Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóa

Chủ nhật, 09:38 01/02/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Uống một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng được xem là cách đơn giản để bổ sung nước, kích thích hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp thêm một số nguyên liệu này, hiệu quả của nước chanh ấm có thể được nâng lên.

Gừng

Gừng từ lâu đã được sử dụng như một loại gia vị và thảo dược hỗ trợ sức khỏe. Khi bạn thêm gừng vào nước chanh ấm, sẽ trở thành thức uống làm ấm bụng, tốt cho hệ tiêu hóa, nhất là trong những ngày thời tiết lạnh hoặc khi cơ thể mệt mỏi.

Gừng chứa các hoạt chất có khả năng hỗ trợ giảm buồn nôn, đầy hơi và kích thích tiêu hóa. Khi dùng cùng nước ấm, gừng giúp tăng lưu thông máu, tạo cảm giác ấm từ bên trong và giảm cảm giác lạnh bụng vào buổi sáng sớm.

Ngoài ra, vị cay nhẹ của gừng còn giúp cân bằng vị chua của chanh, khiến nước chanh ấm dễ uống hơn.

Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh 1.

Khi thêm gừng vào nước chanh ấm, thức uống buổi sáng trở nên ấm bụng và dễ chịu hơn, nhất là trong những ngày thời tiết lạnh hoặc khi cơ thể mệt mỏi.

Để sử dụng, bạn chỉ cần vài lát gừng tươi đập dập hoặc bào mỏng, cho vào nước ấm rồi vắt chanh. Không nên cho quá nhiều gừng vì có thể gây nóng hoặc kích ứng dạ dày ở người nhạy cảm.

Mật ong

Trước khi tiến hành vắt chanh, bạn cần rửa sạch với nước, dùng muối chà xát xung quanh phần vỏ để loại bỏ bụi bẩn.

Thông thường, các bạn thường bổ ngang quả chanh để vắt lấy nước, tuy nhiên, để thu nhiều nước bạn hãy cắt theo chiều dọc, không cắt sát vào phần lõi để tránh cắt trúng vào hạt. Sau đó, tiến hành vắt lấy nước cốt và loại bỏ hạt.

Sau khi đã vắt lấy nước cốt chanh, bạn cho vào ly khoảng 300ml nước ấm 40-50 độ C, không nên dùng nước sôi vì nó sẽ làm phá vỡ liên kết các thành phần có trong mật ong và làm chanh bị đắng hơn.

Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh 2.

Mật ong là lựa chọn quen thuộc khi pha nước chanh ấm nhờ vị ngọt tự nhiên và dễ uống. Không chỉ giúp cải thiện hương vị, mật ong còn mang lại nhiều lợi ích nếu dùng đúng cách.

Tiếp theo, cho vào 2 muỗng cà phê mật ong rồi khuấy tan, rồi cho nước cốt chanh đã vắt vào, khuấy đều hỗn hợp lần nữa.

Nước chanh mật ong có vị ngọt hài hòa và mùi thơm dễ chịu, thư giãn. Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn nên pha một ly nước chanh mật ong để uống, chúng sẽ giúp bạn tỉnh táo và tiếp thêm năng lượng cho 1 ngày làm việc, học tập hiệu quả.

Nghệ

Pha 2 hỗn hợp nghệ với nước chanh đúng cách là hòa tan 1/2 quả chanh vắt lấy nước, 1/2 muỗng cà phê bột nghệ nguyên chất trong 200ml nước ấm (khoảng 40–50°C).

Nên uống vào buổi sáng khi bụng còn đói để tăng khả năng hấp thu. Có thể thêm một chút mật ong nguyên chất để dễ uống và tăng cường tác dụng kháng khuẩn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nghệ có thể gây kích ứng dạ dày nếu dùng quá liều. Cũng không nên thay thế điều trị y tế bằng các biện pháp dân gian. Người có tiền sử sỏi mật hoặc đang dùng thuốc chống đông nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh 3.

Khi thêm nghệ vào nước chanh ấm, bạn đang kết hợp hai thành phần có đặc tính chống oxy hóa tự nhiên.

Nước chanh pha nghệ có thể là hỗn hợp hỗ trợ tốt cho gan và thận khi dùng đúng cách, đúng liều lượng và kết hợp cùng lối sống lành mạnh.

