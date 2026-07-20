Thu Quỳnh và vai diễn đặc biệt trong 'Lửa trắng'
GĐXH - Diễn viên Thu Quỳnh với vai diễn Lệ Lan trong phim "Lửa trắng" là người phụ nữ xinh đẹp có vẻ ngoài mềm mỏng nhưng bên trong là sự lạnh lùng đáng sợ.
(Ảnh: VTV, FBNV)
Lan (Thu Quỳnh) lại mang màu sắc phức tạp hơn khi là nhân vật hai mặt. Cô có vẻ ngoài mềm mỏng, điềm tĩnh nhưng bên trong là sự lạnh lùng, quyết đoán và khả năng kiểm soát cảm xúc đáng sợ. Thu Quỳnh cho rằng Lửa trắng không chỉ là một bộ phim giải trí mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ cùng góp tiếng nói trong công tác tuyên truyền, cảnh báo về những hiểm họa từ ma túy. "Thông qua công việc của mình, chúng tôi mong muốn cùng đồng hành với lực lượng phòng chống ma túy để truyền tải những cảnh báo tới cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về những nguy hiểm, tác hại mà ma túy gây ra", Thu Quỳnh khẳng định.
(Ảnh: FB nhân vật, VTV)
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