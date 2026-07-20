Chồng H'Hen Niê hé lộ tình cảm của mẹ vợ và con rể

Mới đây, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - ông xã H'Hen Niê - chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc mẹ vợ cùng các dì ngồi trò chuyện trong khuôn viên nhà ở quê nhà Đắk Lắk. Anh viết: "Buổi sáng bình yên, nghe ké mẹ, dì và chị trò chuyện rôm rả sau nhà".

Trong những bức ảnh được đăng tải, mẹ ruột H'Hen Niê ngồi bên hiên ngôi nhà gỗ, phía trước là những chùm trái cây chín rụng trên sàn. Không gian giản dị, mộc mạc cùng khoảnh khắc các thành viên trong gia đình quây quần trò chuyện tạo nên cảm giác gần gũi, yên ả.

Chia sẻ ngắn gọn của Tuấn Khôi nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều khán giả cho rằng qua cách anh gọi "mẹ" và thoải mái tận hưởng nhịp sống ở quê vợ, có thể cảm nhận được sự thân thiết giữa nam nhiếp ảnh gia và gia đình H'Hen Niê.

Chồng H'Hen Niê khiến fan thích thú khi chia sẻ mộc mạc: "Buổi sáng bình yên nghe ké mẹ, dì và chị trò chuyện rôm rả sau nhà".

Tuấn Khôi hé lộ: "Trốn vợ con về quê uống cafe với 2 dì".

Trước đó, vợ chồng H'Hen Niê từng nhiều lần đưa con gái đầu lòng - bé Harley - về thăm quê ngoại tại Đắk Lắk. Mỗi chuyến trở về, cả hai đều chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình, từ bữa ăn dân dã, khung cảnh vườn cây đến những buổi sáng nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà sàn.

Tuấn Khôi cũng không ít lần bày tỏ niềm hạnh phúc khi được mẹ vợ quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Biết con rể có thói quen chỉ ăn thịt nạc và nhiều rau, bà đã chuẩn bị riêng những món ăn phù hợp với sở thích của anh. "Biết con rể chỉ ăn thịt nạc và nhiều rau nên ami (tiếng Ê Đê, "ami" có nghĩa là mẹ - PV) kho nguyên nồi gà kho toàn nạc, đầy đủ protein và nguyên nồi rau canh", ông xã H'Hen Niê từng chia sẻ.

Cách kể chuyện dí dỏm nhưng đầy trân trọng của Tuấn Khôi khiến nhiều người thích thú. Không phải những món ăn cầu kỳ hay xa hoa, sự quan tâm của mẹ vợ được thể hiện qua việc ghi nhớ khẩu vị, sở thích và chuẩn bị bữa cơm phù hợp cho con rể. Chính những chi tiết nhỏ ấy khiến mối quan hệ trong gia đình thêm gần gũi và ấm áp.

Ông xã H’Hen Niê khoe được mẹ vợ chú ý từng sở thích ăn uống của mình.

Hình ảnh quê nhà H’Hen Niê yên bình qua ống kính của nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi.

Mỗi lần trở lại Đắk Lắk, Tuấn Khôi dường như đều tìm thấy sự thư thái trong nhịp sống chậm rãi của quê vợ. Anh từng viết đầy cảm xúc: "Ngoài trời đang mưa, tiếng mưa lộp độp trên mái tôn nhà sàn. Mùa này quê ngoại mát mẻ, dễ chịu... Sáng được thức dậy trong mùi bếp củi, cà phê, mẹ nấu nồi bún chân giò đầy thịt giò nạc, đầy rau tươi. Ngoài vườn, cây chòi mòi sai trái đến nặng trĩu cả cành".

H'Hen Niê sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Ê Đê tại Đắk Lắk. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và xây dựng cuộc sống riêng ở TP.HCM, nàng hậu vẫn thường xuyên trở về quê, duy trì sự gắn bó với bố mẹ, anh chị em và buôn làng. Tuấn Khôi cũng đồng hành cùng vợ trong những chuyến về nhà, hòa nhập tự nhiên với nhịp sống của gia đình bên ngoại.



