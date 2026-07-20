Hà Phương, HIEUTHUHAI, Phượng Hồng Kông khiến fan nức nở khi đến Mỹ xem Chung kết World Cup 2026

Thứ hai, 16:38 20/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Nhiều sao Việt, người nổi tiếng tới sân MetLife, bang New Jersey (Mỹ) để cổ vũ trận Chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Sao Việt chung kết World Cup 2026 - Ảnh 1.

Ca sĩ HIEUTHUHAI gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh có mặt trực tiếp ở SVĐ xem trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina. Nam ca sĩ còn chụp ảnh Messi ngồi bệt trên sân cỏ sau trận thua.

Sao Việt chung kết World Cup 2026 - Ảnh 2.

Ca sĩ HIEUTHUHAI chụp ảnh lưu niệm bên ngoài SVĐ diễn ra chung kết World Cup 2026.

Sao Việt chung kết World Cup 2026 - Ảnh 3.

Ca sĩ Hà Phương (em gái ca sĩ Cẩm Ly) có mặt trực tiếp tại sân và theo dõi trận đấu chung kết. Nữ ca sĩ chia sẻ video quay trực tiếp không khí trước, giữa trận và màn trao cúp đầy phấn khởi trên sân.

Sao Việt chung kết World Cup 2026 - Ảnh 4.

Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2019 Phượng Hồng Kông có mặt tại Mỹ để xem trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina. 

Sao Việt chung kết World Cup 2026 - Ảnh 5.

Mùa giải World Cup 2026, Phượng Hồng Kông cùng gia đình cổ vũ đội tuyển Tây Ban Nha bởi đây là quê hương thứ hai của con trai Ricardo. Trước đó, chị cũng đã đưa con trai tới Mỹ xem trận Tứ kết có sự góp mặt của đội tuyển Tây Ban Nha.

Sao Việt chung kết World Cup 2026 - Ảnh 6.

Nhà báo - BLV bóng đá Trương Anh Ngọc chia sẻ hình ảnh trực tiếp tại SVĐ MetLife, nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026.

Sao Việt chung kết World Cup 2026 - Ảnh 7.

Trong nước, nhiều sao Việt chia sẻ hình ảnh cổ vũ, tâm trạng khi theo dõi trận chung kết World Cup 2026 quan màn ảnh nhỏ. MC Quang Minh ủng hộ Argentina nhưng cũng gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Tây Ban Nha với chức vô địch đầy xứng đáng.

Sao Việt chung kết World Cup 2026 - Ảnh 8.

Bộ ba diễn viên Thái Dương - Trung Ruồi - Duy Nam háo hức chờ đón trận chung kết diễn ra hấp dẫn.

(Ảnh FB nhân vật)

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