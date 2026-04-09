4 số cuối ngày sinh Âm lịch của người khéo vun vén, gia đình luôn thuận hòa
GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 4 con số dưới đây thường được cho là vừa có năng lực phát triển sự nghiệp, vừa biết giữ gìn tổ ấm hài hòa, bền vững.
Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 0: Người giữ nhịp cân bằng cho gia đình
Trong nhịp sống hiện đại nhiều biến động, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 0 thường theo đuổi sự hài hòa và trọn vẹn.
Họ được xem như những người luôn tìm cách dung hòa giữa công việc, cảm xúc và trách nhiệm gia đình.
Cuộc đời của họ giống như vòng tròn khép kín của sự cân bằng. Họ không chỉ nỗ lực tạo dựng nền tảng vật chất mà còn chăm chút đời sống tinh thần của các thành viên.
Nhờ sự bao dung và khéo léo, họ có thể xử lý các mối quan hệ phức tạp một cách nhẹ nhàng, tránh xung đột không cần thiết.
Những người này hiểu rằng hạnh phúc gia đình không đến từ một phía mà cần sự thấu hiểu lẫn nhau.
Dù là bữa cơm tối giản dị hay những buổi sum họp đông đủ, họ luôn biết cách tạo ra bầu không khí ấm áp, khiến mọi người cảm thấy được yêu thương.
Với họ, hạnh phúc không nằm ở vật chất mà là sự đồng điệu trong tâm hồn và sự bình yên của tổ ấm.
Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 3: Người mang tiếng cười và sự sáng tạo vào gia đình
Con số 3 từ lâu tượng trưng cho sự kết hợp giữa trí tuệ và sáng tạo. Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số này thường nhanh nhạy, linh hoạt và có khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Trong công việc, họ là người tìm ra hướng đi mới, đưa ra giải pháp độc đáo. Khi trở về gia đình, họ lại trở thành "chất keo" kết nối các thành viên.
Những mâu thuẫn nhỏ thường được họ hóa giải bằng cách trò chuyện nhẹ nhàng và tinh tế.
Không chỉ vậy, họ còn có khả năng mang lại niềm vui bất ngờ cho người thân. Những ý tưởng đơn giản như tổ chức bữa ăn ấm cúng hay chuyến đi ngắn cuối tuần cũng khiến gia đình thêm gắn bó.
Nhờ sự lạc quan và sáng tạo, họ biến cuộc sống gia đình trở nên sinh động, đầy tiếng cười.
Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 6: Người kiến tạo sự ấm áp và bình yên
Số 6 trong quan niệm truyền thống tượng trưng cho sự thuận lợi và hòa hợp. Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 6 thường có tính cách dịu dàng, biết quan tâm và chăm sóc người khác.
Họ giống như "người hòa giải" trong gia đình. Khi xảy ra mâu thuẫn, họ không chọn cách đối đầu mà ưu tiên lắng nghe và thấu hiểu.
Nhờ khả năng kiểm soát cảm xúc tốt, họ giúp bầu không khí trong nhà luôn nhẹ nhàng, dễ chịu.
Với họ, hạnh phúc không phải là những điều lớn lao mà nằm ở sự ngăn nắp, bình yên của tổ ấm. Một gia đình êm ấm chính là nguồn động lực để họ nỗ lực trong công việc.
Khi gia đình thuận hòa, họ cũng dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội.
Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9: Người hướng tới giá trị bền vững lâu dài
Con số 9 thường gắn với ý nghĩa trường tồn. Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số này thường có tầm nhìn dài hạn và coi trọng giá trị gia đình.
Họ không xem hạnh phúc là cảm xúc nhất thời mà là hành trình cần vun đắp suốt đời. Chính vì vậy, họ dành nhiều thời gian chăm sóc người thân, tạo dựng nền tảng vững chắc cho tổ ấm.
Trong cuộc sống hiện đại nhiều áp lực, họ vẫn giữ được sự điềm tĩnh và sâu sắc. Họ trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình, từ những dịp đoàn tụ đến những phút giây đời thường.
Sự bình thản ấy giúp họ tiến xa hơn trong sự nghiệp, đồng thời giữ cho gia đình luôn ổn định và êm ấm.
Dù ngày sinh Âm lịch của bạn kết thúc bằng con số nào, điều quan trọng nhất vẫn là cách mỗi người vun đắp tình cảm và trách nhiệm.
Hạnh phúc gia đình không phải điều ngẫu nhiên mà là kết quả của sự thấu hiểu, sẻ chia và nỗ lực từ tất cả các thành viên. Khi biết trân trọng những điều nhỏ bé mỗi ngày, bất kỳ ai cũng có thể xây dựng một mái ấm thuận hòa và bền vững.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Theo Toutiao
Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7/2026Đời sống - 33 phút trước
GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng.
Hà Nội: Hàng loạt nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt đã bị cắt điệnĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Sau vụ hỏa hoạn làm 1 người tử vong, UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành cắt điện hàng loạt kho xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Tử vi dự báo thay đổi giữa tháng 4 dương lịch cho các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu và TuấtĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi dự báo, các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu và Tuất sẽ có những biến đổi thú vị trong tuần giữa tháng 4 dương lịch này.
Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, sắp được tăng mức hưởng từ ngày 1/7/2026Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Bộ Y tế Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định chính sách xã hội đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026. Đây là mức làm căn cứ để xác định các khoản trợ cấp xã hội đối với người thuộc diện bảo trợ xã hội.
Mức thưởng huy hiệu Đảng lên tới gần 38 triệu đồng theo hệ số lương mớiĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, dự kiến tăng lương cơ sở lên 8%, mức thưởng Huy hiệu Đảng là bao nhiêu?
3 con giáp tốt bụng bẩm sinh, đi đến đâu cũng được yêu mếnĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Với 3 con giáp dưới đây, sự chân thành và tốt bụng khiến họ trở thành "quý nhân" trong mắt mọi người. Họ thường xuyên giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn.
Hà Nội: Danh sách 67 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 6/4 - 7/4Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 6/4 - 7/4) hệ thống Camera AI của lực lượng CSGT đã kiểm soát gần 30.000 lượt phương tiện lưu thông. Đáng chú ý, tại các nút giao nội đô Hà Nội, hàng chục trường hợp không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ đã được phát hiện và xử lý.
4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, thu hút nguồn tài lộc lớnĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tuần mới từ nay đến tầm giữa tháng 4, đây là 4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, thu hút về tài lộc.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người hay giúp đỡ người khác: Càng chân thành càng nhiều lộcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những người sinh vào những ngày Âm lịch đặc biệt thường mang tâm tính hiền hòa, thích giúp đỡ người khác và nhờ đó dễ gặp được quý nhân nâng đỡ.
Dự báo thời tiết Hà Nội: Thủ đô có thể ảnh hưởng 11 - 15 đợt nắng nóng trong mùa hè 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến tháng 9/2026, Thủ đô Hà Nội bị ảnh hưởng bởi 11 - 15 đợt nắng nóng, có tháng mức nhiệt cao nhất 39 - 41 độ C.
