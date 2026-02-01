Mới nhất
5 thói quen trong bếp khiến độc tố âm thầm tích tụ trong cơ thể, nhiều gia đình Việt đang mắc phải mà không hay biết

Chủ nhật, 14:31 01/02/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, phần lớn các ca ngộ độc mạn tính, tổn thương gan thận hay rối loạn chuyển hóa không xuất phát từ thức ăn lạ, mà đến từ cách lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm hằng ngày.

Dưới đây là 5 thói quen phổ biến trong bếp mà nhiều gia đình cần sớm thay đổi.

1. Tiếc của, cắt bỏ phần hỏng rồi tiếp tục ăn phần còn lại

Khoai tây mọc mầm, trái cây thối một góc, rau củ bị dập… thường được “cứu vớt” bằng cách cắt bỏ phần hỏng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi thực phẩm đã bị mốc hoặc thối, nấm mốc và vi khuẩn có thể đã xâm nhập sâu vào bên trong, sinh ra độc tố mà mắt thường không nhìn thấy.

5 Thói quen trong bếp gây tích tụ độc tố , ảnh hưởng sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 1.

Nhiều độc tố như aflatoxin (trong hạt mốc), solanine (trong khoai tây mọc mầm) hay nitrit trong rau củ hỏng có khả năng chịu nhiệt, không bị phá hủy hoàn toàn khi nấu chín. Việc tiếp tục sử dụng phần “trông còn lành” vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây hại gan, thận và tăng nguy cơ ung thư.

Nguyên tắc an toàn: thực phẩm đã có dấu hiệu bất thường thì nên bỏ toàn bộ.

2. Ngâm thực phẩm quá lâu vì nghĩ “ngâm càng kỹ càng sạch”

Ngâm mộc nhĩ, nấm khô, miến, bún… từ sáng đến tối hoặc qua đêm là thói quen khá phổ biến. Thực tế, trong môi trường nước và nhiệt độ ấm, vi khuẩn có thể sinh sôi mạnh mẽ và tạo ra độc tố nguy hiểm.

Điển hình là mộc nhĩ ngâm lâu có thể sinh ra axit bongkrekic, một độc tố rất mạnh, gây tổn thương gan, thận và hệ thần kinh, không mùi, không vị và không bị phá hủy bởi nhiệt.

5 Thói quen trong bếp gây tích tụ độc tố , ảnh hưởng sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 2.

Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên ngâm thực phẩm trong thời gian cần thiết (thường 30 phút đến vài giờ tùy loại), sử dụng nước mát, thay nước khi cần và không dùng nếu nước ngâm có mùi lạ hoặc nhớt.

3. Lạm dụng đồ chế biến sẵn, thực phẩm “tiện đâu ăn đó”

Xúc xích, cá viên, thịt nguội, đồ hộp, mì ăn liền… ngày càng xuất hiện nhiều trong mâm cơm vì tiện lợi và rẻ. Tuy nhiên, các thực phẩm này thường chứa nhiều muối, chất bảo quản, phụ gia, chất tạo màu, tạo mùi.

5 Thói quen trong bếp gây tích tụ độc tố , ảnh hưởng sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 3.

Việc sử dụng thường xuyên có thể khiến cơ thể tích tụ natri, nitrit, nitrat và các hợp chất có nguy cơ chuyển hóa thành chất gây ung thư khi vào cơ thể. Trẻ em và người cao tuổi là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, thực phẩm chế biến sẵn chỉ nên dùng ở mức độ hạn chế, không nên trở thành lựa chọn thường xuyên trong bữa ăn gia đình.

4. Dùng lại dầu ăn nhiều lần

Nhiều gia đình có thói quen lọc dầu chiên rồi để dành dùng tiếp cho “đỡ phí”. Tuy nhiên, khi dầu ăn được đun ở nhiệt độ cao nhiều lần, cấu trúc chất béo sẽ bị biến đổi, sinh ra các hợp chất oxy hóa và chất độc như aldehyde, acrolein.

5 Thói quen trong bếp gây tích tụ độc tố , ảnh hưởng sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 4.

Những chất này có thể gây viêm, tổn thương tế bào, làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ và ung thư nếu tích tụ lâu dài.

Nguyên tắc an toàn là không tái sử dụng dầu đã chiên đi chiên lại nhiều lần, đặc biệt là dầu đã đổi màu, có mùi khét.

