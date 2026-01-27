40.000 tờ báo Xuân gửi tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới và hải đảo

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Việc trao tặng báo Xuân Nhân Dân thể hiện tình cảm, sự tri ân của cơ quan báo chí của Đảng đối với các lực lượng tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Theo nhà báo Lê Quốc Minh, hoạt động này tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm xã hội của Báo Nhân Dân trong việc lan tỏa thông tin chính thống, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

"Năm nay là một năm rất đặc biệt khi chúng ta tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, và số báo đặc biệt này cũng tràn đầy tinh thần như vậy. Trong đó có bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, những nội dung về các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, chủ chốt của Đảng và Nhà nước, cũng như mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, khoa học -công nghệ, văn hóa của đất nước", đồng chí Lê Quốc Minh nêu rõ.

Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Báo Xuân Nhân Dân không chỉ là một ấn phẩm báo chí đặc biệt mừng Xuân mới, mà còn là món quà tinh thần giàu ý nghĩa, chuyển tải tình cảm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước tới các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Hoạt động trao tặng Báo Xuân đã trở thành truyền thống tốt đẹp, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tiếp thêm động lực để các lực lượng vững vàng nơi tuyến đầu trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng bày tỏ vui mừng, xúc động được thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nhận món quà đầy ý nghĩa của Báo Nhân Dân và các cơ quan, đơn vị đồng hành gửi tặng.

Đồng chí khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nói riêng và các lực lượng đang bảo vệ biên giới, hải đảo nói chung sẽ luôn cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng.

Đồng chí Lê Anh Chiến, Phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam cũng thay mặt Tập đoàn bày tỏ vinh dự, phấn khởi khi được tham gia đồng hành cùng Báo Nhân Dân để thực hiện hoạt động rất có ý nghĩa - trao tặng báo Xuân tới các cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân cùng đại diện các đơn vị, tổ chức đồng hành đã trao tượng trưng 40 nghìn số báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tặng đại diện các lực lượng vũ trang. Những số báo Xuân thấm đượm tình cảm của hậu phương sẽ sớm được các lực lượng chuyển tới tay các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, qua đó trở thành nguồn động viên tinh thần, cổ vũ các đồng chí vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại diện lãnh đạo Báo Nhân Dân và các đơn vị đồng hành trao tượng trưng 40 nghìn số báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo.

Trước đó, vào ngày 17/1, Báo Nhân Dân đã trao tặng 5.000 tờ Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tới Bộ Tư lệnh Hải quân và đại diện cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn đối với tình cảm, sự quan tâm của Báo Nhân Dân và các cơ quan, đơn vị đồng hành; khẳng định những số Báo Xuân Nhân Dân sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tại biên giới, trên các đảo, nhà giàn, giúp cán bộ, chiến sĩ cảm nhận rõ hơn sự gắn bó, sẻ chia của hậu phương đất liền.