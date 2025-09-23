4 nguyên tắc cho bữa sáng lành mạnh, đẩy lùi bệnh mãn tính
GĐXH - Thông tin từ các nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy, nếu bạn có thể ăn một bữa sáng lành mạnh và đủ dinh dưỡng trong 10 năm liên tục thì các bệnh mạn tính sẽ giảm khoảng 80%.
4 nguyên tắc cho bữa ăn sáng lành mạnh
Bất cẩn, thanh niên 24 tuổi ở Quảng Ninh bị chấn thương nặng, 2 ngón tay gần đứt rờiBệnh thường gặp - 29 phút trước
GĐXH - Tai nạn khiến thanh niên bị chấn thương dập nát phức tạp 4 ngón tay của bàn tay trái, trong đó có 2 ngón tay đứt gần rời.
'Thủ phạm' gây ung thư cổ tử cung, chị em nhất định phải biết để phòng tránhBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Virus HPV là thủ phạm chính gây ung thư cổ tử cung và một số ung thư như hầu họng, dương vật, hậu môn, âm hộ…
6 dấu hiệu giấc ngủ kém cảnh báo bệnh nguy hiểm: Đừng chủ quan bỏ qua!Bệnh thường gặp - 20 giờ trước
GĐXH - Ngủ đủ nhưng vẫn mệt? 6 dấu hiệu giấc ngủ kém dưới đây có thể cảnh báo bệnh nguy hiểm, đừng chủ quan bỏ qua.
Thanh niên 23 tuổi bị vỡ gan: Mối nguy tiềm ẩn từ những chấn thương bụng kínBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân bị vỡ gan cho biết, lúc mới ngã, anh không có cảm giác đau nhức nhiều, nhưng sáng hôm sau, anh không thể ngồi dậy, kèm theo đó là hiện tượng tiểu ra máu...
Người đàn ông phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân phát hiện ung thư dạ dày có triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, đau bụng thượng vị âm ỉ, đi ngoài phân lỏng và buồn nôn.
8 loại rau củ giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho gan và thậnSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Gan và thận đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thải độc của cơ thể. Gan giúp phá vỡ các chất độc hại, còn thận giúp lọc máu và đào thải chất thải.
2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm nàyBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - 2 vợ chồng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp cho biết đều có sức khỏe tốt, có đi khám sức khỏe định kỳ nhưng chưa từng siêu âm tuyến giáp, cũng không có triệu chứng bệnh.
Người đàn ông 46 tuổi viêm tụy cấp, suy đa tạng nguy kịch: Bác sĩ chỉ cách phòng ngừa cực đơn giảnBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông bị suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn do viêm tụy cấp diễn tiến nặng, được cứu sống nhờ áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục...
7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Đột quỵ thường xảy ra khi nguồn cung cấp máu lên não bị tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn. Dưới đây là một số thói quen giúp cải thiện tình trạng này.
7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu nước: Đừng bỏ qua nếu không muốn ảnh hưởng sức khỏeBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Thiếu nước gây mệt mỏi, đau đầu, khô da và nhiều hệ lụy nguy hiểm. Nhận biết 7 dấu hiệu sớm giúp bạn bổ sung nước, bảo vệ sức khỏe.
Nữ chiến sĩ công an qua đời ở tuổi 33, khép lại hành trình gần 6 năm kiên cường chống chọi ung thưBệnh thường gặp
GĐXH - Chiều 18/9, nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu qua đời, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng gia đình, đồng đội và bạn bè.