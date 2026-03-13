Nguyên nhân bất ngờ khiến nhiều nam giới rơi vào cảnh 'trên bảo dưới không nghe'
GĐXH - Rối loạn cương dương – hay còn được gọi là bất lực hoặc tình trạng “trên bảo dưới không nghe” – từ lâu thường được xem là vấn đề của nam giới trung niên hoặc lớn tuổi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết ngày càng nhiều nam giới trẻ cũng đang gặp phải tình trạng này, thậm chí phải tìm đến bệnh viện để được tư vấn và điều trị.
Theo thông tin được tờ Daily Mail đăng tải, số nam giới trẻ đến khám vì rối loạn cương dương đang có xu hướng gia tăng đáng kể trong những năm gần đây.
Nam giới trẻ cũng bắt đầu gặp vấn đề
Bác sĩ Babak Ashrafi, bác sĩ gia đình tại Superdrug Online Doctor (Anh), cho biết số nam giới dưới 30 tuổi đến khám vì rối loạn cương dương đã tăng khoảng 46% so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù nhóm tuổi 45–54 vẫn được xem là đối tượng có nguy cơ cao nhất, xu hướng gia tăng ở người trẻ đang khiến giới chuyên môn đặc biệt chú ý.
Theo bác sĩ Ashrafi, một trong những nguyên nhân đáng lưu ý là việc xem “phim người lớn” ngày càng phổ biến. Việc tiếp xúc với những nội dung này ở mức độ vừa phải có thể không gây ảnh hưởng đáng kể, nhưng nếu lặp lại thường xuyên trong thời gian dài, não bộ có thể dần bị “tái lập trình”.
Điều này khiến một số nam giới gặp khó khăn trong việc bị kích thích khi trải nghiệm tình dục ngoài đời thực.
“Việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với nội dung nhạy cảm có thể khiến một người khó cảm thấy hứng thú với những trải nghiệm thực tế”, bác sĩ Ashrafi cho biết.
Áp lực tâm lý cũng là yếu tố quan trọng
Không chỉ dừng lại ở nguy cơ rối loạn cương dương, các chuyên gia còn cảnh báo rằng việc tiếp xúc thường xuyên với nội dung khiêu dâm có thể tạo ra những hình dung thiếu thực tế về khả năng và “bản lĩnh đàn ông”.
Trong nhiều bộ phim, thời gian quan hệ, ngoại hình hay khả năng thể hiện của nhân vật thường được phóng đại. Điều này khiến không ít nam giới vô tình đặt ra những kỳ vọng không thực tế cho bản thân.
Theo các chuyên gia, khi cảm thấy mình không đạt được những tiêu chuẩn tưởng tượng đó, nhiều người bắt đầu lo lắng về khả năng tình dục của mình. Chính sự lo lắng và căng thẳng này lại có thể trở thành yếu tố kích hoạt rối loạn cương dương.
Tiến sĩ Richard Viney, bác sĩ phẫu thuật tiết niệu tại Bệnh viện Queen Elizabeth (Anh), cho biết việc phụ thuộc quá nhiều vào nội dung nhạy cảm để đạt kích thích có thể dẫn đến một hệ quả khác: nam giới có thể chỉ cảm thấy hứng thú khi xem các nội dung này, thay vì từ sự hiện diện và tiếp xúc với bạn đời.
Không chỉ là chuyện trong phòng ngủ
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng rối loạn cương dương không phải lúc nào cũng xuất phát từ nguyên nhân tâm lý hay thói quen sinh hoạt.
Tình trạng này còn có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác như căng thẳng kéo dài, trầm cảm, lo âu, cao huyết áp, cholesterol cao, tiểu đường hoặc rối loạn nội tiết.
Theo thống kê, rối loạn cương dương ảnh hưởng đến khoảng một nửa nam giới trên 40 tuổi ở các mức độ khác nhau. Dù phần lớn trường hợp chỉ mang tính tạm thời, nhưng nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần hoặc kéo dài, người bệnh nên tìm đến bác sĩ để được kiểm tra.
Hiện nay, rối loạn cương dương có thể được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm thuốc điều trị, thay đổi lối sống hoặc kết hợp với liệu pháp tâm lý nếu nguyên nhân liên quan đến căng thẳng tinh thần.
Theo các chuyên gia, điều quan trọng là nam giới không nên âm thầm chịu đựng vì cảm giác xấu hổ. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ y tế sớm không chỉ giúp cải thiện đời sống chăn gối mà còn có thể phát hiện những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn phía sau.
