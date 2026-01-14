Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh
GĐXH - Củ cải được ghi nhận giàu chất chống oxy hóa và hợp chất sinh học có lợi, góp phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.
Ngăn ngừa tế bào ung thư: Ăn củ cải có thực sự tốt?
Củ cải trắng từ lâu được ví như “nhân sâm mùa đông” nhờ khả năng hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giảm viêm, kiểm soát cân nặng và góp phần ngăn ngừa tế bào ung thư khi được sử dụng trong chế độ ăn uống lành mạnh.
Củ cải có nhiều loại, phổ biến nhất là củ cải trắng và củ cải đỏ. Theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ), một chén củ cải cung cấp gần 2 gram chất xơ, đáp ứng khoảng 20% nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể.
Bên cạnh đó, củ cải còn chứa kali, canxi cùng nhiều chất chống oxy hóa có lợi. Một số hợp chất trong củ cải được ghi nhận có khả năng làm tăng hàm lượng glutathione – chất chống oxy hóa quan trọng do gan tổng hợp, đóng vai trò thiết yếu trong quá trình giải độc và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.
Vitamin C dồi dào trong củ cải cũng được chứng minh có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Science cho thấy, vitamin C liều cao có thể tác động đến tế bào ung thư đại trực tràng thông qua cơ chế làm gián đoạn các quá trình chuyển hóa nội bào, từ đó khiến tế bào ung thư suy yếu và chết dần.
Không chỉ phần củ, hạt củ cải cũng được quan tâm trong nghiên cứu ung thư. Theo một công bố trên Phytomedicine, sulforaphane – hợp chất có trong hạt củ cải – có khả năng ức chế sự phân chia và thúc đẩy quá trình chết theo chương trình của tế bào ung thư vú, góp phần hỗ trợ phòng ngừa bệnh.
4 lý do nên ăn củ cải để ngăn ngừa tế bào ung thư
Nhiều nghiên cứu cho thấy củ cải là loại rau giàu dưỡng chất, chứa các hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là khả năng hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư và bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mắc bệnh mạn tính.
Chống viêm, kháng khuẩn mạnh
Các nghiên cứu đã phát hiện chiết xuất từ họ cải, trong đó có củ cải, sở hữu đặc tính chống viêm rõ rệt. Tình trạng viêm mạn tính được xem là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm khớp, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp và cả ung thư.
Củ cải chứa các hợp chất chuyển hóa thứ cấp có giá trị sinh học cao như glucosinolates, isothiocyanates và polyphenol. Đặc biệt, isothiocyanates được chứng minh có khả năng kháng khuẩn mạnh, kể cả với vi khuẩn kháng kháng sinh. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, củ cải có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc – tương đồng với tác dụng chống viêm trong y học hiện đại.
Tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào
Củ cải trắng rất giàu vitamin C và kẽm – hai vi chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó hạn chế tổn thương tế bào và hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh tật, trong đó có nguy cơ hình thành tế bào ung thư.
Hỗ trợ phòng chống ung thư và chống oxy hóa
Nhiều nghiên cứu cho thấy isothiocyanate trong củ cải có thể ức chế sự phát triển của khối u và làm chậm quá trình hình thành tế bào ác tính. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong củ cải cũng góp phần ngăn ngừa và hạn chế sự lan rộng của tế bào ung thư.
Bên cạnh đó, củ cải giàu flavonoid, đặc biệt là anthocyanin – hợp chất chống oxy hóa có khả năng chống ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy anthocyanin có thể làm giảm hiện tượng kháng thuốc và ức chế hoạt động của tế bào ung thư.
Kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng
Củ cải có tác dụng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu nhờ tăng cường cơ chế chống oxy hóa, giảm stress oxy hóa và hạn chế hấp thu glucose tại ruột. Điều này không chỉ giúp phòng ngừa tiểu đường mà còn góp phần giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến ung thư và các bệnh mạn tính khác.
Ngoài ra, các hợp chất hoạt tính sinh học trong nhiều bộ phận của củ cải như lá, thân, chồi và rễ còn được ghi nhận có liên quan tích cực đến việc phòng chống ung thư, viêm và tổn thương gan.
Củ cải cũng cung cấp vitamin A tốt cho thị lực, vitamin K hỗ trợ sức khỏe xương và quá trình đông máu, cùng lượng chất xơ dồi dào giúp cải thiện tiêu hóa. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, củ cải có tác dụng điều hòa khí, làm dịu gan và thúc đẩy tiêu hóa – phù hợp với các bằng chứng của y học hiện đại.
Cách chế biến rau củ giúp ngăn ngừa tế bào ung thư
- Chọn rau củ sạch: Để loại bỏ khói bụi, hóa chất công nghiệp và các chất khử trùng có thể gây hại, bạn hãy rửa sạch các loại rau củ chống ung thư trước khi ăn. Tốt nhất, bạn nên cân nhắc tìm mua rau củ đạt tiêu chuẩn nuôi trồng hữu cơ (organic).
- Chế biến đúng cách: Chế biến đúng cách có thể giúp bảo tồn hàm lượng vi chất trong rau củ. Hãy ưu tiên các phương pháp hấp, luộc và nấu chín vừa phải thay vì chiên, xào hoặc nấu quá lâu, có thể làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng chứa trong rau.
- Không dùng nhiều dầu mỡ: Khi chế biến ở nhiệt độ cao, việc dùng dầu mỡ quá nhiều không chỉ làm tăng calo mà còn có thể tạo ra các hợp chất amin dị vòng, có khả năng thúc đẩy ung thư tiến triển.
- Hạn chế muối và đường: Mặc dù muối và đường có thể làm tăng hương vị của món ăn, nhưng bạn không nên tiêu thụ quá 5g muối và 25g đường mỗi ngày để tránh làm tăng nguy cơ khởi phát nhiều biến chứng có thể kích thích tế bào ung thư tái phát, chẳng hạn như tiểu đường, tăng huyết áp, thừa cân – béo phì,…
