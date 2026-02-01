Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóa

Gừng

Gừng từ lâu đã được sử dụng như một loại gia vị và thảo dược hỗ trợ sức khỏe. Khi bạn thêm gừng vào nước chanh ấm, sẽ trở thành thức uống làm ấm bụng, tốt cho hệ tiêu hóa, nhất là trong những ngày thời tiết lạnh hoặc khi cơ thể mệt mỏi.

Gừng chứa các hoạt chất có khả năng hỗ trợ giảm buồn nôn, đầy hơi và kích thích tiêu hóa. Khi dùng cùng nước ấm, gừng giúp tăng lưu thông máu, tạo cảm giác ấm từ bên trong và giảm cảm giác lạnh bụng vào buổi sáng sớm.

Ngoài ra, vị cay nhẹ của gừng còn giúp cân bằng vị chua của chanh, khiến nước chanh ấm dễ uống hơn.

Để sử dụng, bạn chỉ cần vài lát gừng tươi đập dập hoặc bào mỏng, cho vào nước ấm rồi vắt chanh. Không nên cho quá nhiều gừng vì có thể gây nóng hoặc kích ứng dạ dày ở người nhạy cảm.

Mật ong

Trước khi tiến hành vắt chanh, bạn cần rửa sạch với nước, dùng muối chà xát xung quanh phần vỏ để loại bỏ bụi bẩn.

Thông thường, các bạn thường bổ ngang quả chanh để vắt lấy nước, tuy nhiên, để thu nhiều nước bạn hãy cắt theo chiều dọc, không cắt sát vào phần lõi để tránh cắt trúng vào hạt. Sau đó, tiến hành vắt lấy nước cốt và loại bỏ hạt.

Sau khi đã vắt lấy nước cốt chanh, bạn cho vào ly khoảng 300ml nước ấm 40-50 độ C, không nên dùng nước sôi vì nó sẽ làm phá vỡ liên kết các thành phần có trong mật ong và làm chanh bị đắng hơn.

Mật ong là lựa chọn quen thuộc khi pha nước chanh ấm nhờ vị ngọt tự nhiên và dễ uống. Không chỉ giúp cải thiện hương vị, mật ong còn mang lại nhiều lợi ích nếu dùng đúng cách.

Tiếp theo, cho vào 2 muỗng cà phê mật ong rồi khuấy tan, rồi cho nước cốt chanh đã vắt vào, khuấy đều hỗn hợp lần nữa.

Nước chanh mật ong có vị ngọt hài hòa và mùi thơm dễ chịu, thư giãn. Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn nên pha một ly nước chanh mật ong để uống, chúng sẽ giúp bạn tỉnh táo và tiếp thêm năng lượng cho 1 ngày làm việc, học tập hiệu quả.

Nghệ

Pha 2 hỗn hợp nghệ với nước chanh đúng cách là hòa tan 1/2 quả chanh vắt lấy nước, 1/2 muỗng cà phê bột nghệ nguyên chất trong 200ml nước ấm (khoảng 40–50°C).

Nên uống vào buổi sáng khi bụng còn đói để tăng khả năng hấp thu. Có thể thêm một chút mật ong nguyên chất để dễ uống và tăng cường tác dụng kháng khuẩn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nghệ có thể gây kích ứng dạ dày nếu dùng quá liều. Cũng không nên thay thế điều trị y tế bằng các biện pháp dân gian. Người có tiền sử sỏi mật hoặc đang dùng thuốc chống đông nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Khi thêm nghệ vào nước chanh ấm, bạn đang kết hợp hai thành phần có đặc tính chống oxy hóa tự nhiên.

Nước chanh pha nghệ có thể là hỗn hợp hỗ trợ tốt cho gan và thận khi dùng đúng cách, đúng liều lượng và kết hợp cùng lối sống lành mạnh.

Không nên dùng quá nhiều vì nghệ có vị đắng nhẹ và có thể gây khó chịu cho dạ dày nếu dùng quá liều.

Quế

Nguyên liệu: 1 muỗng canh bột quế, 500ml nước ấm, nước ép của nửa quả chanh, 1 muỗng cà phê gừng xay, 1 muỗng canh mật ong nguyên chất.

Thực hiện: Cho nước, bột quế và gừng bào vào nồi. Đun sôi hỗn hợp và tắt lửa. Để hỗn hợp nguội một chút rồi lọc qua rây. Thêm mật ong và nước cốt chanh. Khuấy đều và thưởng thức.

Nên uống hỗn hợp này khi bụng đói vào mỗi buổi sáng sẽ thấy sự khác biệt chỉ trong vài tuần. Quế kiểm soát lượng đường trong máu, điều này giúp chúng ta giảm cân, giảm mỡ.

Hương thơm tự nhiên của quế cũng giúp kích thích vị giác, khiến việc uống nước chanh ấm vào buổi sáng trở thành thói quen dễ duy trì hơn.

Quế chứa nhiều chất chống oxy hóa và do đó nó bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do. Nó có đặc tính chống viêm giúp sửa chữa mô. Quế còn làm giảm mức cholesterol LDL và chất béo trung tính trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đái tháo đường loại 2.

Trong khi đó, chanh hỗ trợ giải độc cơ thể, thúc đẩy quá trình hydrat hóa và hỗ trợ tiêu hóa. Chất xơ pectin có trong chanh giúp hạn chế cảm giác thèm ăn, khiến nó trở thành yếu tố chính trong nhiều chế độ ăn kiêng giảm cân và giúp đẩy nhanh quá trình đốt mỡ.