4 nguyên tắc cho bữa sáng lành mạnh, đẩy lùi bệnh mãn tính

Thứ ba, 06:26 23/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Thông tin từ các nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy, nếu bạn có thể ăn một bữa sáng lành mạnh và đủ dinh dưỡng trong 10 năm liên tục thì các bệnh mạn tính sẽ giảm khoảng 80%.

4 nguyên tắc cho bữa ăn sáng lành mạnh

Bí quyết ăn sáng giúp đẩy lùi bệnh mãn tính - Ảnh 1.

4 nguyên tắc cho bữa ăn sáng lành mạnh để có sức khỏe tốt, tránh xa bệnh mãn tính.

Bí quyết ăn sáng giúp đẩy lùi bệnh mãn tính - Ảnh 2.Ăn sáng lành mạnh: 5 món ngon giàu dinh dưỡng, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

GĐXH - Vào buổi sáng khi đường ruột mới khởi động lại thường sẽ khá nhạy cảm. Việc nên ăn sáng bằng món gì để dễ tiêu hoá, cung cấp đủ dinh dưỡng cho một ngày mới là điều được nhiều người quan tâm.

Minh Vũ (th)
