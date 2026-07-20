'Nữ hoàng World Cup' Shakira vẫn nóng bỏng ở tuổi 49

Vì sao phim 'The Odyssey' gây sốt toàn cầu?Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Doanh thu công chiếu lên đến 264 triệu USD, "The Odyssey" trở thành phim được đón nhận mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.
Shakira là một trong những nghệ sĩ Latin thành công và có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Cô sinh ngày 2/2/1977 tại Barranquilla, Colombia, nổi tiếng với chất giọng đặc trưng, khả năng sáng tác, vũ đạo cuốn hút và phong cách kết hợp giữa nhạc Latin, pop, rock cùng âm hưởng Trung Đông.
Shakira bắt đầu sự nghiệp từ khi còn rất trẻ, nhưng chỉ thực sự bứt phá trên thị trường quốc tế với album Laundry Service (2001) và các bản hit như Whenever, Wherever, Hips Don't Lie, Waka Waka (This Time for Africa), She Wolf hay Chantaje. Trong suốt sự nghiệp, cô đã giành nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm nhiều giải Grammy và Latin Grammy.
GĐXH - Doanh thu công chiếu lên đến 264 triệu USD, "The Odyssey" trở thành phim được đón nhận mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.
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