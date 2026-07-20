Chi Bảo ở tuổi 53

Tuổi 37 rực rỡ của vợ diễn viên Chi Bảo GĐXH - Lý Thùy Chang - vợ diễn viên Chi Bảo đã có một bộ ảnh đẹp như tranh vẽ đón tuổi 37 bên chồng con. Điều đáng nói là nhan sắc của cô ngày càng rực rỡ.

Chi Bảo rời ánh đèn sân khấu sau gần ba thập kỷ gắn bó

Chi Bảo là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim nổi tiếng như: Đồng tiền xương máu, Người đẹp Tây Đô, Hương phù sa, Cô gái xấu xí... Với vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm cùng lối diễn xuất tự nhiên, anh từng là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất của màn ảnh nhỏ Việt Nam.

Diễn viên Chi Bảo nổi tiếng ở thập niên 2000 bởi vẻ ngoài điển trai.

Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Chi Bảo quyết định dừng đóng phim để tập trung cho cuộc sống cá nhân. Nam diễn viên cho biết anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng như theo đuổi những dự định mới trong lĩnh vực kinh doanh và công tác xã hội.

Hiện tại, Chi Bảo có cuộc sống viên mãn bên bà xã Lý Thùy Chang và hai con nhỏ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị như cùng vợ chăm con, đưa các bé đi du lịch, dã ngoại hoặc quây quần trong những bữa cơm gia đình.

Sự xuất hiện của hai con đã mang đến nhiều thay đổi trong cuộc sống của Chi Bảo. Dù bận rộn với công việc, anh vẫn ưu tiên dành thời gian đồng hành cùng các con từ những điều nhỏ nhất. Hình ảnh người bố kiên nhẫn chăm sóc con, vui chơi cùng các bé khiến nhiều khán giả dành lời khen ngợi.

Chi Bảo và vợ trẻ xinh đẹp.

Trong khi đó, bà xã Lý Thùy Chang luôn đồng hành cùng chồng trong công việc cũng như cuộc sống. Cả hai xây dựng tổ ấm theo cách kín đáo nhưng không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc với người hâm mộ.

Chi Bảo chăm sóc gia đình, dành thời gian cho bản thân

Không còn áp lực của lịch quay phim dày đặc, Chi Bảo dành nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe, tập luyện thể thao và tận hưởng cuộc sống. Anh cùng gia đình thường xuyên thực hiện những chuyến du lịch trong và ngoài nước để các con có thêm trải nghiệm.

Diễn viên Chi Bảo và con gái.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Chi Bảo vẫn duy trì sự gắn bó với các chương trình thiện nguyện thông qua quỹ từ thiện do anh sáng lập nhiều năm trước. Đây cũng là lĩnh vực anh dành nhiều tâm huyết sau khi rời xa nghệ thuật.

Dù không còn hoạt động sôi nổi trong làng giải trí, Chi Bảo vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mỗi lần xuất hiện, nam diễn viên gây ấn tượng bởi phong độ trẻ trung, vẻ điềm đạm và hình ảnh người đàn ông của gia đình.

Gia đình viên mãn của diễn viên Chi Bảo.

Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, Chi Bảo đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng: bình yên, đủ đầy và trọn vẹn bên những người thân yêu. Với anh, thành công ở hiện tại không chỉ nằm ở sự nghiệp mà còn là mái ấm hạnh phúc và những khoảnh khắc được đồng hành cùng vợ con mỗi ngày.