5 lái xe bị phạt tới 14 triệu đồng khi chạy xe biển trắng chở khách thu tiền trái quy định

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Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 4C – Cao nguyên đá, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã liên tiếp phát hiện, xử lý 5 trường hợp sử dụng xe ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở khách có thu tiền.

Hình ảnh các phương tiện vi phạm bị lực lượng CSGT xử lý. Ảnh: Cục CSGT

Các phương tiện vi phạm gồm:

Ngày 05/11/2026:

Xe 23A-186.XX do P.H.H. (SN 2001) điều khiển.

Xe 22H-031.XX do H.N.V. (SN 2000) điều khiển.

Ngày 08/11/2026:

Xe 22A-330.XX do P.N.N. (SN 1983) điều khiển.

Ngày 12/11/2026:

Xe 22C-124.XX do N.H.T. (SN 1976) điều khiển.

Xe 23A-189.XX do T.X.H. (SN 1990) điều khiển.

Theo khoản 8a Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe bị:

Phạt tiền từ 12–14 triệu đồng đồng thời bị trừ 06 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT khuyến cáo: Xe cá nhân không được tự ý tổ chức hoạt động chở khách thu tiền dưới hình thức "xe ghép", "xe tiện chuyến" trái quy định.

Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo pháp luật. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.