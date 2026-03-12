Đây là điều không bao giờ nên làm khi ân ái, nhiều người vẫn tưởng vô hại
GĐXH - Trong đời sống chăn gối, nhiều người nghĩ rằng đôi khi “diễn một chút” để làm hài lòng đối phương là chuyện bình thường. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo có một hành động tưởng như vô hại nhưng lại có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự thỏa mãn trong mối quan hệ, đó là giả vờ đạt cực khoái.
Thực tế cho thấy không ít phụ nữ từng ít nhất một lần làm điều này khi gần gũi. Họ cho rằng đó là cách “chiều lòng” bạn đời hoặc giúp kết thúc cuộc yêu một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tình dục học, thói quen này có thể khiến đời sống chăn gối trở nên kém thỏa mãn về lâu dài.
"Khoảng cách cực khoái” giữa nam và nữ
Theo thông tin được tờ Daily Mail dẫn lại từ nhiều nghiên cứu, phụ nữ chỉ đạt cực khoái trong khoảng 46–56% số lần quan hệ. Trong khi đó, ở nam giới, tỷ lệ này dao động từ 70–85%.
Sự chênh lệch này được các nhà nghiên cứu gọi là “khoảng cách cực khoái” (orgasm gap). Đáng chú ý, các khảo sát cũng cho thấy khoảng 59% phụ nữ từng giả vờ đạt cực khoái ít nhất một lần trong đời, và khoảng 18% thừa nhận họ làm điều này thường xuyên.
Theo chuyên gia tình dục học người Anh Pippa Murphy, việc giả vờ đạt cực khoái không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến khoảng cách này ngày càng lớn hơn.
Nhiều phụ nữ làm vậy vì sợ làm tổn thương cảm xúc của đối phương. Họ lo rằng nếu mình không đạt cực khoái, bạn đời sẽ nghĩ bản thân chưa đủ hấp dẫn hoặc chưa làm tốt. Tuy nhiên, chính điều này lại vô tình tạo ra một vòng lặp hiểu lầm trong đời sống tình dục.
Cái giá tâm lý không nhỏ
Một số phụ nữ thừa nhận họ giả vờ đạt cực khoái như một cách “thoát nhanh” khỏi cuộc yêu không như mong muốn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chỉ là giải pháp tạm thời và không giải quyết được nguyên nhân khiến trải nghiệm chưa trọn vẹn.
Thậm chí, có người tin rằng việc “giả vờ cho đến khi thật sự cảm thấy” có thể giúp bản thân hưng phấn hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này hiếm khi mang lại sự thỏa mãn thật sự, mà ngược lại còn củng cố những kỳ vọng sai lệch.
Vấn đề sâu xa hơn nằm ở áp lực xã hội. Trong nhiều quan niệm phổ biến, phụ nữ thường cảm thấy mình phải đạt cực khoái để chứng minh rằng họ đang tận hưởng cuộc yêu. Theo các chuyên gia, đây là một suy nghĩ không chính xác và có thể tạo ra áp lực không cần thiết.
Khi phụ nữ giả vờ “lên đỉnh”, họ vô tình khiến đối phương tin rằng những cách thức hiện tại là hiệu quả. Điều này khiến nhu cầu và cảm xúc thật sự của họ tiếp tục không được đáp ứng trong những lần gần gũi sau đó.
Sự trung thực là chìa khóa của đời sống chăn gối
Việc liên tục phải duy trì một “vai diễn” trong phòng ngủ có thể gây áp lực tâm lý, dẫn đến lo âu và giảm sự tự tin. Theo thời gian, nhiều người thậm chí cảm thấy mất kết nối với chính cơ thể và mong muốn của mình.
Các chuyên gia cho rằng dù xuất phát từ ý định tốt, việc giả vờ đạt cực khoái vẫn là một dạng thiếu trung thực trong đời sống tình dục. Điều này làm giảm cơ hội để hai người hiểu rõ nhu cầu và khoái cảm của nhau – yếu tố quan trọng giúp xây dựng sự gắn kết lâu dài.
Thay vì cố gắng “diễn cho tròn vai”, các chuyên gia khuyến khích các cặp đôi nên giao tiếp cởi mở về cảm xúc và mong muốn của mình. Ban đầu, việc chia sẻ có thể khiến nhiều người ngại ngùng, nhưng đó chính là cách giúp cải thiện chất lượng đời sống chăn gối một cách bền vững.
Trong ân ái, điều không đáng lo không phải là chưa đạt cực khoái, mà là giả vờ mình đã đạt được điều đó.
