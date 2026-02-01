Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóa
GĐXH - Uống một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng được xem là cách đơn giản để bổ sung nước, kích thích hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp thêm một số nguyên liệu này, hiệu quả của nước chanh ấm có thể được nâng lên.
Gừng
Gừng từ lâu đã được sử dụng như một loại gia vị và thảo dược hỗ trợ sức khỏe. Khi bạn thêm gừng vào nước chanh ấm, sẽ trở thành thức uống làm ấm bụng, tốt cho hệ tiêu hóa, nhất là trong những ngày thời tiết lạnh hoặc khi cơ thể mệt mỏi.
Gừng chứa các hoạt chất có khả năng hỗ trợ giảm buồn nôn, đầy hơi và kích thích tiêu hóa. Khi dùng cùng nước ấm, gừng giúp tăng lưu thông máu, tạo cảm giác ấm từ bên trong và giảm cảm giác lạnh bụng vào buổi sáng sớm.
Ngoài ra, vị cay nhẹ của gừng còn giúp cân bằng vị chua của chanh, khiến nước chanh ấm dễ uống hơn.
Để sử dụng, bạn chỉ cần vài lát gừng tươi đập dập hoặc bào mỏng, cho vào nước ấm rồi vắt chanh. Không nên cho quá nhiều gừng vì có thể gây nóng hoặc kích ứng dạ dày ở người nhạy cảm.
Mật ong
Trước khi tiến hành vắt chanh, bạn cần rửa sạch với nước, dùng muối chà xát xung quanh phần vỏ để loại bỏ bụi bẩn.
Thông thường, các bạn thường bổ ngang quả chanh để vắt lấy nước, tuy nhiên, để thu nhiều nước bạn hãy cắt theo chiều dọc, không cắt sát vào phần lõi để tránh cắt trúng vào hạt. Sau đó, tiến hành vắt lấy nước cốt và loại bỏ hạt.
Sau khi đã vắt lấy nước cốt chanh, bạn cho vào ly khoảng 300ml nước ấm 40-50 độ C, không nên dùng nước sôi vì nó sẽ làm phá vỡ liên kết các thành phần có trong mật ong và làm chanh bị đắng hơn.
Tiếp theo, cho vào 2 muỗng cà phê mật ong rồi khuấy tan, rồi cho nước cốt chanh đã vắt vào, khuấy đều hỗn hợp lần nữa.
Nước chanh mật ong có vị ngọt hài hòa và mùi thơm dễ chịu, thư giãn. Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn nên pha một ly nước chanh mật ong để uống, chúng sẽ giúp bạn tỉnh táo và tiếp thêm năng lượng cho 1 ngày làm việc, học tập hiệu quả.
Nghệ
Pha 2 hỗn hợp nghệ với nước chanh đúng cách là hòa tan 1/2 quả chanh vắt lấy nước, 1/2 muỗng cà phê bột nghệ nguyên chất trong 200ml nước ấm (khoảng 40–50°C).
Nên uống vào buổi sáng khi bụng còn đói để tăng khả năng hấp thu. Có thể thêm một chút mật ong nguyên chất để dễ uống và tăng cường tác dụng kháng khuẩn.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nghệ có thể gây kích ứng dạ dày nếu dùng quá liều. Cũng không nên thay thế điều trị y tế bằng các biện pháp dân gian. Người có tiền sử sỏi mật hoặc đang dùng thuốc chống đông nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
Nước chanh pha nghệ có thể là hỗn hợp hỗ trợ tốt cho gan và thận khi dùng đúng cách, đúng liều lượng và kết hợp cùng lối sống lành mạnh.
Không nên dùng quá nhiều vì nghệ có vị đắng nhẹ và có thể gây khó chịu cho dạ dày nếu dùng quá liều.
Quế
Nguyên liệu: 1 muỗng canh bột quế, 500ml nước ấm, nước ép của nửa quả chanh, 1 muỗng cà phê gừng xay, 1 muỗng canh mật ong nguyên chất.
Thực hiện: Cho nước, bột quế và gừng bào vào nồi. Đun sôi hỗn hợp và tắt lửa. Để hỗn hợp nguội một chút rồi lọc qua rây. Thêm mật ong và nước cốt chanh. Khuấy đều và thưởng thức.
Nên uống hỗn hợp này khi bụng đói vào mỗi buổi sáng sẽ thấy sự khác biệt chỉ trong vài tuần. Quế kiểm soát lượng đường trong máu, điều này giúp chúng ta giảm cân, giảm mỡ.
