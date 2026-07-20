Hà Phương, HIEUTHUHAI, Phượng Hồng Kông khiến fan nức nở khi đến Mỹ xem Chung kết World Cup 2026

6 giờ trước

GĐXH - Từng là một trong những tài tử đình đám của màn ảnh Việt, Chi Bảo hiện không còn xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên lựa chọn cuộc sống nhẹ nhàng, dành thời gian cho gia đình, công việc kinh doanh và các hoạt động thiện nguyện.