5. Chủ quan với vệ sinh dụng cụ nhà bếp

Thớt dùng chung cho thịt sống và đồ chín, dao không rửa kỹ giữa các lần chế biến, miếng rửa bát ẩm ướt dùng cả tháng… là những “ổ vi khuẩn” điển hình trong bếp.

5 Thói quen trong bếp gây tích tụ độc tố , ảnh hưởng sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 5.

Vi khuẩn từ thực phẩm sống có thể lây sang thức ăn chín, gây nhiễm khuẩn chéo. Nhiều loại vi khuẩn và độc tố vi sinh không bị tiêu diệt hoàn toàn nếu thực phẩm chỉ được làm nóng sơ qua.

Việc vệ sinh dụng cụ nhà bếp đúng cách, phân biệt thớt sống – chín và thay miếng rửa bát định kỳ là những bước nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong phòng ngừa bệnh tật.

Độc tố không đến từ một bữa ăn, mà từ thói quen kéo dài

Theo các chuyên gia, nguy cơ lớn nhất của những thói quen kể trên là không gây bệnh ngay lập tức, khiến nhiều người chủ quan. Độc tố tích tụ âm thầm trong gan, thận, hệ thần kinh suốt nhiều năm, đến khi phát hiện thì tổn thương đã khó hồi phục.

Giữ gìn sức khỏe cho cả gia đình không chỉ nằm ở việc ăn gì, mà còn ở ăn như thế nào, bảo quản ra sao và dám bỏ đi những thứ không còn an toàn. Đôi khi, thay đổi một vài thói quen nhỏ trong căn bếp lại chính là cách phòng bệnh hiệu quả nhất.

Từng bị tạt mắm tôm đòi nợ thay chồng, 'Nữ hoàng phòng vé' gây sốc với diện mạo tuổi U50, làm lại cuộc đời từ 'bán xôi vỉa hè'

GĐXH - Bằng sự nỗ lực vươn mình mạnh mẽ và niềm đam mê nấu ăn sâu sắc, Kim Thư đã vực dậy cuộc sống và nuôi dậy thành công hai con trai, biến niềm đam mê nấu ăn trở thành một sự nghiệp đáng nể.

Tin liên quan

Bất ngờ với loại củ giàu kali gấp 30 lần nấm hương, hỗ trợ xương chắc khỏe, chế biến thành nhiều món ngon

Bất ngờ với loại củ giàu kali gấp 30 lần nấm hương, hỗ trợ xương chắc khỏe, chế biến thành nhiều món ngon

Muốn có món sườn ngon cho Tết này: Đầu bếp giàu kinh nghiệm chỉ cho bạn thao tác quan trọng nhất cần làm trước khi nấu

Muốn có món sườn ngon cho Tết này: Đầu bếp giàu kinh nghiệm chỉ cho bạn thao tác quan trọng nhất cần làm trước khi nấu

Loại gạo được ưa chuộng cho bữa cơm Tết ngon hoàn hảo

Loại gạo được ưa chuộng cho bữa cơm Tết ngon hoàn hảo

Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏe

Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏe

Bữa cơm nhà mùa đông cứ làm món ăn này: Nhanh, ngon, rất hợp ăn cùng cơm

Bữa cơm nhà mùa đông cứ làm món ăn này: Nhanh, ngon, rất hợp ăn cùng cơm

Cùng chuyên mục

Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóa

Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóa

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Uống một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng được xem là cách đơn giản để bổ sung nước, kích thích hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp thêm một số nguyên liệu này, hiệu quả của nước chanh ấm có thể được nâng lên.

Món này từng bị coi là 'xui vía', nay lại thành đặc sản khoe mâm ngày Tết ai cũng thích

Món này từng bị coi là 'xui vía', nay lại thành đặc sản khoe mâm ngày Tết ai cũng thích

Ăn - 8 giờ trước

Sự thay đổi này khiến không ít người lớn tuổi vừa ngạc nhiên, vừa lắc đầu: Thứ từng bị kiêng kỵ, sao giờ lại thành đặc sản khoe mâm?

Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi

Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi

Ăn - 22 giờ trước

Món ăn sử dụng những nguyên liệu đơn giản, rất phổ biến nhưng chắc chắn sẽ chinh phục khẩu vị cả gia đình.

