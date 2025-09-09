Người cao tuổi ăn sáng muộn ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, những thay đổi trong thói quen ăn uống ở người cao tuổi , đặc biệt là thời điểm ăn sáng có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

1. Người cao tuổi thay đổi giờ ăn như thế nào?

Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mass General Brigham - Hoa Kỳ) và cộng sự, công bố trên tạp chí Communications Medicine mới đây, đã theo dõi dữ liệu từ 2.945 người lớn sống trong cộng đồng tại Anh, độ tuổi từ 42-94, được theo dõi trong hơn 20 năm.

Những thay đổi trong thói quen ăn uống có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người cao tuổi.

Các tác giả đã nghiên cứu những thay đổi về thời điểm ăn ở người cao tuổi và phát hiện ra rằng mọi người trải qua những thay đổi dần dần về thời điểm ăn uống khi họ già đi. Họ phát hiện ra rằng khi người cao tuổi già đi, họ có xu hướng ăn sáng và ăn tối muộn hơn, đồng thời thu hẹp khoảng thời gian ăn uống mỗi ngày.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người có gene di truyền liên quan đến "cú đêm" (thích ngủ và thức dậy muộn) thường có xu hướng ăn muộn hơn.

2. Ăn sáng muộn: Dấu hiệu cảnh báo sớm về sức khỏe

Kết quả đáng chú ý nhất của nghiên cứu là mối liên hệ giữa việc ăn sáng muộn và nhiều vấn đề sức khỏe ở người cao tuổi. Cụ thể, việc ăn sáng muộn ở người cao tuổi thường liên quan đến:

Các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần như trầm cảm, mệt mỏi.

Các vấn đề về răng miệng.

Khó khăn trong việc chuẩn bị bữa ăn và chất lượng giấc ngủ kém.

Đặc biệt, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người có thói quen ăn sáng muộn có nguy cơ tử vong cao hơn trong quá trình theo dõi.

Tác giả chính của nghiên cứu - Tiến sĩ Hassan Dashti, nhà khoa học dinh dưỡng và nhà sinh học nhịp sinh học tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, cho biết: Nghiên cứu cho thấy những thay đổi về thời gian ăn uống của người cao tuổi, đặc biệt là thời điểm ăn sáng, có thể là một dấu hiệu dễ theo dõi về tình trạng sức khỏe tổng thể của họ. Bệnh nhân và bác sĩ lâm sàng có thể sử dụng sự thay đổi trong thói quen ăn uống như một dấu hiệu cảnh báo sớm để tìm hiểu các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần tiềm ẩn.

Tiến sĩ Dashti chia sẻ: Những kết quả này bổ sung thêm ý nghĩa cho câu nói "bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày", đặc biệt là đối với người cao tuổi.

3. Lời khuyên để sống khỏe và sống thọ

Duy trì thói quen ăn uống khoa học và lắng nghe tín hiệu của cơ thể chính là chìa khóa để người cao tuổi có một cuộc sống khỏe mạnh và chất lượng hơn.

Những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn sáng đều đặn và đúng giờ, không chỉ là bữa ăn để nạp năng lượng mà còn là một chỉ báo quan trọng về sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, việc khuyến khích người lớn tuổi có lịch ăn uống phù hợp có thể trở thành một phần của các chiến lược rộng hơn nhằm thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh và tuổi thọ.

Dưới đây là một số mẹo để người cao tuổi duy trì thói quen ăn uống lành mạnh:

Duy trì thời gian ăn uống đều đặn: Cố gắng ăn sáng, ăn trưa và ăn tối vào những khung giờ cố định mỗi ngày để đồng hồ sinh học của cơ thể hoạt động hiệu quả.

Đánh giá sức khỏe tinh thần và thể chất: Nếu bạn nhận thấy mình hoặc người thân có thói quen ăn uống thay đổi đột ngột (ví dụ: thường xuyên bỏ bữa sáng), hãy xem xét đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề như trầm cảm hoặc bệnh lý khác.

Tham khảo ý kiến chuyên gia: Nếu gặp khó khăn trong việc ăn uống hoặc muốn thay đổi chế độ dinh dưỡng, hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn phù hợp.

Tiến sĩ Dashti khuyên, việc duy trì một lịch trình ăn uống phù hợp, đặc biệt là bữa sáng, có thể trở thành một phần của chiến lược lớn hơn nhằm thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi các chế độ ăn gián đoạn ngày càng trở nên phổ biến nhưng tác động của chúng đối với người cao tuổi lại có thể khác.

Thiên Châu