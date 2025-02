5 dấu hiệu phổ biến cảnh báo thiếu hụt vitamin và khoáng chất thiết yếu

Dưới đây là một số cảnh báo khi cơ thể thiếu hụt chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất bạn cần biết:

1. Móng tay giòn cảnh báo cơ thể thiếu protein hoặc sắt

Móng giòn, dễ gãy, nứt hoặc có vẻ ngoài gồ ghề… có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu protein hoặc sắt.

Keratin là một loại protein giúp hình thành tóc, móng và lớp ngoài của da. Chế độ ăn thiếu protein có thể khiến móng mềm và giòn. Sắt góp phần đáng kể vào quá trình vận chuyển oxy trong máu và trong trường hợp thiếu hụt sắt, sẽ dẫn đến tình trạng cung cấp oxy không đủ cho nền móng, dẫn đến tình trạng giòn và dễ gãy.

Đối với protein, hãy bổ sung trứng, thịt nạc, các sản phẩm từ sữa, đậu nành, đậu lăng và các loại hạt. Đối với sắt, bổ sung rau bina, củ cải đường, thịt đỏ, cá, đậu lăng và ngũ cốc tăng cường…

Móng giòn, dễ gãy, nứt có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu protein hoặc sắt.

2. Bị giật mí mắt hoặc chân tay cảnh báo thiếu magiê

Co giật cơ không tự chủ thường xuyên, đặc biệt là ở mí mắt hoặc chân tay, có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu magiê. Magiê đóng vai trò thiết yếu trong chức năng cơ, dẫn truyền thần kinh và cân bằng điện giải. Khi magiê ở mức độ thấp, các tế bào thần kinh trở nên hoạt động quá mức, dẫn đến co thắt cơ hoặc co giật.

Bổ sung các loại thực phẩm như hạt và hạt giống (hạnh nhân, hạt điều, hạt bí ngô), rau lá xanh đậm, chuối, bơ, ngũ cốc nguyên hạt… để cung cấp khoáng chất này cho cơ thể.

3. Tiếng kêu ở khớp có thể là do thiếu vitamin D3 và canxi

Tiếng kêu lục cục hoặc lạo xạo từ các khớp có thể do thiếu hụt vitamin D3 và canxi. Canxi rất cần thiết cho độ cứng của xương, trong khi vitamin D3 giúp hấp thụ canxi. Thiếu hụt sẽ dẫn đến xương và sụn yếu hơn và do đó gây ra tiếng lạo xạo từ các khớp khi di chuyển.

Các sản phẩm từ sữa, hạt vừng, rau lá xanh và hạnh nhân rất giàu canxi. Một sô thực phẩm giàu vitamin D như cá hồi, lòng đỏ trứng, ,nấm...

Tiếng lạo xạo từ các khớp khi di chuyển có thể là do thiếu canxi và vitamin D3.

4. Tóc bạc sớm có liên quan đến thiếu vitamin B12 và đồng

Tóc bạc sớm thường liên quan đến tình trạng thiếu hụt vitamin B12 và đồng. Vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất melanin, sắc tố quyết định màu tóc. Đồng cũng giúp tổng hợp melanin và tình trạng thiếu hụt đồng có thể dẫn đến tóc bạc sớm.

Các sản phẩm từ sữa, trứng, cá, thịt và ngũ cốc tăng cường rất giàu vitamin B12. Đối với đồng, hãy ăn các loại hạt, hạt giống, động vật có vỏ, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu.

5. Dễ bị bầm tím cảnh báo thiếu vitamin C và vitamin K1

Nếu bạn thấy vết bầm tím thường xuyên xuất hiện mà không có chấn thương đáng kể, thì có thể là do thiếu vitamin C và vitamin K1. Vitamin C rất cần thiết cho quá trình sản xuất collagen, giúp mạch máu khỏe mạnh. Vitamin K1 rất quan trọng đối với quá trình đông máu và việc thiếu hụt vitamin K1 có thể dẫn đến chảy máu và bầm tím quá nhiều.

Trái cây họ cam quýt, ớt chuông, dâu tây và ổi rất giàu vitamin C. Rau lá xanh, bông cải xanh, bắp cải và đậu nành rất giàu vitamin K1…