Quế chứa nhiều chất chống oxy hóa và do đó nó bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do. Nó có đặc tính chống viêm giúp sửa chữa mô. Quế còn làm giảm mức cholesterol LDL và chất béo trung tính trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đái tháo đường loại 2.
Trong khi đó, chanh hỗ trợ giải độc cơ thể, thúc đẩy quá trình hydrat hóa và hỗ trợ tiêu hóa. Chất xơ pectin có trong chanh giúp hạn chế cảm giác thèm ăn, khiến nó trở thành yếu tố chính trong nhiều chế độ ăn kiêng giảm cân và giúp đẩy nhanh quá trình đốt mỡ.
Món này từng bị coi là 'xui vía', nay lại thành đặc sản khoe mâm ngày Tết ai cũng thíchĂn - 3 giờ trước
Sự thay đổi này khiến không ít người lớn tuổi vừa ngạc nhiên, vừa lắc đầu: Thứ từng bị kiêng kỵ, sao giờ lại thành đặc sản khoe mâm?
Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồiĂn - 17 giờ trước
Món ăn sử dụng những nguyên liệu đơn giản, rất phổ biến nhưng chắc chắn sẽ chinh phục khẩu vị cả gia đình.
Các bước bảo quản rau trong tủ lạnh tươi lâu trong những ngày Tết Nguyên đán chỉ bằng 1 tờ giấyĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Mỗi loại rau, củ quả có cách bảo quản riêng với những điều kiện ẩm khác nhau. Bài viết dưới sẽ hướng dẫn cho bạn các bước bảo quan rau trong tủ lạnh tươi lâu cả tuần đơn giản bằng 1 tờ giấy.
Nấu cơm cúng bỏ ngay thói quen này kẻo món ngon đến mấy cũng tán lộcĂn - 1 ngày trước
Vì sao thói quen này bị cho là "tán lộc"?
Đừng chỉ dùng cuốn nem, mang bánh tráng Việt làm theo cách này đảm bảo cả nhà tranh nhau gắp vì quá ngonĂn - 1 ngày trước
Nếu trong bếp nhà bạn đang còn dư xấp bánh tráng mà chưa biết làm gì, hãy thử ngay công thức "bánh tôm rong biển" siêu tốc này. Chỉ với 5 phút chế biến, bạn sẽ có ngay món bánh vỏ mỏng tang, giòn rụm bao bọc lớp nhân tôm tươi rói, ngọt đậm đà từ biển cả.
Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!Ăn - 1 ngày trước
Thỉnh thoảng bạn hãy đổi vị cho cả gia đình với món miến xào thịt chim bồ câu thơm ngon này nhé!
Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹpĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Đây là loại rau có nhiều ở nước ta được ví là “thảo dược trường sinh của phụ nữ”. Vào ngày lạnh, chị em hãy thử làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp.
7 loại thực phẩm tưởng chừng an toàn nhưng có thể chứa độc tố nguy hiểm, nên kiểm tra ngayĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều thực phẩm quen thuộc trong căn bếp hằng ngày tưởng chừng vô hại nhưng khi bị hỏng lại có thể sinh ra độc tố nguy hiểm. Chỉ vì tiếc của, không ít gia đình vô tình tự đặt mình trước nguy cơ ngộ độc, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Từng bị tạt mắm tôm đòi nợ thay chồng, 'Nữ hoàng phòng vé' gây sốc với diện mạo tuổi U50, làm lại cuộc đời từ 'bán xôi vỉa hè'Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Bằng sự nỗ lực vươn mình mạnh mẽ và niềm đam mê nấu ăn sâu sắc, Kim Thư đã vực dậy cuộc sống và nuôi dậy thành công hai con trai, biến niềm đam mê nấu ăn trở thành một sự nghiệp đáng nể.
Bất ngờ với loại củ giàu kali gấp 30 lần nấm hương, hỗ trợ xương chắc khỏe, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Trung niên và người cao tuổi cần thực phẩm bổ sung kali, hỗ trợ xương chắc khỏe, không thể bỏ qua loại thực phẩm này.
Rễ của loại cây phổ biến ở nước ta là “nhân sâm của người nghèo”, tốt cho xương khớp, Tết đem làm mứt vừa lạ miệng vừa bổ dưỡngĂn
GĐXH – Với hương thơm thoang thoảng như sâm, vị ngọt mát tự nhiên, rễ cây thường được gọi là “nhân sâm của người nghèo” này không chỉ là vị thuốc dân gian quen thuộc mà còn được biến tấu thành món mứt Tết độc đáo, tốt cho sức khỏe khi dùng đúng cách.