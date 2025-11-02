Mới nhất
'5 ít, 5 nhiều' giúp tuổi thọ tăng lên từng ngày

Chủ nhật, 07:40 02/11/2025 | Sống khỏe
Chăm sóc sức khỏe để tăng tuổi thọ không phải là việc bắt đầu khi đã mắc bệnh mà là thói quen nên duy trì mỗi ngày.

Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người cao tuổi. Tuy nhiên, phần lớn bệnh tật không đến từ yếu tố di truyền mà lại bắt nguồn từ chính thói quen sinh hoạt hằng ngày. Khi biết điều chỉnh lối sống - ăn uống hợp lý, vận động điều độ và giữ tinh thần vui vẻ - người cao tuổi hoàn toàn có thể sống khỏe, sống thọ hơn. Theo Aboluowang , dưới đây là “5 ít, 5 nhiều” được một số tổ chức y tế trên thế giới khuyến nghị, giúp duy trì sức khỏe tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

1. Ăn ít thịt, nhiều đậu

Theo JAMA Internal Medicine , người cao tuổi nên hạn chế lượng thịt đỏ mỗi ngày, chỉ nên dùng khoảng 75g và bổ sung các loại đậu, đậu phụ hoặc sản phẩm từ đậu. Các loại đậu cung cấp protein thực vật lành mạnh, giàu chất xơ và không chứa cholesterol xấu như thịt đỏ. Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy, ăn đậu ít nhất 4 lần mỗi tuần giúp giảm hơn 20% nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, thay thế một phần thịt bằng đậu còn giúp kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

'5 ít, 5 nhiều' giúp tuổi thọ tăng lên từng ngày - Ảnh 1.

Ăn ít thịt nhiều đậu sẽ tốt cho người cao tuổi hơn. Ảnh: Ban Mai

2. Ăn ít muối, nhiều giấm

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ tối đa 2.000mg natri mỗi ngày, tương đương một thìa cà phê muối. Việc dùng quá nhiều muối khiến cơ thể mất canxi, làm tăng huyết áp và gây tổn thương mạch máu. Ngược lại, giảm muối có thể giúp hạ huyết áp chỉ sau vài tuần. Trong bữa ăn, người cao tuổi có thể dùng thêm giấm hoặc nước cốt chanh để tăng vị ngon tự nhiên, hỗ trợ tiêu hóa và giảm mỡ máu. Một số nghiên cứu cũng cho thấy giấm táo có tác dụng kiểm soát đường huyết và cải thiện cholesterol xấu, góp phần bảo vệ tim mạch.

3. Ăn ít nhưng nhai kỹ

Thói quen ăn nhanh, nuốt vội khiến dạ dày phải làm việc quá sức, dễ gây khó tiêu và đầy hơi. Việc nhai kỹ giúp tuyến nước bọt hoạt động hiệu quả hơn, bắt đầu quá trình tiêu hóa ngay trong miệng và giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tối ưu. Các chuyên gia khuyến nghị nên nhai mỗi miếng thức ăn từ 15-20 lần. Ăn chậm không chỉ giúp tiêu hóa tốt mà còn khiến não kịp nhận tín hiệu no, từ đó tránh ăn quá mức, hỗ trợ duy trì cân nặng và giảm căng thẳng trong bữa ăn.

4. Uống ít thuốc, tập luyện nhiều

Tuổi càng cao, cơ thể càng cần “bớt thuốc, thêm vận động”. Nhiều người lạm dụng thuốc điều trị mà quên rằng tập luyện chính là liều thuốc tự nhiên hiệu quả nhất. Người tập thể dục đều đặn ít nhất 15 phút mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ trung bình thêm khoảng 3 năm và giảm tới 30% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Người cao tuổi có thể chọn các hình thức nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, dưỡng sinh hay đạp xe chậm. Điều quan trọng là duy trì vận động đều đặn mỗi ngày để cơ thể luôn linh hoạt và khỏe mạnh.

5. Lo ít, cười nhiều

Giữ tâm trạng lạc quan là liều thuốc quý cho trái tim. Một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy, người cao tuổi thường xuyên mỉm cười có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ thấp hơn đáng kể so với người hiếm khi cười. Nụ cười giúp tăng dung tích phổi, thúc đẩy tuần hoàn máu và giảm hormone căng thẳng. Hiệp hội Tim mạch Anh cũng khẳng định, tiếng cười có tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch tương tự một bài tập thể dục nhẹ. “Cười một cái, trẻ thêm mười tuổi” không chỉ là lời nói vui mà còn là sự thật được khoa học chứng minh.

An Yên
