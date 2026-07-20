3 nữ sinh Y Dược đang gây chú ý ở Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - Trần Nguyễn Như Ý, Dương Vân Anh, Hồ Hạ Bảo Thương gây chú ý ở Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ xinh đẹp mà còn có học vấn xuất sắc, đều theo học ngành Y và Dược.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay thu hút nhiều người đẹp đang theo học hoặc đã tốt nghiệp ở những ngành vốn được xem là "khó nhằn", đòi hỏi năng lực học tập, tư duy và sự bền bỉ như: y khoa, dược học, kỹ sư phần mềm, kiến trúc cảnh quan, công nghệ thông tin, luật, kinh tế, ngoại giao...
Đáng chú ý trong số đó là 3 người đẹp: Trần Nguyễn Như Ý, Dương Vân Anh và Hồ Hạ Bảo Thương đang theo học ngành Y và Dược - ngành có điểm chuẩn thuộc nhóm cao nhất cả nước.
Trần Nguyễn Như Ý, 23 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối ngành Dược tại trường Đại học Y Dược TP.HCM. Đây là chương trình học rất khó, kéo dài 5 năm, đòi hỏi sinh viên phải có nền tảng Hóa - Sinh tốt. Điểm trúng tuyển tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) để đỗ vào trường luôn nằm trong top đầu cả nước từ 26-28 điểm.
Dương Vân Anh, sinh năm 2001, đến từ Hà Nội, đã tốt nghiệp chuyên ngành Dược lâm sàng tại Đại học Dược Hà Nội (HUP). Đây là chuyên ngành rất nặng, mức độ thử thách đến từ khối lượng kiến thức y - dược đồ sộ, yêu cầu tư duy logic cao, sự tỉ mỉ tuyệt đối và áp lực thực hành thực tế tại các bệnh viện. Sinh viên đầu vào của HUP có điểm số rất xuất sắc (thường từ các lớp chuyên hoặc khối THPT top đầu).
Hồ Hạ Bảo Thương, sinh năm 2002, hiện là sinh viên năm ba chuyên ngành Dược tại Cao đẳng Y tế Huế. "Ngành Y dạy tôi biết thấu cảm, tôi tin rằng vẻ đẹp tỏa sáng nhất là vẻ đẹp mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng", cô chia sẻ.
Việc ngày càng nhiều sinh viên đến từ các đại học hàng đầu và theo học những ngành có yêu cầu chuyên môn cao lựa chọn Hoa hậu Việt Nam cho thấy cuộc thi đang tạo dựng được sức hút với nhóm thí sinh chất lượng.
Đây cũng là minh chứng cho định hướng nhất quán của ban tổ chức trong việc tìm kiếm những cô gái không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn có nền tảng học vấn tốt, bản lĩnh và khát vọng đóng góp cho cộng đồng.
Hồ Hạ Bảo Thương là sinh viên năm ba chuyên ngành Dược tại Cao đẳng Y tế Huế.
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