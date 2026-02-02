Mới nhất
Làm cơm cúng rằm tháng Chạp đừng quên loại gia vị này, rất quan trọng trong việc 'giữ lộc'

Thứ hai, 09:31 02/02/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Sự hài hòa của vị mặn được cho là yếu tố giúp mâm cơm đứng khí, tạo cảm giác đủ đầy và yên tâm.

Rằm tháng Chạp được xem là một trong những thời điểm cúng quan trọng nhất trong năm. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ tổ tiên mà còn mang ý nghĩa "khóa sổ" một năm cũ, chuẩn bị đón Tết. Vì thế, mâm cơm cúng rằm tháng Chạp từ lâu đã được người Việt coi trọng, không cần quá cầu kỳ nhưng nhất định phải tròn vẹn về khí.

Trong số những chi tiết nhỏ tạo nên sự tròn vẹn ấy, người xưa đặc biệt nhấn mạnh đến một loại gia vị quen thuộc nhưng rất dễ bị lãng quên trong gian bếp hiện đại – đó chính là muối.

Làm cơm cúng rằm tháng Chạp đừng quên loại gia vị này, rất quan trọng trong việc 'giữ lộc' - Ảnh 1.

Thứ gia vị nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn

Trong đời sống tâm linh dân gian, muối không chỉ đơn thuần là gia vị tạo mặn. Muối được xem là tinh chất của đất trời, mang tính ổn định, có tác dụng giữ, neo và bảo toàn. Bởi vậy, muối thường xuất hiện trong nhiều nghi thức truyền thống như rắc muối trừ tà, đặt muối đầu năm hay dùng muối để "giữ vía".

Đưa muối vào mâm cơm cúng rằm tháng Chạp vì thế mang ý nghĩa giữ lộc cuối năm, không để phúc phần đã tích lũy suốt một năm bị tán đi trước thời khắc chuyển giao.

Người xưa không yêu cầu phải bày riêng bát muối trên mâm cúng rằm tháng Chạp. Thay vào đó, muối hiện diện một cách tinh tế trong từng món ăn. Món mặn nấu chín kỹ, nêm vừa vị, rõ nền mặn, được xem là cách thể hiện sự chỉn chu và tôn trọng nghi lễ.

Mâm cúng nêm nếm quá nhạt thường bị coi là "thiếu lực", trong khi quá mặn lại khiến khí bị cứng, khó lan tỏa. Sự hài hòa của vị mặn được cho là yếu tố giúp mâm cơm đứng khí, tạo cảm giác đủ đầy và yên tâm.

Khi gia vị hiện đại khiến muối bị lãng quên

Ngày nay, gian bếp của nhiều gia đình đã thay đổi đáng kể. Hạt nêm, bột ngọt, nước sốt pha sẵn, gia vị ướp nhanh… giúp món ăn đậm đà và tiện lợi hơn. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi này lại khiến muối dần bị đẩy xuống vai trò thứ yếu, thậm chí có mâm cơm cúng gần như không dùng đến muối nguyên chất.

Theo quan niệm phong thủy – tâm linh, đây là một thiếu sót mang tính biểu tượng. Gia vị công nghiệp tạo vị nhanh, nhưng thiếu chiều sâu; trong khi muối đại diện cho nền tảng và sự giữ gìn. Mâm cơm cúng phụ thuộc quá nhiều vào gia vị hiện đại có thể ngon miệng, nhưng bị cho là đậm vị mà thiếu khí, khó tạo cảm giác an ổn vốn rất quan trọng trong dịp rằm tháng Chạp.

Làm cơm cúng rằm tháng Chạp đừng quên loại gia vị này, rất quan trọng trong việc 'giữ lộc' - Ảnh 2.

Vì sao rằm tháng Chạp đặc biệt coi trọng muối?

Rằm tháng Chạp là thời điểm giao thoa mạnh giữa cũ và mới. Người xưa tin rằng, nếu mâm cơm cúng thời điểm này thiếu sự ổn định, năm mới dễ rơi vào trạng thái chông chênh. Muối, với tính giữ và cân bằng, được xem là gia vị giúp "neo" lại những điều tốt đẹp của năm cũ.

Không ít người lớn tuổi vẫn nhắc, mâm cơm rằm tháng Chạp ăn xong mà thấy tròn vị, ấm bụng thì lòng cũng yên hơn. Dù không ai đo lường được lộc bằng thìa muối, nhưng cảm giác đủ đầy và an tâm lại là điều rất thật.

Sau cùng, muối chỉ là biểu tượng. Điều quan trọng nhất của mâm cơm cúng rằm tháng Chạp vẫn là sự thành tâm và chỉn chu của người nấu. Một mâm cơm không cần nhiều món, nhưng nêm nếm cẩn thận, bày biện gọn gàng, luôn mang lại cảm giác yên ổn cho gia đình.

Như ông bà xưa vẫn dặn, giữ lộc không phải là giữ bằng hình thức, mà là giữ bằng nếp nhà và cách trân trọng từng bữa cơm. Và đôi khi, chỉ cần nhớ đến một nhúm muối vừa đủ, người ta đã giữ lại được sự cân bằng quý giá ấy.

