'Nữ hoàng World Cup' Shakira vẫn nóng bỏng ở tuổi 49

Thứ hai, 14:16 20/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Gắn liền với 4 kỳ World Cup gồm 2006, 2010, 2014 và 2026, Shakira được khán giả ưu ái gọi là "Nữ hoàng World Cup". Ở tuổi 49, nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ nóng bỏng, gợi cảm cùng chất giọng nội lực, khiến khán giả không khỏi mê mẩn.

'Nữ hoàng World Cup' Shakira vẫn nóng bỏng ở tuổi 49 - Ảnh 1.Justin Bieber, Madonna và Shakira biểu diễn tại Chung kết FIFA World Cup 2026

GĐXH - Các ca sĩ nổi tiếng thế giới Madonna, BTS, Justin Bieber và Shakira sẽ trình diễn sự kiện giờ nghỉ giữa hiệp ở trận chung kết FIFA World Cup 2026.

'Nữ hoàng World Cup' Shakira vẫn nóng bỏng ở tuổi 49 - Ảnh 1.

Shakira xuất hiện cùng ca khúc "Dai Dai", bài hát chính thức của World Cup 2026 được cô hợp tác thực hiện với ngôi sao Afrobeats người Nigeria Burna Boy. Tiết mục của nữ ca sĩ gốc Colombia nhận được sự hưởng ứng từ khán giả trên toàn thế giới.

'Nữ hoàng World Cup' Shakira vẫn nóng bỏng ở tuổi 49 - Ảnh 2.

Được biết đây là lần thứ 4, Shakira hát trong lễ bế mạc World Cup, trước đó, nữ ca sĩ đã góp mặt trong các kỳ 2006, 2010, 2014. Năm 2006 tại Đức, Shakira thể hiện ca khúc "Hip don't lie". Năm 2010 tại Nam Phi, cô hát "Waka Waka (This Time for Africa)". Năm 2014 tại Brasil, Shakira thể hiện ca khúc "La La La". Mỗi lần xuất hiện nữ ca sĩ đều cống hiến hết mình cho phần trình diễn của mình. 

'Nữ hoàng World Cup' Shakira vẫn nóng bỏng ở tuổi 49 - Ảnh 3.

Không chỉ được biết đến với giọng hát nội lực và những màn trình diễn bùng nổ, Shakira còn gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng săn chắc. Ở tuổi gần 50, nữ ca sĩ người Colombia vẫn giữ được sức hút đặc biệt mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

'Nữ hoàng World Cup' Shakira vẫn nóng bỏng ở tuổi 49 - Ảnh 4.

Suốt hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Shakira luôn là một trong những biểu tượng sắc đẹp và phong cách của làng nhạc Latin. Cô sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn với mái tóc vàng gợn sóng đặc trưng, gương mặt hài hòa cùng nụ cười rạng rỡ. Dù theo đuổi hình ảnh quyến rũ, nữ ca sĩ luôn thể hiện sự tự tin và năng lượng tích cực thay vì chạy theo những xu hướng gợi cảm quá đà.

'Nữ hoàng World Cup' Shakira vẫn nóng bỏng ở tuổi 49 - Ảnh 5.

Điểm nổi bật giúp Shakira duy trì sức hút chính là vóc dáng săn chắc và khỏe mạnh. Những màn trình diễn đòi hỏi cường độ vận động cao, đặc biệt là các điệu nhảy belly dance đặc trưng, yêu cầu cô phải có nền tảng thể lực tốt. Vì vậy, nữ ca sĩ duy trì chế độ tập luyện đều đặn kết hợp với chế độ ăn uống khoa học để giữ cơ thể cân đối.

'Nữ hoàng World Cup' Shakira vẫn nóng bỏng ở tuổi 49 - Ảnh 6.

Trên sân khấu, Shakira thường lựa chọn những bộ trang phục ôm sát, tôn đường cong nhưng vẫn mang tính thời trang và phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ quốc tế.

'Nữ hoàng World Cup' Shakira vẫn nóng bỏng ở tuổi 49 - Ảnh 7.
'Nữ hoàng World Cup' Shakira vẫn nóng bỏng ở tuổi 49 - Ảnh 8.

Phong cách biểu diễn đầy năng lượng, những bước nhảy uyển chuyển cùng thần thái tự tin đã giúp cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ có sức hút hàng đầu thế giới.

'Nữ hoàng World Cup' Shakira vẫn nóng bỏng ở tuổi 49 - Ảnh 9.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Shakira còn ghi điểm nhờ lối sống năng động và tinh thần lạc quan. Sau nhiều biến cố trong cuộc sống cá nhân, nữ ca sĩ vẫn tập trung cho sự nghiệp âm nhạc, chăm sóc gia đình và không ngừng làm mới hình ảnh. Chính sự bản lĩnh và thái độ sống tích cực đã góp phần tạo nên vẻ đẹp bền vững của cô.

Shakira là một trong những nghệ sĩ Latin thành công và có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Cô sinh ngày 2/2/1977 tại Barranquilla, Colombia, nổi tiếng với chất giọng đặc trưng, khả năng sáng tác, vũ đạo cuốn hút và phong cách kết hợp giữa nhạc Latin, pop, rock cùng âm hưởng Trung Đông.

Shakira bắt đầu sự nghiệp từ khi còn rất trẻ, nhưng chỉ thực sự bứt phá trên thị trường quốc tế với album Laundry Service (2001) và các bản hit như Whenever, Wherever, Hips Don't Lie, Waka Waka (This Time for Africa), She Wolf hay Chantaje. Trong suốt sự nghiệp, cô đã giành nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm nhiều giải Grammy và Latin Grammy.

'Nữ hoàng World Cup' Shakira vẫn nóng bỏng ở tuổi 49 - Ảnh 11.Nữ ca sĩ Shakira xác nhận chia tay người chồng danh thủ kém 10 tuổi

Nữ ca sĩ người Colombia - Shakira và cầu thủ người Tây Ban Nha - Gerard Piqué, hậu vệ của câu lạc bộ bóng đá Barcelona (Tây Ban Nha), đã xác nhận thông tin chia tay.

 

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