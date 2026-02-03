5 dấu hiệu nhận biết giò chả có hàn the: Tôi ước ai cũng biết để tránh mua nhầm dịp Tết
GĐXH - Mỗi dịp Tết đến, giò chả gần như là món ăn “mặc định” trong mâm cỗ của nhiều gia đình Việt. Từ bàn thờ ngày đầu năm đến những bữa cơm sum họp, giò chả luôn được ưu ái bởi sự tiện lợi, hương vị quen thuộc và ý nghĩa đủ đầy, tròn vị.
Thế nhưng, bên cạnh những cơ sở làm giò chả truyền thống, sạch sẽ, vẫn tồn tại không ít nơi sử dụng hàn the – một chất đã bị cấm tuyệt đối trong chế biến thực phẩm – để giúp giò chả dai hơn, đẹp mắt và bảo quản được lâu hơn. Nếu không tinh ý, người tiêu dùng rất dễ mua phải, nhất là vào cao điểm sắm sửa cuối năm.
Dưới đây là 5 dấu hiệu nhận biết giò chả có hàn the, những mẹo nhỏ nhưng vô cùng hữu ích để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình trong dịp Tết.
Vì sao hàn the từng được dùng trong giò chả?
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên cán bộ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội), trước đây hàn the từng được sử dụng trong chế biến thực phẩm vì có khả năng giúp thực phẩm dai hơn, kết dính tốt hơn và giữ được lâu hơn. Do đó, hàn the từng bị lạm dụng trong giò chả, bún, bánh cuốn… để sản phẩm trông “đẹp mã”, mịn và khó hỏng.
Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng hàn the là chất độc hại, có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, gan, thận, hệ thần kinh và ảnh hưởng đến trí não nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể. Chính vì vậy, Việt Nam đã cấm hoàn toàn việc sử dụng hàn the trong thực phẩm, dù với bất kỳ hàm lượng nào.
5 dấu hiệu nhận biết giò chả có hàn the
1. Nhận biết qua vị giác
Giò chả sạch khi ăn có độ mềm vừa phải, miếng giò tơi nhẹ, không bã cũng không khô cứng. Khi nhai sẽ cảm nhận được mùi thơm tự nhiên của thịt, vị ngọt dịu, dễ ăn.
Ngược lại, giò chả có hàn the thường dai, cứng và mịn bất thường. Càng nhai càng thấy khô, chắc, có cảm giác “cao su” chứ không phải độ đàn hồi tự nhiên của thịt. Một số loại còn có mùi thơm nồng, vị lạ do phụ gia.
2. Quan sát mặt cắt của cây giò
Giò chả truyền thống thường có những lỗ rỗng li ti bên trong do cấu trúc tự nhiên của thịt xay và quá trình hấp. Bề mặt khi chạm vào có cảm giác hơi ẩm, màu trắng ngà pha hồng nhẹ.
Trong khi đó, giò chả có hàn the hoặc nhiều phụ gia thường có mặt cắt láng mịn “hoàn hảo”, gần như không có lỗ rỗng, nhìn rất đẹp mắt nhưng thiếu tự nhiên.
3. Dùng tay ấn vào miếng giò
Bạn có thể thử bằng cách ấn nhẹ tay lên bề mặt miếng giò. Giò chả sạch sẽ mềm, hơi lún và đàn hồi chậm khi buông tay.
Còn giò chả có hàn the thường cứng, chắc tay, ấn vào gần như không lún hoặc đàn hồi rất nhanh một cách bất thường.
4. Kéo thử miếng giò
Sau khi cắt một lát giò, dùng hai tay kéo nhẹ hai đầu. Nếu miếng giò dễ rách, xé theo thớ thịt, khả năng cao là giò chả sạch.
Ngược lại, nếu miếng giò kéo dài, khó rách hoặc không rách, rất có thể đã bị tẩm hàn the để tạo độ dai giả.
5. Thử nhanh bằng giấy nghệ hoặc giấy quỳ tím
Một cách thử dân gian khá phổ biến là dùng giấy ngâm nước nghệ tươi. Sau khi phơi khô, bạn ấn giấy lên bề mặt giò khoảng 1 phút. Nếu giấy chuyển từ màu vàng sang cam đỏ, khả năng cao giò có chứa hàn the.
Ngoài ra, có thể dùng giấy quỳ tím. Nếu giấy đổi màu sang đỏ hoặc cam khi tiếp xúc với giò chả, đó cũng là dấu hiệu đáng nghi ngờ.
Lời khuyên khi mua giò chả dịp Tết
Các chuyên gia khuyến cáo, người tiêu dùng nên:
Ưu tiên mua giò chả tại cơ sở uy tín, có địa chỉ rõ ràng
Không ham giò quá dai, quá đẹp
Mua lượng vừa đủ, tránh tích trữ lâu ngày
Khi phát hiện giò có dấu hiệu bất thường về mùi, vị, cấu trúc thì không nên sử dụng
Một chút cẩn trọng khi chọn giò chả không chỉ giúp mâm cỗ ngày Tết trọn vẹn hơn, mà còn là cách đơn giản để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình trong những ngày đầu năm mới.
