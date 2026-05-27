Ninh Bình: Nhà máy gạch Điền Xá xây dựng chưa phép sẽ bị xử phạt

Liên quan đến việc nhà máy gạch Điền Xá tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đang được xây dựng khi chưa được cấp phép với quy mô lớn, ngay sát khu dân cư và ven sông Châu Thành khiến nhiều người dân lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe mà trước đó Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã phản ánh, sáng 27/5, lãnh đạo UBND phường Vị Khê cho biết địa phương sẽ ban hành quyết định xử phạt theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Xuân Bút – Chủ tịch UBND phường Vị Khê cho biết, chính quyền địa phương đã lập biên bản, yêu cầu đình chỉ thi công đối với dự án và đang chờ hướng dẫn từ cơ quan chuyên môn để thực hiện các bước xử lý tiếp theo.

Dự án nhà máy gạch Điền Xá, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình xây dựng chưa phép ven sông Châu Thành đã bị yêu cầu dừng thi công.

“Phường đã lập biên bản, yêu cầu họ đình chỉ thi công, hiện chưa xử phạt. Hiện nay, họ cũng đang liên hệ với các sở, ban, ngành để làm điều chỉnh xây dựng. Về xử phạt, hiện phường đang chờ phúc đáp từ Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình. Khi Sở Xây dựng điều chỉnh quy hoạch xây dựng rồi thì Sở sẽ có văn bản đề nghị UBND phường ban hành quyết định xử phạt. Lúc đó, phường sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Kiểu gì họ cũng sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật. Khi đoàn của Sở Xây dựng về thẩm định mà họ đã xây dựng như hiện nay sẽ xử phạt ngay, hiện phường vẫn đang chờ”, ông Bút nói.

Trước đó, ngày 24/5, theo ghi nhận của phóng viên, khu vực nhà máy đã dừng hoạt động xây dựng. Nhiều hộ dân sinh sống tại tổ dân phố Ngô Xá cho biết công trình đã tạm dừng thi công gần một tuần sau khi bị chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu đình chỉ hoạt động.

Trước đó dù chưa được cấp phép nhưng nhà máy này vẫn xây dựng với quy mô lớn.

Theo ghi nhận thực tế, trong khuôn viên nhà máy gạch Điền Xá, hàng loạt hạng mục đang được triển khai xây dựng trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, nằm xen giữa hệ thống sông ngòi và khu dân cư đông đúc tại tổ dân phố Ngô Xá.

Quan sát từ trên cao cho thấy nhiều công trình khung thép quy mô lớn đã được dựng lên, nhiều khu vực đang được san lấp mặt bằng, tập kết nguyên vật liệu và từng có hoạt động thi công liên tục.

Đáng chú ý, nhà máy nằm sát bờ sông Châu Thành, xung quanh là đất nông nghiệp, ao hồ, kênh dẫn nước và nhà dân chỉ cách khu vực thi công một khoảng không xa. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại nguy cơ khói bụi, khí thải và nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất gạch trong tương lai có thể ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.

UBND phường Vị Khê cho biết sẽ xử phạt đơn vị theo quy định pháp luật.

Bên trong khuôn viên dự án hiện đã hình thành nhiều dãy công trình dài với kết cấu khung thép, mái tôn xanh. Một số hạng mục giống khu vực lò sấy, nhà xưởng đã cơ bản hoàn thiện phần thô. Ngoài ra còn có nhiều khu vực được đổ đất, lu lèn và mở rộng mặt bằng. Dọc khu vực ven sông xuất hiện các đống vật liệu màu đen nghi là than hoặc nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Theo UBND phường Vị Khê, ngay sau khi phát hiện hoạt động thi công, địa phương đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm và yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động xây dựng đối với dự án này.



