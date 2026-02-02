Những gia vị đặc trưng, không thể thiếu trong ngày Tết
GĐXH - Những ngày Tết Nguyên đán không thể thiếu những món ăn cổ truyền và mâm cỗ cúng giao thừa truyền thống. Và để những món ăn đậm đà hương vị thơm ngon, đặc trưng theo từng vùng miền thì phải cần đến các loại gia vị.
Muối
Gia vị đầu tiên không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình đó là muối. Từ xa xưa, người ta đã tìm ra công dụng của muối, không chỉ gia tăng vị cho món mà còn làm sạch thực phẩm nhờ khả năng sát khuẩn. Ngoài ra muối còn giúp bảo quản thực phẩm trong thời gian dài.
Muối còn là nguồn cung cấp i ốt quan trọng, có tác dụng ngăn ngừa nhiều loại bệnh khác nhau như bướu cổ, tuyến giáp...
Trong số các loại gia vị, muối vẫn là gia vị quan trọng góp phần tạo nên món ăn ngon mà không cần đến sự hỗ trợ của gia vị khác.
Muối cũng có nhiều loại, vô cùng đa dạng, ngoài muối biển trắng còn có muối hồng Himalaya, muối tre... mỗi loại lại mang những vị mặn khác nhau.
Đường
Nhắc đến muối thì không thể không nhắc đến đường. Đường được nêm nếm vào hầu hết các món ăn. Đặc biệt các món chè, bánh… thì càng không thể thiếu đường. Đường khi đun cháy còn tạo ra được nước màu, giúp cho món thêm hấp dẫn và đẹp mắt.
Đường là loại gia vị nền giúp tăng hương vị của món ăn. Bên cạnh đó, chúng cũng là một trong những cách bổ sung năng lượng nhanh chóng.
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại đường để chị em nội trợ tha hồ lựa chọn để nấu ăn, làm bánh, nấu chè như đường trắng, đường nâu, đường phèn, đường thốt nốt...
Nước mắm
Nước mắm là gia vị tinh túy và cổ truyền của ẩm thực Việt. Vừa có thể làm nước chấm thơm ngon lại tạo hương vị đậm đà cho món ăn.
Nước mắm làm từ cá và muối nên chứa nhiều đạm tự nhiên, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Các món ăn ngày Tết không thể thiếu đi hương vị hết sức đặc trưng, nồng đượm của nước mắm.
Nước tương
Bên cạnh nước mắm, nước tương cũng được sử dụng khá nhiều để chấm và ướp hoặc nấu canh. Người miền Bắc thường dùng nước mắm còn người miền Nam lại khá ưu ái nước tương trong nấu ăn.
Giấm
Giấm cũng là gia vị được chị em nội trợ Việt sử dụng trong ngày Tết Nguyên đán góp phần tăng thêm vị cho món ăn thêm ngon miệng.
Giấm có công dụng cân bằng vị mặn và ngọt, gia tăng vị thanh. Giấm cũng có nhiều loại, phổ biến nhất vẫn là giấm gạo, ngoài ra còn có các loại dùng để trộn salad như giấm nho, giấm táo... Ngoài ra, giấm còn có công dụng khử mùi tanh của cá.
Tương ớt
Một gia vị không thể thiếu trong mâm cơm tết đó là tương ớt. Tương ớt không chỉ để chấm các món chiên rán, mà tương ớt còn được biến tấu làm nước sốt cho món thêm đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Ngoài ra, tương ớt có thể ướp các loại thịt, cá trước khi nhúng lẩu hoặc nướng.
Nước cốt dừa
Đây cũng là một gia vị vô cùng quen thuộc trong góc bếp của các chị em nội trợ. Muốn món ăn hoặc món bánh thêm phần béo ngậy, đậm vị thì nước cốt dừa là một sự lựa chọn tuyệt vời.
Đặc biệt, với nhiều món ăn truyền thống, nếu không cho thêm nước cốt dừa thì sẽ khiến món như bị thiếu đi "linh hồn" vậy!
Các món ăn ngày tết như: Thịt kho tàu, cà ri, các món chè, bánh flan… chắc chắn sẽ tăng thêm phần ngậy nếu người làm cho thêm nước cốt dừa vào. Và nếu không có thời gian để tự tay làm nước cốt dừa, chị em cũng có thể lựa chọn các loại sản phẩm nước cốt dừa đóng lon trên thị trường.
Hành và tỏi khô
Hành và tỏi khô là 2 gia vị thường song hành với nhau. Chúng có tác dụng rất lớn trong việc tạo hương vị cho các món ăn, đặc biệt là các món ăn trong ngày Tết.
Hành tỏi không chỉ giúp khử mùi thực phẩm như thịt, cá, hải sản, mà còn giúp món ăn đậm đà hơn. Tỏi cũng là gia vị không thể thiếu để làm nước chấm, tăng vị ngon cho món.
Để bảo quản được lâu, củ hành và tỏi thường được phơi khô và bảo quản ở nơi thoáng mát. Hành tỏi băm nhỏ, phi thơm vàng ươm góp phần làm dậy mùi món ăn. Ngoài hành và tỏi khô dạng củ, chị em còn có thể sắm sẵn bột tỏi, hành khô để nêm nếm món ăn khi cần.