Không nên dùng quá nhiều vì nghệ có vị đắng nhẹ và có thể gây khó chịu cho dạ dày nếu dùng quá liều.

Quế

Nguyên liệu: 1 muỗng canh bột quế, 500ml nước ấm, nước ép của nửa quả chanh, 1 muỗng cà phê gừng xay, 1 muỗng canh mật ong nguyên chất.

Thực hiện: Cho nước, bột quế và gừng bào vào nồi. Đun sôi hỗn hợp và tắt lửa. Để hỗn hợp nguội một chút rồi lọc qua rây. Thêm mật ong và nước cốt chanh. Khuấy đều và thưởng thức.

Nên uống hỗn hợp này khi bụng đói vào mỗi buổi sáng sẽ thấy sự khác biệt chỉ trong vài tuần. Quế kiểm soát lượng đường trong máu, điều này giúp chúng ta giảm cân, giảm mỡ.

Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh 4.

Hương thơm tự nhiên của quế cũng giúp kích thích vị giác, khiến việc uống nước chanh ấm vào buổi sáng trở thành thói quen dễ duy trì hơn.

Quế chứa nhiều chất chống oxy hóa và do đó nó bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do. Nó có đặc tính chống viêm giúp sửa chữa mô. Quế còn làm giảm mức cholesterol LDL và chất béo trung tính trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đái tháo đường loại 2.

Trong khi đó, chanh hỗ trợ giải độc cơ thể, thúc đẩy quá trình hydrat hóa và hỗ trợ tiêu hóa. Chất xơ pectin có trong chanh giúp hạn chế cảm giác thèm ăn, khiến nó trở thành yếu tố chính trong nhiều chế độ ăn kiêng giảm cân và giúp đẩy nhanh quá trình đốt mỡ.

Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh 5.Top nước chấm “quốc dân” không thể thiếu ngày tết

GĐXH - Ngày Tết, ngoài các món ăn đặc sắc, các loại nước chấm ngon, đậm đà là yếu tố quan trọng giúp các món ăn thêm phần hấp dẫn. Dưới đây là một số loại nước chấm “quốc dân” không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cách làm bánh chưng cốm dẻo thơm đón Tết ấm áp

Cách làm bánh chưng cốm dẻo thơm đón Tết ấm áp

Top nước chấm “quốc dân” không thể thiếu ngày tết

Top nước chấm “quốc dân” không thể thiếu ngày tết

Loại bánh chưng từ truyền thống đến biến tấu “độc lạ” thơm ngon khó cưỡng

Loại bánh chưng từ truyền thống đến biến tấu “độc lạ” thơm ngon khó cưỡng

Những món ăn ngon truyền thống ngày Tết nhưng ít calo

Những món ăn ngon truyền thống ngày Tết nhưng ít calo

Loại gạo ít calo nhưng lại nhiều protein bạn nên ăn trong ngày Tết

Loại gạo ít calo nhưng lại nhiều protein bạn nên ăn trong ngày Tết

Cùng chuyên mục

Món này từng bị coi là 'xui vía', nay lại thành đặc sản khoe mâm ngày Tết ai cũng thích

Món này từng bị coi là 'xui vía', nay lại thành đặc sản khoe mâm ngày Tết ai cũng thích

Ăn - 3 giờ trước

Sự thay đổi này khiến không ít người lớn tuổi vừa ngạc nhiên, vừa lắc đầu: Thứ từng bị kiêng kỵ, sao giờ lại thành đặc sản khoe mâm?

Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi

Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi

Ăn - 17 giờ trước

Món ăn sử dụng những nguyên liệu đơn giản, rất phổ biến nhưng chắc chắn sẽ chinh phục khẩu vị cả gia đình.

Các bước bảo quản rau trong tủ lạnh tươi lâu trong những ngày Tết Nguyên đán chỉ bằng 1 tờ giấy

Các bước bảo quản rau trong tủ lạnh tươi lâu trong những ngày Tết Nguyên đán chỉ bằng 1 tờ giấy

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Mỗi loại rau, củ quả có cách bảo quản riêng với những điều kiện ẩm khác nhau. Bài viết dưới sẽ hướng dẫn cho bạn các bước bảo quan rau trong tủ lạnh tươi lâu cả tuần đơn giản bằng 1 tờ giấy.

