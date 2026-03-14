Bí mật hạnh phúc của phụ nữ duy trì 'chuyện ấy' mỗi tuần: Sự thật bất ngờ khác xa với nhiều người vẫn nghĩ

Theo thông tin được tờ Daily Mail dẫn lại từ một nghiên cứu quốc tế, những phụ nữ có tần suất làm “chuyện ấy” ít nhất một lần mỗi tuần thường cảm thấy hạnh phúc và hài lòng hơn trong mối quan hệ của mình so với những người có tần suất gần gũi thấp hơn.

Tần suất gần gũi có liên quan đến mức độ hạnh phúc

Nghiên cứu được thực hiện trên 483 phụ nữ tại New Zealand, tất cả đều đang trong một mối quan hệ nghiêm túc trong vòng một năm gần đó. Kết quả cho thấy tần suất quan hệ tình dục có mối liên hệ đáng kể với mức độ hài lòng trong đời sống chăn gối cũng như sự gắn kết trong mối quan hệ.

Cụ thể, khoảng 85% phụ nữ có tần suất gần gũi với bạn đời ít nhất một lần mỗi tuần cho biết họ cảm thấy hài lòng với đời sống chăn gối và mối quan hệ của mình. Trong khi đó, tỷ lệ này giảm xuống còn 66% ở nhóm quan hệ khoảng một lần mỗi tháng. Đáng chú ý, ở những người có tần suất ít hơn nữa, mức độ hài lòng chỉ còn khoảng 17%.

Những con số này cho thấy tần suất gần gũi có thể liên quan đến cảm giác gắn bó và hạnh phúc trong mối quan hệ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng điều này không đồng nghĩa với việc quan hệ nhiều hơn chắc chắn sẽ khiến con người hạnh phúc hơn.

Những phụ nữ làm "chuyện ấy" ít nhất 1 lần/tuần có xu hướng hài lòng hơn và hạnh phúc hơn trong mối quan hệ của mình (Ảnh: Shutterstock).

Mối liên hệ chứ không phải nguyên nhân

Alexandra Janssen – tác giả nghiên cứu và là nhà nghiên cứu tại Đại học Manchester (Anh) – cho biết kết quả nghiên cứu chỉ phản ánh mối tương quan chứ không phải quan hệ nhân – quả.

Theo bà, vẫn chưa thể khẳng định liệu phụ nữ cảm thấy hạnh phúc hơn vì họ quan hệ nhiều hơn, hay họ quan hệ nhiều hơn vì đã cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ của mình. Ngoài ra, cũng có thể tồn tại những yếu tố khác tác động đến cả hai điều này, chẳng hạn như tình trạng chưa có con hoặc mức độ gắn kết giữa hai người.

Không phải cứ đạt cực khoái là hài lòng nhất

Một phát hiện đáng chú ý khác từ nghiên cứu là vai trò của cực khoái. Nhìn chung, những phụ nữ đạt cực khoái thường xuyên hơn có xu hướng cảm thấy hài lòng hơn với đời sống tình dục.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là nhóm phụ nữ đạt cực khoái trong 100% các lần quan hệ lại không phải là nhóm có mức độ hài lòng cao nhất.

Theo Janssen, phát hiện này đi ngược lại với quan niệm phổ biến rằng phụ nữ chỉ thực sự hạnh phúc khi đạt cực khoái trong mọi lần gần gũi. Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ vẫn có thể cảm thấy mãn nguyện với mối quan hệ của mình ngay cả khi không đạt cực khoái trong mỗi lần “yêu”.

Điều này phần nào giúp giảm bớt áp lực cho những người cảm thấy lo lắng khi không phải lúc nào cũng đạt được cực khoái.

Tuổi tác và cách nhìn nhận về đời sống chăn gối

Nghiên cứu cũng ghi nhận rằng những phụ nữ xem đời sống chăn gối là yếu tố “rất quan trọng” thường có mức độ hạnh phúc cao hơn so với những người không đặt nặng yếu tố này.

Về độ tuổi, nhóm phụ nữ từ 18 đến 24 tuổi là những người có mức độ hài lòng cao nhất với đời sống chăn gối. Ngược lại, phụ nữ trên 45 tuổi cho biết mức độ hài lòng với mối quan hệ thân mật của họ thấp hơn đáng kể so với nhóm trẻ hơn.

Các tác giả cũng thừa nhận nghiên cứu còn một số hạn chế. Do dữ liệu dựa trên khảo sát tự báo cáo nên không thể xác minh hoàn toàn độ chính xác của câu trả lời. Ngoài ra, nhóm người tham gia chưa thật sự đa dạng, vì vậy kết quả có thể chưa phản ánh đầy đủ tất cả các nhóm đối tượng.

Dù vậy, phát hiện rằng phụ nữ có tần suất gần gũi mỗi tuần thường có mức độ hài lòng và hạnh phúc cao hơn vẫn là một dữ liệu đáng chú ý. Ít nhất, nghiên cứu này cho thấy sự thỏa mãn trong một mối quan hệ không chỉ phụ thuộc vào một yếu tố duy nhất, mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố như tần suất gần gũi, cảm nhận cá nhân và cách mỗi người nhìn nhận vai trò của đời sống chăn gối trong cuộc sống.