4 ô tô và xe tải tông nhau liên hoàn, 1 người chết và nhiều người bị thương

2 ngày trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 15/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, từ khoảng ngày 17/3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét; Khi kết thúc hoạt động của Công an cấp huyện, công an tỉnh Hưng Yên đã sắp xếp lại mô hình công an địa phương 2 cấp và hiện có 26 đơn vị cấp phòng, 139 đơn vị Công an cấp xã.