Nấu cơm cúng bỏ ngay thói quen này kẻo món ngon đến mấy cũng tán lộc

Nấu cơm cúng bỏ ngay thói quen này kẻo món ngon đến mấy cũng tán lộc

Ăn - 1 ngày trước

Vì sao thói quen này bị cho là "tán lộc"?

Đừng chỉ dùng cuốn nem, mang bánh tráng Việt làm theo cách này đảm bảo cả nhà tranh nhau gắp vì quá ngon

Đừng chỉ dùng cuốn nem, mang bánh tráng Việt làm theo cách này đảm bảo cả nhà tranh nhau gắp vì quá ngon

Ăn - 1 ngày trước

Nếu trong bếp nhà bạn đang còn dư xấp bánh tráng mà chưa biết làm gì, hãy thử ngay công thức "bánh tôm rong biển" siêu tốc này. Chỉ với 5 phút chế biến, bạn sẽ có ngay món bánh vỏ mỏng tang, giòn rụm bao bọc lớp nhân tôm tươi rói, ngọt đậm đà từ biển cả.

Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!

Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!

Ăn - 1 ngày trước

Thỉnh thoảng bạn hãy đổi vị cho cả gia đình với món miến xào thịt chim bồ câu thơm ngon này nhé!

Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp

Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Đây là loại rau có nhiều ở nước ta được ví là “thảo dược trường sinh của phụ nữ”. Vào ngày lạnh, chị em hãy thử làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp.

7 loại thực phẩm tưởng chừng an toàn nhưng có thể chứa độc tố nguy hiểm, nên kiểm tra ngay

7 loại thực phẩm tưởng chừng an toàn nhưng có thể chứa độc tố nguy hiểm, nên kiểm tra ngay

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều thực phẩm quen thuộc trong căn bếp hằng ngày tưởng chừng vô hại nhưng khi bị hỏng lại có thể sinh ra độc tố nguy hiểm. Chỉ vì tiếc của, không ít gia đình vô tình tự đặt mình trước nguy cơ ngộ độc, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Từng bị tạt mắm tôm đòi nợ thay chồng, 'Nữ hoàng phòng vé' gây sốc với diện mạo tuổi U50, làm lại cuộc đời từ 'bán xôi vỉa hè'

Từng bị tạt mắm tôm đòi nợ thay chồng, 'Nữ hoàng phòng vé' gây sốc với diện mạo tuổi U50, làm lại cuộc đời từ 'bán xôi vỉa hè'

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Bằng sự nỗ lực vươn mình mạnh mẽ và niềm đam mê nấu ăn sâu sắc, Kim Thư đã vực dậy cuộc sống và nuôi dậy thành công hai con trai, biến niềm đam mê nấu ăn trở thành một sự nghiệp đáng nể.

Bất ngờ với loại củ giàu kali gấp 30 lần nấm hương, hỗ trợ xương chắc khỏe, chế biến thành nhiều món ngon

Bất ngờ với loại củ giàu kali gấp 30 lần nấm hương, hỗ trợ xương chắc khỏe, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Trung niên và người cao tuổi cần thực phẩm bổ sung kali, hỗ trợ xương chắc khỏe, không thể bỏ qua loại thực phẩm này.

Xem nhiều

Rễ của loại cây phổ biến ở nước ta là “nhân sâm của người nghèo”, tốt cho xương khớp, Tết đem làm mứt vừa lạ miệng vừa bổ dưỡng

Rễ của loại cây phổ biến ở nước ta là “nhân sâm của người nghèo”, tốt cho xương khớp, Tết đem làm mứt vừa lạ miệng vừa bổ dưỡng

Ăn

GĐXH – Với hương thơm thoang thoảng như sâm, vị ngọt mát tự nhiên, rễ cây thường được gọi là “nhân sâm của người nghèo” này không chỉ là vị thuốc dân gian quen thuộc mà còn được biến tấu thành món mứt Tết độc đáo, tốt cho sức khỏe khi dùng đúng cách.

Bữa cơm nhà mùa đông cứ làm món ăn này: Nhanh, ngon, rất hợp ăn cùng cơm

Bữa cơm nhà mùa đông cứ làm món ăn này: Nhanh, ngon, rất hợp ăn cùng cơm

Ăn
Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏe

Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏe

Ăn
Những thời điểm trong ngày không nên uống cà phê, đặc biệt dịp Tết

Những thời điểm trong ngày không nên uống cà phê, đặc biệt dịp Tết

Ăn
Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp

Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top