, Mỹ Tâm diện áo số 10 mang tên Messi, hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của các cổ động viên Argentina. Cô không giấu được sự phấn khích khi liên tục ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đặc biệt là lúc hình ảnh siêu sao người Argentina xuất hiện trên màn hình lớn.

Mỹ Tâm từng gây chú ý khi khoe ảnh cổ vũ thần tượng Lionel Messi trên khán đài sân vận động AT&T Stadium (Dallas, Mỹ), nơi diễn ra trận đấu giữa tuyển Argentina và Áo tại World Cup 2026.

Đặc biệt, khoảnh khắc Messi lập cú đúp, giúp Argentina đánh bại Áo với tỷ số 2-0 và thiết lập kỷ lục mới tại World Cup được Mỹ Tâm ghi lại với cảm xúc hồi hộp và vỡ òa ăn liên tục hò reo giữa bầu không khí bùng nổ trên khán đài tại Dallas.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là đầu tàu đưa Argentina tiến sâu tại World Cup 2026. Dù không thể khép lại hành trình bằng chức vô địch, Messi vẫn nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ người hâm mộ trên khắp thế giới. Với nhiều khán giả, điều đọng lại sau trận chung kết không chỉ là kết quả thắng thua, mà còn là hình ảnh một huyền thoại đã chiến đấu đến những phút cuối cùng cho màu cờ sắc áo.



