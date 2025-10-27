Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh
GĐXH – Đây là loại rau có nhiều vào mùa đông được ví là “thần dược tự nhiên” giúp tăng cường sức khỏe xương khớp. Chỉ cần vài phút chế biến, bạn đã có ngay những món ăn nóng hổi, thơm ngon và bổ dưỡng cho cả gia đình dưới đây.
Bắp cải tốt cho xương khớp
Cải bắp có vào mùa đông và rất quen thuộc với người Việt Nam. Đây là nguyên liệu dùng chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, bắp cải còn chứa nhiều dinh dưỡng và mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích sức khỏe.
Theo BS Ngô Thị Mai Phương (BVĐK) Medlatec, cải bắp có chứa nhiều vitamin C mỗi ngày, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, nhất là vào những ngày thời tiết mùa đông. Ước tính cứ 100gr bắp cải có chứa 35mg vitamin C, đáp ứng gần nửa nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày cho người trưởng thành.
Ngoài nguồn vitamin C dồi dào, bắp cải còn chứa nhiều vitamin K, canxi, magie, kali… đây đều là những dưỡng chất cần thiết giúp hệ thống xương khớp được khỏe mạnh, ngăn ngừa nguy cơ loãng xương. Loại rau này cũng ít calo, giàu chất xơ, thích hợp cho người ăn kiêng hoặc muốn duy trì cân nặng lành mạnh.
Theo gợi ý của các mẹ đảm, mọi người có thể thử làm những món ngon từ bắp cải dưới đây. Những món này vừa dễ làm, bổ dưỡng và không tốn quá nhiều thời gian.
Gà xào bắp cải
Nguyên liệu làm gà xào bắp cải:
+ 200gr ức gà
+ Nửa cái bắp cải
+ Nửa củ cà rốt đem thái sợi
+ Gia vị: mắm, muối, mì chính, tương đen, dầu ăn.
Cách làm gà xào bắp cải:
Bước 1: Thịt ức gà ướp chút muối, chiên qua và đem xé sợi. Bắp cải làm sạch, thái sợi nhỏ. Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào đun nóng rồi cho tiếp bắp cải đã cắt nhỏ vào xào khoảng 3 phút.
Bước 2: Tiếp đó, bạn cho thịt ức gà vào xào cùng, thêm tương đen và gia vị vừa miệng.
Món gà xào bắp cải là món ăn dễ làm, bổ dưỡng. Bắp cải giòn ngọt, thịt gà chín mềm thấm sốt tương và gia vị ăn với cơm rất đưa miệng trong những ngày trời lạnh.
Bắp cải xào tôm
Nguyên liệu làm bắp cải xào tôm:
+ Nửa cây bắp cải nhỏ
+ Nửa củ cà rốt
+ 200g tôm
+ Hành lá
+ Gia vị muối, tiêu, nước mắm, hạt nêm
Cách làm bắp cải xào tôm:
Bước 1: Bắp cải đem rửa sạch, cà rốt gọt vỏ rồi đem thái sợi. Tôm bóc vỏ, rửa sạch, rút chỉ đen trên lưng tôm đem giã thô. Sau đó, ướp tôm với ít gia vị muối, hạt tiêu.
Bước 2: Cho ít dầu ăn vào chảo đun nóng, phi thơm hành rồi đổ tôm vào xào chín. Từ từ cho tiếp cà rốt, bắp cải vào xào và thêm gia vị nước mắm, hạt nêm rồi đảo đều. Khi bắp cải, cà rốt chín mềm thì nêm lại gia vị. Sau khi tắt bếp, bạn rắc ít hành lá vào bắp cải là được.
Bắp cải xào tôm có vị ngọt thanh tự nhiên, giòn nhẹ, thơm mùi tiêu và hành lá khi ăn nóng vào ngày lạnh sẽ rất ‘đưa cơm’.
Canh hàu bắp cải giàu canxi, bổ xương khớp
Món canh hàu bắp cải có chứa nhiều canxi, kẽm, chất xơ và vitamin giúp tăng cường sức đề kháng, giảm các triệu chứng của bệnh đường hô hấp. Thời tiết lạnh, mọi người có thể làm nón ngon dễ làm này, hợp cho cả trẻ nhỏ.
Nguyên liệu làm món canh hàu bắp cải:
+ 400g thịt hàu
+ Nửa cái bắp cải
+ 1 miếng gừng, ít hạt tiêu, hành lá
+ Một chút rượu nấu ăn, giấm trắng, muối
Cách làm món canh hàu bắp cải:
Bước 1: Hàu rửa sạch. Bắp cải sau khi rửa sạch đem thái miếng vừa ăn. Hành, gừng làm sạch, thái nhỏ.
