Những món ăn ngon truyền thống ngày Tết nhưng ít calo
GĐXH - Để lựa chọn những món ăn ngon miệng, vừa truyền thống, vừa giữ được dáng đẹp, bạn có thể tham khảo các món gợi ý có trong bài viết sau.
Bánh chưng gạo lứt
Gạo lứt có hàm lượng chất xơ cao gấp đôi so với gạo trắng, như vậy sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn mà còn hỗ trợ tiêu hóa chậm, giảm nguy cơ béo phì. Chính vì vậy, bánh chưng và bánh tét làm từ gạo lứt là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức món ăn truyền thống Tết ít calo.
Không chỉ thay đổi nguyên liệu chính, bánh chưng gạo lứt còn được cải tiến với phần nhân chỉ gồm đậu xanh nêm gia vị, hoàn toàn không sử dụng thịt.
Sự thay đổi này giúp hạn chế đáng kể lượng đạm và chất béo nạp vào cơ thể, phù hợp với người ăn kiêng hoặc những ai muốn duy trì sức khỏe trong mùa Tết.
Gói cuốn tôm thịt
Gỏi cuốn là một trong những món ăn truyền thống Tết ít calo, không chỉ ngon miệng mà còn rất phù hợp cho những ai muốn kiểm soát cân nặng trong dịp lễ. Với nguyên liệu chính gồm tôm, thịt nạc, rau sống và bánh tráng mỏng, gỏi cuốn mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa dinh dưỡng và hương vị.
Gỏi cuốn chứa nhiều rau xanh, cung cấp lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể, giúp cải thiện hệ tiêu hóa và giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Phần tôm và thịt nạc cung cấp protein chất lượng cao, ít chất béo, giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn mà không lo tăng cân.
Ngoài ra món gỏi cuốn tôm thịt sử dụng nguyên liệu tươi, chế biến đơn giản và ít qua xử lý nhiệt. Do đó đây là lựa chọn lý tưởng cho bữa ăn nhẹ, giúp bạn vừa giữ gìn sức khỏe, vừa tránh nạp quá nhiều calo trong dịp Tết.
Gỏi gà
Gỏi gà là một trong những món ăn truyền thống Tết ít calo, giúp bạn duy trì sức khỏe và cân bằng dinh dưỡng trong những ngày lễ. Món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn rất thanh mát, bổ dưỡng nhờ sự kết hợp giữa ức gà, rau củ và gia vị tươi.
Phần thịt gà là nguồn cung cấp protein tuyệt vời, giúp cơ thể duy trì năng lượng suốt cả ngày mà không lo tăng cân.
Đặc biệt, món gỏi này không sử dụng dầu mỡ, giúp giảm thiểu lượng calo trong bữa ăn mà vẫn cung cấp đầy đủ dưỡng chất.
Bên cạnh đó, bắp cải và cà rốt còn chứa nhiều vitamin A, C và khoáng chất như kali, giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Ngoài ra bắp cải có chứa nhiều chất xơ sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe đường ruột.
Chả lụa chay
Giò lụa chay, với nguồn đạm thực vật lành mạnh từ tàu hủ ky, là lựa chọn đặc biệt phù hợp cho những chị em muốn duy trì vóc dáng trong dịp lễ.
Khác với giò lụa truyền thống chứa nhiều đạm thịt, giò lụa chay được làm từ tàu hủ ky có độ mềm mịn, dai dẻo tự nhiên, mang lại hương vị và kết cấu giống giò thật nhưng nhẹ nhàng và ít calo hơn.
Với sự kết hợp hoàn hảo giữa đạm thực vật và hương vị thơm ngon, giò lụa chay không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích thực phẩm thuần chay, mà còn giúp bạn thưởng thức món ăn Tết truyền thống một cách lành mạnh và bổ dưỡng.
