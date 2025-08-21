Ăn bơ đúng cách vừa đẹp dáng vừa khoẻ tim, còn ngừa cả loãng xương
GĐXH - Không chỉ là loại quả hot trend mùa hè, bơ còn chứa loạt dưỡng chất giúp tim mạch khỏe mạnh, xương chắc và tiêu hóa cực “mượt”.
Người phụ nữ 44 tuổi ở Hà Nội bị viêm nhiễm, hoại tử gây thủng túi mật vì chủ quan bỏ qua dấu hiệu nàySống khỏe - 22 phút trước
GĐXH - 2 ngày trước khi phát hiện viêm túi mật, người bệnh thấy đắng miệng và buồn nôn, kèm theo đau bụng vùng hạ sườn phải, cơn đau tăng dần không đỡ.
Người đàn ông 66 tuổi phải cắt bàng quang, suy thận vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Một sai lầm khiến bệnh nhân phải cắt bỏ bàng quang là đã từ chối phẫu thuật bướu bàng quang và chỉ dùng thuốc điều trị tại nhà.
Trẻ bị rôm sảy: Chăm sóc da thế nào?Sống khỏe - 2 giờ trước
Rôm sảy là một trong những bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ em, nhất là vào mùa hè. Vậy khi trẻ nổi rôm sảy, cha mẹ cần làm gì để hạn chế nguy cơ để lại thâm sẹo?
4 nhóm thực phẩm 'vàng' giúp đánh bay nguy cơ đột quỵ – ăn ngay kẻo muộn!Bệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Đột quỵ có thể ập đến bất ngờ, nhưng chỉ cần duy trì 4 nhóm thực phẩm quen thuộc này, bạn đã nắm trong tay “lá chắn" bảo vệ não bộ và trái tim.
Nhật Bản công bố 5 thực phẩm nên ăn hằng ngày: Trứng chỉ đứng thứ 5, “vua dinh dưỡng” gọi tên món nàySống khỏe - 4 giờ trước
Mới đây, 33 chuyên gia dinh dưỡng tại Nhật Bản đã bỏ phiếu, lựa chọn ra 5 loại thực phẩm tốt nhất nên đưa vào thực đơn hằng ngày.
Xét nghiệm ký sinh trùng tại DIAG bao nhiêu tiền?Sống khỏe - 4 giờ trước
Trong nửa đầu năm 2025, số ca nhiễm ký sinh trùng tại Việt Nam vẫn ở mức đáng lưu ý. Nhiều trường hợp không phát hiện kịp thời dẫn đến những biến chứng ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.
Người phụ nữ bị đột quỵ lúc sáng sớm thừa nhận mắc sai lầm này khi điều trị đau đầu, tăng huyết ápBệnh thường gặp - 17 giờ trước
GĐXH - Bị tăng huyết áp và thường xuyên bị đau đầu nhưng chỉ tự ý mua thuốc giảm đau uống. Đến khi hôn mê, đi cấp cứu tới mới được phát hiện đột quỵ xuất huyết não…
Gan khoẻ, thọ lâu: 4 loại 'thần dược' ngay trong bếp, ai cũng nên biếtSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Gan được ví như “bộ lọc” sống của cơ thể. Chỉ cần bổ sung 4 loại thực phẩm quen thuộc này, bạn sẽ bất ngờ với hiệu quả bảo vệ gan và kéo dài tuổi thọ.
Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong caoY tế - 20 giờ trước
GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc sốt rét ác tính thể não, suy đa tạng, sốc, tiên lượng rất xấu.
Bì lợn: Món ăn dân dã mang lại lợi ích ‘xịn sò’ cho da, xương khớp và sức khỏeSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là món ăn quen thuộc, bì lợn còn chứa nhiều collagen và protein, mang lại 4 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp.
Ăn hạt mít kiểu này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biếtSống khỏe
GĐXH - Người Nhật có thói quen ăn hạt mít như một món ăn vặt bổ dưỡng. Họ xem đây là cách bổ sung chất xơ, vi chất và chất chống oxy hóa tự nhiên.