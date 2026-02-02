Thưởng thức bộ ba hương vị nem giòn rụm, nhân ngọt thơm đầy đặn từ TH true FOOD
Gác lại những công đoạn chế biến công phu, món nem nay đã sẵn sàng lên mâm chỉ sau vài phút. Với bộ ba hương vị mới từ TH true FOOD, cả gia đình có thể thưởng thức những cuốn nem giòn rụm, nhân mềm ngọt, giữ trọn hương vị "nhà làm" một cách thảnh thơi nhất.
Đĩa nem vàng rụm không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, mà còn gói ghém câu chuyện về sự gắn kết gia đình và nét đẹp văn hóa ẩm thực được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Dẫu vậy, đằng sau vị thơm ngon, giòn tan ấy là sự tỉ mẩn và chăm chút trong từng bước chuẩn bị, tốn không ít thời gian. Chính vì thế, giữa nhịp sống bận rộn ngày nay, không phải lúc nào mọi người cũng có thể vào bếp và tự tay làm món ăn kỳ công này cho cả gia đình.
Thấu hiểu điều đó, TH true FOOD ra mắt bộ sản phẩm nem (chả giò) mới với 3 hương vị đa dạng: nem nhân thịt, nem nhân tôm thịt, nem nhân hải sản, góp phần làm phong phú thêm cho mâm cơm Việt, đặc biệt vào thời điểm xuân về Tết đến với những bữa cơm đoàn viên đang đến gần.
Khi thưởng thức, lớp vỏ được chiên vàng, giòn tan hòa quyện cùng phần nhân nem mềm ngọt, đậm đà tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng. Sự kết hợp giữa vị ngọt tự nhiên của thịt, rau củ không chỉ mang đến trải nghiệm ngon miệng trọn vẹn, mà còn đảm bảo dưỡng chất cho bữa cơm gia đình.
Nguyên liệu cao cấp, được tuyển chọn kỹ càng
Để làm nên những cuốn nem TH true FOOD trọn vị, khâu lựa chọn nguyên liệu được đặt lên hàng đầu. Từ thịt, tôm, rau củ, miến dong, mộc nhĩ… đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo độ tươi ngon, sạch và tự nhiên nhất từ những nguồn cung uy tín. Sau khi sơ chế tỉ mỉ, các nguyên liệu được trộn hài hòa cùng gia vị quen thuộc của bếp Việt, tạo nên phần nhân đầy đặn, đậm đà, phù hợp với khẩu vị của nhiều thế hệ trong gia đình, từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ.
Việc lựa chọn kỹ lưỡng nguyên liệu đầu vào mang đến những món nem tươi ngon, giàu dinh dưỡng, đảm bảo tiêu chí "sạch - chuẩn - rõ nguồn gốc", giúp người tiêu dùng vơi bớt nỗi lo về an toàn thực phẩm. Đây chính là lựa chọn lý tưởng để cân bằng nhịp sống bận rộn và bữa cơm nhà tươm tất, đáp ứng nhu cầu của các gia đình trẻ, giới văn phòng hay những người có lịch trình bận rộn.
Chỉ cần vài phút chế biến ngay không cần rã đông, món nem thơm ngon đã sẵn sàng cho bữa cơm nhà ấm cúng. Thay vì phải tất bật đi chợ, nấu nướng, giờ đây bạn có thêm thời gian thảnh thơi bên gia đình mà vẫn trọn vẹn sự chăm sóc qua bữa ăn chất lượng.
Không chỉ là những món ăn nhanh gọn, tiện lợi, ba hương vị nem mới từ TH true FOOD chính là sự thấu hiểu dành cho người phụ nữ hiện đại - những người luôn muốn dành điều tốt nhất cho gia đình nhưng lại bận rộn với công việc. Khi những lo toan bếp núc được "người nội trợ tử tế" TH true FOOD sẻ chia, bạn vẫn có thể chuẩn bị món ăn ngon, cầu kỳ, dù thời gian có chút eo hẹp để cả nhà cùng quây quần hạnh phúc.
Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:
Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Ứng Dụng Công Nghệ Cao TH
Địa chỉ: số 227, Phố Hai Bà Trưng, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên.
