Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp
GĐXH – Đây là bộ phận của con lợn có giá rất rẻ, thậm chí nhiều nơi còn “cho không” khi khách xin thêm. Ít ai biết, nó lại chứa nguồn collagen tự nhiên dồi dào, rất tốt cho xương khớp, làn da khi được chế biến những món ngon dưới đây.
Bì lợn – thực phẩm bình dân giàu collagen, chứa nhiều dưỡng chất tốt cho xương
Bì lợn là nguyên liệu quen thuộc vẫn được dùng để chế biến các món như nem chua, nem chạo, bóng bì hay đơn giản đem luộc, chiên giòn. Giá bì lợn rất rẻ, thậm chí có những cửa hàng còn cho thêm khi khách cần, nhưng ít ai biết thứ hay ‘cho không’ này lại có giá trị dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bì lợn là nguồn cung cấp collagen tự nhiên phong phú. Khi ăn bì lợn, collagen này sẽ được cơ thể chuyển hóa thành các axit amin, giúp tái tạo lại collagen nội sinh, hỗ trợ độ đàn hồi của da, làm chậm quá trình lão hóa.
Ngoài tốt cho da, collagen trong bì lợn còn giúp xương chắc khỏe hơn, giảm nguy cơ thoái hóa khớp hay loãng xương. Axit amin glycine trong bì lợn cũng giúp tăng tổng hợp collagen và hỗ trợ giấc ngủ, thần kinh ổn định.
Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng quốc gia, bì lợn dù tốt, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều một tuần, đặc biệt với người mỡ máu cao hoặc tiểu đường. Khi chế biến, mọi người lưu ý luộc kỹ, bóc sạch mỡ để món ăn ngon và bổ dưỡng hơn.
Việc bổ sung collagen chỉ hỗ trợ phần nào trong việc bảo vệ xương khớp. Để có được cơ thể khỏe mạnh, cùng với chế độ ăn uống cân bằng, mọi người nên phối hợp việc luyện tập, duy trì cân nặng hợp lý.
Món ngon dễ làm với bì lợn
Chị Thùy Linh (Hà Nội) chia sẻ món tóp mỡ và bì lợn trộn thính với cách làm dễ dàng dưới đây.
Nguyên liệu làm món bì lợn trộn thính:
+ 500gr bì lợn
+ 100gr thính
+ Lá chanh, ớt bột, tỏi
+ Gia vị: nước mắm, đường, giấm, tiêu, tương ớt, bột xúp
Cách làm món bì lợn trộn thính:
Bước 1: Bì lợn đem rửa sạch với muối, luộc sơ qua rồi vớt ra rửa lại với nước lọc, để ráo nước. Tiếp đó, bạn tách phần mỡ và bì riêng ra. Tỏi, ớt, hạt tiêu giã hoặc xay nhỏ; lá chanh đem thái chỉ.
Bước 2: Phần mỡ lọc riêng đem rán để lấy tóp. Phần bì đem luộc lần 2 cùng với chút gừng, hành khô, rượu trắng, muối cho thơm. Sau đó, vớt ra để nguội thì bạn thái sợi vừa ăn.
Bước 3: Trộn bì với tóp mỡ đã rán, thêm đường, giấm, bột xúp trộn đều. Sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 để phần bì lợn săn lại, ăn sẽ ngon hơn.
Bước 4: Làm thính bằng cách rang vàng gạo, nếp và đậu xanh bóc vỏ cho sạch, để nguội rồi đem xay mịn. Hoặc bạn có thể mua sẵn thính.
Bước 5: Nước trộn pha với tỷ lệ: 1 thìa canh đường, 1/2 thìa canh giấm, 1/4 thìa canh tương ớt quấy đều, thêm chút nước lọc và nước mắm, tỏi, ớt vào rồi nêm vị chua mặn ngọt vừa ăn. Trộn cùng bì lợn, ướp thêm 30 phút, rồi rắc thính và lá chanh trước khi thưởng thức.
Bì lợn sốt cà chua
Nguyên liệu làm bì lợn sốt cà chua:
+ 500gr bì lợn
+ 2 quả cà chua
+ Hành hoa, ớt tươi
+ Gia vị: nước mắm, mì chính, hạt tiêu
Cách làm bì lợn sốt cà chua
Bước 1: Bì lợn tươi, chọn phần dày vừa phải và sạch lông, đem ngâm với nước vo gạo, hoặc rửa với nước cho chút nước chanh để bớt mùi hôi. Sau đó, đem luộc sơ, cho thêm chút gừng tươi để loại bỏ thêm mùi hôi và dễ thái hơn.
Sau khi vớt ra, để nguội rồi bạn thái miếng vừa ăn. Cà chua đem rửa sạch, thái múi cau.
Bước 2:
Cho bì vào nồi đảo chung với mắm, muối, cà chua, ớt cho ngấm rồi cho một ít nước vào đun sôi. Khi phần bì lợn chín tới là ăn được. Bắc ra, bạn cho hành hoa, hạt tiêu lên trên cho thơm
Món ăn này ăn cùng cơm nóng rất ngon, lạ miệng. Bì lợn dẻo thơm, nước sốt cà chua béo ngậy, thơm.