Bước 2: Cho một lượng nước vừa phải vào nồi, đun sôi, cho thêm chút gừng vào rồi cho bắp cải vào nấu khoảng 2 phút. Khi bắp cải mềm thì cho hàu vào.
Cho một ít giấm trắng và rượu nấu ăn, tiêu, muối vào khuấy đều, đun khoảng 2 phút là hàu sẽ chín đều. Cuối cùng cho hành lá vào đảo đều, tắt bếp
Canh hàu bắp cải có vị ngọt tự nhiên, nước trong veo, giàu canxi, kẽm và vitamin, giúp tăng cường đề kháng, tốt cho xương khớp và hệ hô hấp. Với món này, mọi người chỉ cần bỏ ra khoảng 10 phút là có được món canh bổ dưỡng. Để hàu không bị dai, mọi người lưu ý cho sau cùng và không đun quá lâu.
Bất ngờ với loại củ hỗ trợ người bị gan nhiễm mỡ, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 11 giờ trước
GĐXH - Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.
Thực đơn tiệc cưới phong cách Á - Âu của Quỳnh ChâuĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Á hậu Quỳnh Châu và ông xã Ngọc Phát đãi khách mời tiệc cưới mang phong cách Á - Âu trong hôm hôn lễ tối 26/10.
"Bảo bối" khỏe đẹp của phụ nữ Hàn: Công thức nước uống "thần tốc" vừa chống nắng, đẹp da lại nâng cao hệ miễn dịchĂn - 15 giờ trước
Hôm nay, chúng ta hãy cùng làm món đồ uống mà những người phụ nữ Hàn Quốc đang áp dụng để chăm sóc sức khỏe và làn da
Loại củ hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ bán đầy siêu thị Việt, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan. Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.
Ăn healthy lại tốt cho sức khỏe, đĩa rau đậm đà mà vẫn gọn eo: Cách làm cải thảo non sốt tỏi siêu hấp dẫnĂn - 20 giờ trước
Một đĩa cải thảo non ngọt mát, miến konjac dai nhẹ thấm sốt tỏi cay thơm. Món ăn ít dầu, no lâu, không sợ tăng cân, làm nhanh trong mười phút.
Mẹo làm ngao sạch cát nhanh nhấtĂn - 1 ngày trước
Nếu bạn muốn làm sạch ngao nhanh nhưng vẫn tươi lâu, hãy thử dùng nước vo gạo – bí quyết dân gian được nhiều bà nội trợ ưa chuộng.
Mâm cơm mùa thu thơm ngọt: 4 món đơn giản mà "chạm vị" nhà, ai ăn cũng khen ngonĂn - 1 ngày trước
Không cần cầu kỳ, chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể chuẩn bị một mâm cơm mùa thu đủ sắc – hương – vị. Từ món tôm nhồi ớt chuông rực rỡ đến nồi sườn hầm hạt dẻ ngọt thơm, mỗi món đều mang chút ấm áp dịu dàng như tiết trời tháng 10.
Khai vận phong thủy trong tiết Sương Giáng bằng dưỡng sinh thực phẩmĂn - 2 ngày trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, khai vận phong thủy trong tiết Sương Giáng bằng cách dưỡng sinh thực phẩm, nâng cao sức khỏe là điều nên làm. Khi tình trạng sức khỏe tốt, vận khí của mỗi người đều có xu hướng hanh thông tăng và tốt đẹp hơn.
Mẹo nấu canh rau giữ nguyên dưỡng chấtĂn - 2 ngày trước
Nấu canh rau tưởng chừng đơn giản nhưng để giữ nguyên dưỡng chất thì cần một vài bí quyết nhỏ như nấu nhanh với lửa lớn và chỉ cho rau vào khi nước đã sôi.
Đây là "thức uống vàng" mẹ tôi thường nấu cho cả nhà uống vào tiết thu hanh khô: Vừa dưỡng nhan lại ấm dạĂn - 2 ngày trước
Mùa thu là thời điểm cơ thể cần được "làm dịu" từ bên trong. Giữa tiết trời se lạnh, một tách trà lê ấm với vị ngọt thanh, hương mộc thoảng nhẹ sẽ là món quà hoàn hảo vừa dưỡng nhan, vừa làm ấm lòng.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.