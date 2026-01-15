Loại quả 'siêu thực phẩm' bán nhiều ở chợ, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Ngăn ngừa tế bào ung thư: Ăn ớt chuông có thực sự tốt?

Ớt chuông là loại rau giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy, các hợp chất sinh học trong ớt chuông có thể góp phần hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư thông qua cơ chế chống oxy hóa và ức chế tổn thương ADN.

Ảnh minh họa.

Theo nghiên cứu, ớt chuông chứa các hợp chất thuộc nhóm carotenoid như beta-caroten, alpha-caroten, lycopene, lutein, zeaxanthin và cryptoxanthin. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do – yếu tố có thể làm tổn thương tế bào và thúc đẩy sự hình thành tế bào ung thư. Nghiên cứu đăng trên International Journal of Cancer cho thấy, phụ nữ tiền mãn kinh tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu carotenoid có thể giảm nguy cơ ung thư vú.

Bên cạnh đó, ớt chuông còn cung cấp flavonoid và luteolin – hợp chất chống viêm giúp bảo vệ tế bào thần kinh, giảm phản ứng viêm mạn tính, vốn được xem là yếu tố liên quan đến sự tiến triển của ung thư và nhiều bệnh mạn tính khác.

Về mặt dinh dưỡng, ớt chuông là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A, C cùng các khoáng chất như kali, magiê, mangan, canxi… giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ mạch máu và cải thiện sức khỏe tổng thể. Đáng chú ý, vitamin C trong ớt chuông có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cơ thể chống lại stress oxy hóa, từ đó góp phần làm giảm nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư.

Các chuyên gia khuyến cáo, ớt chuông nên được sử dụng như một phần của chế độ ăn cân bằng, giàu rau củ quả. Dù không phải “thuốc chữa ung thư”, nhưng việc bổ sung ớt chuông đúng cách có thể góp phần bảo vệ tế bào, hỗ trợ giảm viêm và gián tiếp ngăn ngừa tế bào ung thư.

4 lý do nên ăn ớt chuông đỏ để ngăn ngừa tế bào ung thư

Ảnh minh họa.

Giàu lycopene – chất chống oxy hóa

Ớt chuông đỏ chứa hàm lượng lycopene cao nhất trong các loại ớt chuông. Lycopene là sắc tố tự nhiên cũng có trong cà chua, dưa hấu, ổi và bưởi hồng, được chứng minh có khả năng trung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do chính là tác nhân gây tổn thương tế bào, tạo stress oxy hóa và góp phần thúc đẩy sự hình thành tế bào ung thư.

Hàm lượng vitamin C vượt trội, hỗ trợ bảo vệ tế bào

Ít người biết rằng ớt chuông đỏ chứa lượng vitamin C cao hơn cả cam. Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa, hỗ trợ sửa chữa tổn thương tế bào và tăng cường chức năng miễn dịch. Nhờ đó, cơ thể có thêm “lá chắn” tự nhiên giúp hạn chế nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư.

Tăng cường miễn dịch nhờ vitamin A

Chỉ với nửa cốc ớt chuông đỏ sống, cơ thể đã được cung cấp khoảng 47% nhu cầu vitamin A khuyến nghị mỗi ngày. Vitamin A là chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ duy trì sức khỏe tế bào da, bảo vệ thị lực và thúc đẩy quá trình lành thương. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện và loại bỏ các tế bào bất thường, bao gồm cả tế bào ung thư ở giai đoạn sớm.

Hỗ trợ sức khỏe tinh thần – nâng cao miễn dịch

Ớt chuông đỏ còn giàu vitamin B6, cung cấp hơn 35% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày. Vitamin B6 đã được chứng minh có vai trò cải thiện tâm trạng và giảm nguy cơ trầm cảm. Sức khỏe tinh thần ổn định giúp cơ thể duy trì đáp ứng miễn dịch tốt hơn, từ đó hỗ trợ khả năng tự bảo vệ trước bệnh tật, bao gồm ung thư.

Ai không nên ăn ớt chuông?

Ảnh minh họa

- Người mắc bệnh loãng xương cũng không nên ăn ớt chuông thường xuyên vì trong thành phần của ớt có các hợp chất phức tạp, có thể gây ra loãng xương và viêm xương.

- Người thường xuyên tăng huyết áp, huyết áp cao, viêm học, trĩ cũng không nên ăn quá thường xuyên, chúng có thể làm cơ thể bạn trở nên mệt mỏi, đau đầu.

- Ngoài ra ớt chuông cũng có thể gây ra tình trạng dị ứng với một số người do phản ứng chéo. Nếu ăn một lượng ớt khá cao có thể dẫn đến tiêu chảy, kiết lỵ, hoa mắt, chóng mặt…

- Đối với những người mắc bệnh nền về tiêu hóa, đường ruột hay dạ dày thì không nên ăn ớt chuông. Bởi chúng có chứa thành phần chất xơ là chủ yếu, có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, đặc biệt là không nên ăn ớt chuông sống.

- Đối với trẻ nhỏ dưới 3 tuổi các mẹ cũng nên cân nhắc việc không nên cho con ăn loại thực phẩm này. Trong thành phần mặc dù có chứa dưỡng chất và không cay, tuy nhiên dạ dày của trẻ nhỏ rất mỏng, có thể dẫn đến viêm.

4 cách chế biến rau củ giúp ngăn ngừa tế bào ung thư

Ảnh minh họa.

- Chọn rau củ sạch: Để loại bỏ khói bụi, hóa chất công nghiệp và các chất khử trùng có thể gây hại, bạn hãy rửa sạch các loại rau củ chống ung thư trước khi ăn. Tốt nhất, bạn nên cân nhắc tìm mua rau củ đạt tiêu chuẩn nuôi trồng hữu cơ (organic).

- Chế biến đúng cách: Chế biến đúng cách có thể giúp bảo tồn hàm lượng vi chất trong rau củ. Hãy ưu tiên các phương pháp hấp, luộc và nấu chín vừa phải thay vì chiên, xào hoặc nấu quá lâu, có thể làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng chứa trong rau.

- Không dùng nhiều dầu mỡ: Khi chế biến ở nhiệt độ cao, việc dùng dầu mỡ quá nhiều không chỉ làm tăng calo mà còn có thể tạo ra các hợp chất amin dị vòng, có khả năng thúc đẩy ung thư tiến triển.

- Hạn chế muối và đường: Mặc dù muối và đường có thể làm tăng hương vị của món ăn, nhưng bạn không nên tiêu thụ quá 5g muối và 25g đường mỗi ngày để tránh làm tăng nguy cơ khởi phát nhiều biến chứng có thể kích thích tế bào ung thư tái phát, chẳng hạn như tiểu đường, tăng huyết áp, thừa cân – béo phì,…