Tháng 6 đổi vận ngoạn mục: 3 con giáp làm đâu thắng đó, ví tiền căng phồng

Con giáp Dần: Tài lộc mở rộng, cơ hội tự tìm đến

Sau khoảng thời gian khá áp lực trong tháng 5, con giáp Dần bước vào tháng 6 với tinh thần nhẹ nhõm và vận khí khởi sắc hơn hẳn.

Đây là giai đoạn bản mệnh có nhiều cơ hội phát triển nhờ các mối quan hệ cũ tưởng chừng đã bị lãng quên.

Từ đầu tháng đến khoảng ngày 10, tuổi Dần dễ được người quen cũ kết nối công việc hoặc giới thiệu cơ hội kiếm tiền mới.

Một khách hàng từng hợp tác, đồng nghiệp cũ hay bạn bè lâu năm đều có thể trở thành "quý nhân" bất ngờ giúp bản mệnh mở rộng nguồn thu.

Điểm đáng chú ý là cơ hội lần này đến khá tự nhiên, không cần quá vất vả chạy theo hay cạnh tranh khốc liệt. Chỉ cần con giáp Dần giữ thái độ tích cực và chủ động nắm bắt, tài lộc sẽ liên tục xuất hiện.

Khoảng giữa tháng, từ ngày 11 đến ngày 20, vận tiền bạc của con giáp Dần càng thêm rực rỡ. Người kinh doanh dễ chốt được hợp đồng lớn, còn người làm công ăn lương có khả năng nhận thêm dự án hoặc khoản thưởng ngoài mong đợi.

Dù vậy, đây cũng là thời điểm dễ "vung tay quá trán" vì tâm lý kiếm tiền thuận lợi. Tuổi Dần nên ưu tiên tích lũy hoặc tách riêng một khoản tiết kiệm để tránh chi tiêu cảm xúc, mua sắm thiếu kiểm soát.

Con giáp Tuất: Lộc đến từ những điều từng cho đi

Tháng 6 là giai đoạn con giáp Tuất bắt đầu "hái quả ngọt" từ những nỗ lực trước đây. Nhiều khoản tiền tưởng đã quên bất ngờ quay trở lại, giúp tài chính của bản mệnh cải thiện rõ rệt.

Trong khoảng từ ngày 2 đến ngày 8, con giáp Tuất có thể nhận được khoản tiền cũ như công nợ được hoàn trả, hoa hồng bị treo trước đó hoặc hợp đồng tưởng thất bại nay lại có tín hiệu tích cực.

Giữa tháng là thời điểm công việc có bước tiến đáng kể. Người tuổi Tuất dễ được cấp trên đánh giá cao năng lực, tạo điều kiện nhận thêm trách nhiệm hoặc vị trí mới.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để mạnh dạn đề xuất tăng lương, thay đổi công việc hoặc thử sức ở lĩnh vực mới.

Cơ hội đang xuất hiện khá rõ ràng, vấn đề chỉ nằm ở việc bản mệnh có đủ tự tin để nắm lấy hay không. Nếu biết chủ động, tuổi Tuất hoàn toàn có thể tạo ra bước ngoặt tài chính đáng kể trong tháng này.

Con giáp Thân: Vận trình khai thông, thu nhập phụ tăng mạnh

Nếu tháng 5 khiến con giáp Thân cảm thấy mọi thứ trì trệ thì sang tháng 6, nhiều nút thắt sẽ dần được tháo gỡ. Đây là giai đoạn bản mệnh lấy lại nhịp sống ổn định và bắt đầu đón dòng tiền đều đặn hơn.

Từ khoảng ngày 5 đến ngày 15, những việc tồn đọng trước đây có dấu hiệu được giải quyết nhanh chóng. Hồ sơ chờ duyệt được thông qua, công việc dang dở có hướng xử lý hoặc những cuộc hẹn khó sắp xếp cuối cùng cũng thành công.

Tuổi Thân nên tận dụng thời điểm này để giải quyết dứt điểm các vấn đề cũ, tránh kéo dài khiến mọi thứ thêm phức tạp.

Điểm sáng lớn nhất trong tháng 6 của con giáp Thân nằm ở nguồn thu phụ. Sau ngày 20, những ai làm thêm, bán hàng online, nhận việc tự do hoặc có nghề tay trái sẽ thấy thu nhập tăng rõ rệt. Thậm chí, có người còn kiếm được nhiều hơn cả công việc chính.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.