Thu Quỳnh và vai diễn đặc biệt trong 'Lửa trắng'

Diễn viên Thu Quỳnh sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, sớm khẳng định thực lực về diễn xuất qua nhiều bộ phim: "Hương ngọc lan", "Sống chung với mẹ chồng", "Quỳnh búp bê", "Về nhà đi con", "Hương vị tình thân", "Cuộc chiến không giới tuyến"...



Thu Quỳnh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi tham gia một số bộ phim truyền hình như: "Nhà có nhiều cửa sổ", "13 nữ tù" khi còn là sinh viên. Nhưng phải đến khi tham gia "Quỳnh búp bê", tên tuổi của nữ diễn viên mới được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Thu Quỳnh được xem là một trong những diễn viên có khả năng diễn xuất tốt, biến hóa đa dạng trong từng vai diễn. Trong lĩnh vực sân khấu, Thu Quỳnh cũng gặt hái được nhiều thành công và giải thưởng, Huy chương vàng, Huy chương bạc tại các Liên hoan, Hội diễn Sân khấu.

Ngoài các vai phản diện, Thu Quỳnh còn có thể vào những vai chính diện, cam chịu, có số phận. Điểm mạnh của nữ diễn viên chính là cách diễn nội tâm, thể hiện cảm xúc qua ánh mắt, gương mặt.

Được biết, năm 2008, nhan sắc của Thu Quỳnh đã giúp cô lọt vào Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Sự nghiệp diễn xuất thành công nhưng Thu Quỳnh lại có đường tình duyên khá lận đận. Nữ diễn viên kết hôn lần đầu với đồng nghiệp - diễn viên Chí Nhân vào năm 2014. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm chung sống, họ chia tay.

Sau thời gian nghỉ sinh con thứ hai, Thu Quỳnh chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn Liên trong bộ phim "Cha tôi, người ở lại" (năm 2025). Trong "Cha tôi, người ở lại", Thu Quỳnh vào vai Liên - mẹ ruột của Nguyên (Trần Nghĩa).

Sau thành công của bộ phim "Cha tôi, người ở lại", Thu Quỳnh để lại nhiều ấn tượng với vai Vân trong phim "Có anh nơi ấy bình yên".

Trong phim "Lửa trắng" đang phát sóng trên VTV3, Thu Quỳnh vào vai Lệ Lan - nhân vật hai mặt bề ngoài nhẹ nhàng nhưng nội tâm nham hiểm.

Xuất hiện từ tập 7, Lệ Lan gây chú ý khi cô là quản lý của Làng Tĩnh Lặng - sân sau của băng đảng Santana. Lệ Lan là một trong những mắt xích quan trọng trong băng đảng, tham gia điều hành các hoạt động.

Vai diễn của Thu Quỳnh có vẻ ngoài mềm mỏng, điềm tĩnh nhưng bên trong là sự lạnh lùng, quyết đoán và khả năng kiểm soát cảm xúc đáng sợ.

Thu Quỳnh cho rằng, "Lửa trắng" không chỉ là một bộ phim giải trí mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ cùng góp tiếng nói trong công tác tuyên truyền, cảnh báo về những hiểm họa từ ma túy.

Bộ phim "Lửa trắng" đang phát sóng vào lúc 20h thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3. Bộ phim thuộc dòng phim chính luận giàu tính thời sự, tác phẩm mang đến cho người xem cái nhìn chân thực và căng thẳng về cuộc chiến khốc liệt bài trừ tội phạm ma túy trong xã hội hiện đại, nơi thế giới ngầm tinh vi đang ngày đêm len lỏi vào đời sống của giới trẻ.

(Ảnh: VTV, FBNV)

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Lan (Thu Quỳnh) lại mang màu sắc phức tạp hơn khi là nhân vật hai mặt. Cô có vẻ ngoài mềm mỏng, điềm tĩnh nhưng bên trong là sự lạnh lùng, quyết đoán và khả năng kiểm soát cảm xúc đáng sợ. Thu Quỳnh cho rằng Lửa trắng không chỉ là một bộ phim giải trí mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ cùng góp tiếng nói trong công tác tuyên truyền, cảnh báo về những hiểm họa từ ma túy. "Thông qua công việc của mình, chúng tôi mong muốn cùng đồng hành với lực lượng phòng chống ma túy để truyền tải những cảnh báo tới cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về những nguy hiểm, tác hại mà ma túy gây ra", Thu Quỳnh khẳng định.









(Ảnh: FB nhân vật, VTV)







