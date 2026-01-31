Mới nhất
Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi

Thứ bảy, 16:47 31/01/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Món ăn sử dụng những nguyên liệu đơn giản, rất phổ biến nhưng chắc chắn sẽ chinh phục khẩu vị cả gia đình.

Vào những ngày cuối năm tất bật, bạn không có nhiều thời gian để nấu các món ăn phức tạp. Tuy nhiên dù là bữa ăn nhanh gọn thì vẫn phải đảm bảo dinh dưỡng và ngon miệng. Món ăn hôm nay là một gợi ý đáng để bạn lưu lại và nấu cho gia đình thưởng thức. Chỉ cần nấu trong 1 nồi là bạn đã có ngay bữa ăn ngon lành. Với dụng cụ nấu là nồi đất nung món ăn này đảm bảo khả năng giữ nhiệt tuyệt vời, giúp các nguyên liệu từ từ giải phóng hương vị đậm đà nhất khi ninh nhỏ lửa. 

Nguyên liệu để làm món ăn này bao gồm cải thảo, thịt viên và miến nhưng mang lại bữa ăn ấm áp, bổ dưỡng. Những viên thịt băm tự làm chính là linh hồn của món ăn này. Thịt băm được tẩm ướp gia vị và đảo đều theo một chiều cho đến khi săn chắc và đàn hồi. Sau đó được tạo hình thành những viên thịt dai ngon với hương thơm đậm đà. Cải thảo non giòn ngọt, còn miến thì mềm mượt. Khi 3 nguyên liệu đơn giản này kết hợp trong nồi, nó sẽ trở thành một bữa tiệc cho các giác quan.

Phi thơm gừng và tỏi, xào cải thảo cho mềm, sau đó cho thịt viên và miến, thêm nước và nấu nhỏ lửa. Chiếc nồi đất giữ nhiệt tốt sẽ khiến món ăn sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, vị umami của thịt viên, vị ngọt của bắp cải và độ dai của miến hòa quyện vào nhau, lan tỏa hương thơm khắp nhà.

Nguyên liệu làm thịt viên hầm cải thảo

Nguyên liệu chính: 200g thịt lợn băm, 1 cây cải thảo non, 1 quả trứng gà, một nắm miến rong (hoặc miến khoai lang), 1 miếng gừng, 3 tép tỏi, 2 muỗng canh bột bắp, 1 cái hoa hồi, 3 lá nguyệt quế, 3 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 cây hành lá thái nhỏ.

Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi- Ảnh 1.

Cách làm món thịt viên hầm cải thảo

Bước 1: Cải thảo bạn tách rời các bẹ rau sau đó cắt riêng phần cuống và phần lá. Rửa sạch rau rồi để ráo nước. Gừng và tỏi rửa sạch sau đó thái thành các lát mỏng. Miến rửa sạch rồi ngâm vào nước ấm cho mềm, vớt ra, để ráo. Cho thịt băm vào bát tô, sau đó đập trứng gà vào. Tiếp theo thêm 2 muỗng canh nước tương, dầu hào và bột bắp vào. 

Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi- Ảnh 2.
Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi- Ảnh 3.
Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi- Ảnh 4.

Bước 2: Dùng đũa khuấy đều một chiều cho đến khi hỗn hợp thịt băm đặc lại. Tiếp theo bạn múc một thìa thịt băm và nặn thành viên tròn bằng khoảng trống tròn giữa ngón cái và ngón trỏ.

Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi- Ảnh 5.
Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi- Ảnh 6.

Bước 3: Tiếp theo bạn đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho lượng dầu ăn vừa đủ vào. Khi dầu nóng khoảng 70% thì thả các viên thịt vào chiên cho đến khi có màu vàng nâu thì vớt ra, để vào đĩa có lót giấy thấm dầu. Sau đó bạn cho một chút dầu ăn vào nồi đất nung/nồi sứ, đun nóng rồi cho gừng và tỏi thái lát vào xào đến khi dậy mùi thơm. 

Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi- Ảnh 7.
Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi- Ảnh 8.
Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi- Ảnh 9.

Bước 4: Cho phần cuống rau cải thảo vào trước, xào cho đến khi hơi mềm. Tiếp đó cho phần lá cải thảo vào, xào liên tục cho đến khi mềm hoàn toàn. Sau đó thêm 1 muỗng canh nước tương, hoa hồi và lá nguyệt quế vào. Tiếp đó cho các viên thịt đã chiên vào, thêm lượng nước sôi vừa đủ sao cho ngập hết cải thảo. Thêm miến rồi đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và nấu khoảng 10 phút. Cuối cùng bạn tắt bếp, rắc hành lá lên trên là có thể thưởng thức.

Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi- Ảnh 10.
Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi- Ảnh 11.
Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi- Ảnh 12.
Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi- Ảnh 13.
Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi- Ảnh 14.

Thành phẩm món thịt viên hầm cải thảo

Một món ăn đơn giản, nhanh chóng đã hoàn thành nhưng hương vị cực hấp dẫn sẽ thoả mãn vị giác của gia đình. Bạn thấy đó, niềm hạnh phúc lớn nhất trong những ngày đông lạnh cuối năm là được quây quần bên bàn ăn, thưởng thức một món ăn nóng hổi cùng cả gia đình, mọi vất vả bộn bề cũng theo đó mà tan biến. Món ăn với những viên thịt viên đậm đà, cải thảo giòn ngọt và miến mềm dai càng ăn càng cuốn.

Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi- Ảnh 15.
Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi- Ảnh 16.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt viên hầm cải thảo!