Cùng chuyên mục

Những gia vị đặc trưng, không thể thiếu trong ngày Tết

Những gia vị đặc trưng, không thể thiếu trong ngày Tết

Ăn - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày Tết Nguyên đán không thể thiếu những món ăn cổ truyền và mâm cỗ cúng giao thừa truyền thống. Và để những món ăn đậm đà hương vị thơm ngon, đặc trưng theo từng vùng miền thì phải cần đến các loại gia vị.

Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh

Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh

Ăn - 14 giờ trước

GĐXH - Khi thời tiết se lạnh, những món ăn vừa thơm ngon vừa có tác dụng làm ấm cơ thể luôn được nhiều gia đình ưu tiên. Dưới đây là món ngon từ ngải cứu đơn giản, dễ thực hiện, rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn mùa lạnh cho cả gia đình.

5 thói quen trong bếp khiến độc tố âm thầm tích tụ trong cơ thể, nhiều gia đình Việt đang mắc phải mà không hay biết

5 thói quen trong bếp khiến độc tố âm thầm tích tụ trong cơ thể, nhiều gia đình Việt đang mắc phải mà không hay biết

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, phần lớn các ca ngộ độc mạn tính, tổn thương gan thận hay rối loạn chuyển hóa không xuất phát từ thức ăn lạ, mà đến từ cách lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm hằng ngày.

Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóa

Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóa

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Uống một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng được xem là cách đơn giản để bổ sung nước, kích thích hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp thêm một số nguyên liệu này, hiệu quả của nước chanh ấm có thể được nâng lên.

Món này từng bị coi là 'xui vía', nay lại thành đặc sản khoe mâm ngày Tết ai cũng thích

Món này từng bị coi là 'xui vía', nay lại thành đặc sản khoe mâm ngày Tết ai cũng thích

Ăn - 1 ngày trước

Sự thay đổi này khiến không ít người lớn tuổi vừa ngạc nhiên, vừa lắc đầu: Thứ từng bị kiêng kỵ, sao giờ lại thành đặc sản khoe mâm?

Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi

Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi

Ăn - 1 ngày trước

Món ăn sử dụng những nguyên liệu đơn giản, rất phổ biến nhưng chắc chắn sẽ chinh phục khẩu vị cả gia đình.

Các bước bảo quản rau trong tủ lạnh tươi lâu trong những ngày Tết Nguyên đán chỉ bằng 1 tờ giấy

Các bước bảo quản rau trong tủ lạnh tươi lâu trong những ngày Tết Nguyên đán chỉ bằng 1 tờ giấy

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi loại rau, củ quả có cách bảo quản riêng với những điều kiện ẩm khác nhau. Bài viết dưới sẽ hướng dẫn cho bạn các bước bảo quan rau trong tủ lạnh tươi lâu cả tuần đơn giản bằng 1 tờ giấy.

Nấu cơm cúng bỏ ngay thói quen này kẻo món ngon đến mấy cũng tán lộc

Nấu cơm cúng bỏ ngay thói quen này kẻo món ngon đến mấy cũng tán lộc

Ăn - 2 ngày trước

Vì sao thói quen này bị cho là "tán lộc"?

Đừng chỉ dùng cuốn nem, mang bánh tráng Việt làm theo cách này đảm bảo cả nhà tranh nhau gắp vì quá ngon

Đừng chỉ dùng cuốn nem, mang bánh tráng Việt làm theo cách này đảm bảo cả nhà tranh nhau gắp vì quá ngon

Ăn - 2 ngày trước

Nếu trong bếp nhà bạn đang còn dư xấp bánh tráng mà chưa biết làm gì, hãy thử ngay công thức "bánh tôm rong biển" siêu tốc này. Chỉ với 5 phút chế biến, bạn sẽ có ngay món bánh vỏ mỏng tang, giòn rụm bao bọc lớp nhân tôm tươi rói, ngọt đậm đà từ biển cả.

Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!

Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!

Ăn - 2 ngày trước

Thỉnh thoảng bạn hãy đổi vị cho cả gia đình với món miến xào thịt chim bồ câu thơm ngon này nhé!

Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏe

Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏe

Ăn

GĐXH - Ngày tết không chỉ là dịp để thưởng thức những món ăn ngon mà còn là thời điểm chúng ta chăm chút hơn cho sức khỏe. Một trong những món ăn phổ biến không thể thiếu trong mâm cỗ tết là các loại hạt.

Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp

Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp

Ăn
Bất ngờ với loại củ giàu kali gấp 30 lần nấm hương, hỗ trợ xương chắc khỏe, chế biến thành nhiều món ngon

Bất ngờ với loại củ giàu kali gấp 30 lần nấm hương, hỗ trợ xương chắc khỏe, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn
Từng bị tạt mắm tôm đòi nợ thay chồng, 'Nữ hoàng phòng vé' gây sốc với diện mạo tuổi U50, làm lại cuộc đời từ 'bán xôi vỉa hè'

Từng bị tạt mắm tôm đòi nợ thay chồng, 'Nữ hoàng phòng vé' gây sốc với diện mạo tuổi U50, làm lại cuộc đời từ 'bán xôi vỉa hè'

Ăn
Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!

Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!

Ăn