Các bước bảo quản rau trong tủ lạnh tươi lâu trong những ngày Tết Nguyên đán chỉ bằng 1 tờ giấy

Các bước bảo quản rau trong tủ lạnh tươi lâu trong những ngày Tết Nguyên đán chỉ bằng 1 tờ giấy

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi loại rau, củ quả có cách bảo quản riêng với những điều kiện ẩm khác nhau. Bài viết dưới sẽ hướng dẫn cho bạn các bước bảo quan rau trong tủ lạnh tươi lâu cả tuần đơn giản bằng 1 tờ giấy.

Nấu cơm cúng bỏ ngay thói quen này kẻo món ngon đến mấy cũng tán lộc

Nấu cơm cúng bỏ ngay thói quen này kẻo món ngon đến mấy cũng tán lộc

Ăn - 1 ngày trước

Vì sao thói quen này bị cho là "tán lộc"?

Đừng chỉ dùng cuốn nem, mang bánh tráng Việt làm theo cách này đảm bảo cả nhà tranh nhau gắp vì quá ngon

Đừng chỉ dùng cuốn nem, mang bánh tráng Việt làm theo cách này đảm bảo cả nhà tranh nhau gắp vì quá ngon

Ăn - 1 ngày trước

Nếu trong bếp nhà bạn đang còn dư xấp bánh tráng mà chưa biết làm gì, hãy thử ngay công thức "bánh tôm rong biển" siêu tốc này. Chỉ với 5 phút chế biến, bạn sẽ có ngay món bánh vỏ mỏng tang, giòn rụm bao bọc lớp nhân tôm tươi rói, ngọt đậm đà từ biển cả.

Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!

Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!

Ăn - 1 ngày trước

Thỉnh thoảng bạn hãy đổi vị cho cả gia đình với món miến xào thịt chim bồ câu thơm ngon này nhé!

Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp

Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Đây là loại rau có nhiều ở nước ta được ví là “thảo dược trường sinh của phụ nữ”. Vào ngày lạnh, chị em hãy thử làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp.

7 loại thực phẩm tưởng chừng an toàn nhưng có thể chứa độc tố nguy hiểm, nên kiểm tra ngay

7 loại thực phẩm tưởng chừng an toàn nhưng có thể chứa độc tố nguy hiểm, nên kiểm tra ngay

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều thực phẩm quen thuộc trong căn bếp hằng ngày tưởng chừng vô hại nhưng khi bị hỏng lại có thể sinh ra độc tố nguy hiểm. Chỉ vì tiếc của, không ít gia đình vô tình tự đặt mình trước nguy cơ ngộ độc, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Từng bị tạt mắm tôm đòi nợ thay chồng, 'Nữ hoàng phòng vé' gây sốc với diện mạo tuổi U50, làm lại cuộc đời từ 'bán xôi vỉa hè'

Từng bị tạt mắm tôm đòi nợ thay chồng, 'Nữ hoàng phòng vé' gây sốc với diện mạo tuổi U50, làm lại cuộc đời từ 'bán xôi vỉa hè'

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Bằng sự nỗ lực vươn mình mạnh mẽ và niềm đam mê nấu ăn sâu sắc, Kim Thư đã vực dậy cuộc sống và nuôi dậy thành công hai con trai, biến niềm đam mê nấu ăn trở thành một sự nghiệp đáng nể.

Xem nhiều

Rễ của loại cây phổ biến ở nước ta là “nhân sâm của người nghèo”, tốt cho xương khớp, Tết đem làm mứt vừa lạ miệng vừa bổ dưỡng

Rễ của loại cây phổ biến ở nước ta là “nhân sâm của người nghèo”, tốt cho xương khớp, Tết đem làm mứt vừa lạ miệng vừa bổ dưỡng

Ăn

GĐXH – Với hương thơm thoang thoảng như sâm, vị ngọt mát tự nhiên, rễ cây thường được gọi là “nhân sâm của người nghèo” này không chỉ là vị thuốc dân gian quen thuộc mà còn được biến tấu thành món mứt Tết độc đáo, tốt cho sức khỏe khi dùng đúng cách.

Bữa cơm nhà mùa đông cứ làm món ăn này: Nhanh, ngon, rất hợp ăn cùng cơm

Bữa cơm nhà mùa đông cứ làm món ăn này: Nhanh, ngon, rất hợp ăn cùng cơm

Ăn
Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏe

Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏe

Ăn
Những thời điểm trong ngày không nên uống cà phê, đặc biệt dịp Tết

Những thời điểm trong ngày không nên uống cà phê, đặc biệt dịp Tết

Ăn
Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp

Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp

Ăn

