Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh

Thứ hai, 19:01 27/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Đây là loại rau có nhiều vào mùa đông được ví là “thần dược tự nhiên” giúp tăng cường sức khỏe xương khớp. Chỉ cần vài phút chế biến, bạn đã có ngay những món ăn nóng hổi, thơm ngon và bổ dưỡng cho cả gia đình dưới đây.

Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh - Ảnh 1.Khai vận phong thủy trong tiết Sương Giáng bằng dưỡng sinh thực phẩm

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, khai vận phong thủy trong tiết Sương Giáng bằng cách dưỡng sinh thực phẩm, nâng cao sức khỏe là điều nên làm. Khi tình trạng sức khỏe tốt, vận khí của mỗi người đều có xu hướng hanh thông tăng và tốt đẹp hơn.

Bắp cải tốt cho xương khớp

Cải bắp có vào mùa đông và rất quen thuộc với người Việt Nam. Đây là nguyên liệu dùng chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, bắp cải còn chứa nhiều dinh dưỡng và mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích sức khỏe.

Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh - Ảnh 2.

Rau bắp cải có nhiều vào mùa đông. Ảnh HM

Theo BS Ngô Thị Mai Phương (BVĐK) Medlatec, cải bắp có chứa nhiều vitamin C mỗi ngày, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, nhất là vào những ngày thời tiết mùa đông. Ước tính cứ 100gr bắp cải có chứa 35mg vitamin C, đáp ứng gần nửa nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày cho người trưởng thành.

Ngoài nguồn vitamin C dồi dào, bắp cải còn chứa nhiều vitamin K, canxi, magie, kali… đây đều là những dưỡng chất cần thiết giúp hệ thống xương khớp được khỏe mạnh, ngăn ngừa nguy cơ loãng xương. Loại rau này cũng ít calo, giàu chất xơ, thích hợp cho người ăn kiêng hoặc muốn duy trì cân nặng lành mạnh.

Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh - Ảnh 3.

Rau bắp cải là nguyên liệu chế biến được nhiều món ngon. Ảnh HM

Theo gợi ý của các mẹ đảm, mọi người có thể thử làm những món ngon từ bắp cải dưới đây. Những món này vừa dễ làm, bổ dưỡng và không tốn quá nhiều thời gian.

Gà xào bắp cải

Nguyên liệu làm gà xào bắp cải:

+ 200gr ức gà

+ Nửa cái bắp cải

+ Nửa củ cà rốt đem thái sợi

+ Gia vị: mắm, muối, mì chính, tương đen, dầu ăn.

Cách làm gà xào bắp cải:

Bước 1: Thịt ức gà ướp chút muối, chiên qua và đem xé sợi. Bắp cải làm sạch, thái sợi nhỏ. Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào đun nóng rồi cho tiếp bắp cải đã cắt nhỏ vào xào khoảng 3 phút.

Bước 2: Tiếp đó, bạn cho thịt ức gà vào xào cùng, thêm tương đen và gia vị vừa miệng.

Món gà xào bắp cải là món ăn dễ làm, bổ dưỡng. Bắp cải giòn ngọt, thịt gà chín mềm thấm sốt tương và gia vị ăn với cơm rất đưa miệng trong những ngày trời lạnh.

Bắp cải xào tôm

Nguyên liệu làm bắp cải xào tôm:

+ Nửa cây bắp cải nhỏ

+ Nửa củ cà rốt

+ 200g tôm

+ Hành lá

+ Gia vị muối, tiêu, nước mắm, hạt nêm

Cách làm bắp cải xào tôm:

Bước 1: Bắp cải đem rửa sạch, cà rốt gọt vỏ rồi đem thái sợi. Tôm bóc vỏ, rửa sạch, rút chỉ đen trên lưng tôm đem giã thô. Sau đó, ướp tôm với ít gia vị muối, hạt tiêu.

Bước 2: Cho ít dầu ăn vào chảo đun nóng, phi thơm hành rồi đổ tôm vào xào chín. Từ từ cho tiếp cà rốt, bắp cải vào xào và thêm gia vị nước mắm, hạt nêm rồi đảo đều. Khi bắp cải, cà rốt chín mềm thì nêm lại gia vị. Sau khi tắt bếp, bạn rắc ít hành lá vào bắp cải là được.

Bắp cải xào tôm có vị ngọt thanh tự nhiên, giòn nhẹ, thơm mùi tiêu và hành lá khi ăn nóng vào ngày lạnh sẽ rất ‘đưa cơm’.

Canh hàu bắp cải giàu canxi, bổ xương khớp

Món canh hàu bắp cải có chứa nhiều canxi, kẽm, chất xơ và vitamin giúp tăng cường sức đề kháng, giảm các triệu chứng của bệnh đường hô hấp. Thời tiết lạnh, mọi người có thể làm nón ngon dễ làm này, hợp cho cả trẻ nhỏ.

Nguyên liệu làm món canh hàu bắp cải:

+ 400g thịt hàu

+ Nửa cái bắp cải

+ 1 miếng gừng, ít hạt tiêu, hành lá

+ Một chút rượu nấu ăn, giấm trắng, muối

Cách làm món canh hàu bắp cải:

Bước 1: Hàu rửa sạch. Bắp cải sau khi rửa sạch đem thái miếng vừa ăn. Hành, gừng làm sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Cho một lượng nước vừa phải vào nồi, đun sôi, cho thêm chút gừng vào rồi cho bắp cải vào nấu khoảng 2 phút. Khi bắp cải mềm thì cho hàu vào.

Cho một ít giấm trắng và rượu nấu ăn, tiêu, muối vào khuấy đều, đun khoảng 2 phút là hàu sẽ chín đều. Cuối cùng cho hành lá vào đảo đều, tắt bếp

Canh hàu bắp cải có vị ngọt tự nhiên, nước trong veo, giàu canxi, kẽm và vitamin, giúp tăng cường đề kháng, tốt cho xương khớp và hệ hô hấp. Với món này, mọi người chỉ cần bỏ ra khoảng 10 phút là có được món canh bổ dưỡng. Để hàu không bị dai, mọi người lưu ý cho sau cùng và không đun quá lâu.

Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh - Ảnh 4.Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

GĐXH – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá, loại rau này thuộc top rau tốt nhất thế giới. Ở nước ta, rau này có bán nhiều ở chợ và siêu thị, giúp các món ăn thêm ngon miệng và hỗ trợ dưỡng thận hiệu quả.

Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh - Ảnh 5.Loại rau được ví ‘kho thuốc bổ’ giúp dưỡng thận mùa thu đông, chế biến theo cách này càng tăng dinh dưỡng

GĐXH - Để đa dạng khẩu vị cho gia đình và tăng cường sức khỏe trong mùa thu đông, bạn có thể chọn những món ăn bổ dưỡng và dễ làm với loại rau được ví là ‘kho thuốc bổ’ dưới đây.

Hà My
