5 loại cây “nuốt” bụi mịn, lọc không khí tốt, nhiều gia đình được khuyên trồng trong nhà
GĐXH - Dưới đây là 5 loại cây cảnh thường được khuyên trồng trong nhà vì khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà và mang lại nhiều lợi ích cho không gian sống.
Ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5, đang trở thành mối quan tâm lớn tại nhiều đô thị. Khi mật độ giao thông dày đặc và quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, chất lượng không khí trong nhà cũng dễ bị ảnh hưởng bởi khói bụi, khí thải và các hợp chất phát sinh từ đồ nội thất.
Trong bối cảnh đó, trồng cây xanh trong nhà được nhiều gia đình lựa chọn như một giải pháp đơn giản để cải thiện không gian sống. Không chỉ tạo cảm giác dễ chịu, một số loại cây còn được cho là có khả năng hỗ trợ lọc không khí và giữ lại một phần bụi mịn lơ lửng.
Dưới đây là 5 loại cây cảnh thường được khuyên trồng trong nhà vì khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà và mang lại nhiều lợi ích cho không gian sống.
Cây lưỡi hổ
Lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh phổ biến nhất trong các gia đình thành thị. Cây có lá dày, mọc thẳng, bề mặt rộng nên dễ giữ lại một phần bụi mịn bám trong không khí.
Ngoài ra, lưỡi hổ còn được biết đến là một trong số ít loại cây có khả năng trao đổi khí vào ban đêm, vì vậy nhiều người chọn đặt cây trong phòng ngủ hoặc góc làm việc để tạo cảm giác dễ chịu.
Theo quan niệm phong thủy, lưỡi hổ tượng trưng cho sự bảo vệ và vững vàng, thường được đặt ở cửa ra vào hoặc gần lối đi như một cách tạo cảm giác an tâm cho gia chủ.
Cây trầu bà
Trầu bà là loại cây quen thuộc nhờ dễ trồng và sinh trưởng tốt trong điều kiện ánh sáng yếu. Lá cây xanh mướt, mềm mại nên rất phù hợp đặt trên kệ sách, bàn làm việc hoặc treo ở ban công.
Một số nghiên cứu về cây xanh trong nhà cho thấy trầu bà có khả năng hấp thụ một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi phát sinh từ sơn tường, đồ nội thất hoặc thiết bị điện tử.
Trong quan niệm dân gian, trầu bà còn gắn với ý nghĩa sinh sôi và phát triển, vì vậy nhiều gia đình chọn đặt cây trong phòng khách hoặc khu vực làm việc để tạo cảm giác tươi mới cho không gian.
Cây lan ý
Lan ý là loại cây cảnh được nhiều người yêu thích nhờ hoa trắng thanh nhã và dáng cây mềm mại. Ngoài giá trị thẩm mỹ, lan ý còn được nhắc đến như một trong những loại cây có khả năng góp phần cải thiện chất lượng không khí trong phòng.
Cây giúp tăng độ ẩm nhẹ trong môi trường kín, điều này đặc biệt hữu ích với những không gian thường xuyên sử dụng điều hòa.
Bên cạnh đó, lan ý còn mang lại cảm giác thư giãn và dễ chịu. Theo quan niệm phong thủy, loài cây này tượng trưng cho sự hài hòa và cân bằng, phù hợp đặt ở phòng khách hoặc phòng ngủ.
Cây nha đam
Nha đam (lô hội) không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp mà còn được nhiều gia đình trồng trong nhà như một loại cây cảnh nhỏ gọn.
Lá cây dày, mọng nước giúp giữ lại bụi bám trên bề mặt lá, đồng thời cây có khả năng thích nghi tốt với môi trường khô và ít cần chăm sóc.
Trong đời sống dân gian, nha đam còn được xem là biểu tượng của sức khỏe và sự bình an. Loại cây này thường được đặt gần cửa sổ hoặc ban công, nơi có ánh sáng nhẹ.
Cây thiết mộc lan
Thiết mộc lan là loại cây thân gỗ nhỏ với tán lá xanh rộng, thường được trồng trong chậu lớn để đặt ở phòng khách hoặc văn phòng.
Cây tạo cảm giác mát mẻ, xanh tươi và góp phần làm dịu không gian sống, đặc biệt trong những căn nhà sử dụng nhiều vật liệu bê tông hoặc nội thất kín.
Theo quan niệm phong thủy, thiết mộc lan tượng trưng cho tài lộc và sự phát triển bền vững, vì vậy thường được nhiều gia đình lựa chọn làm cây trang trí trong nhà.
Trồng cây xanh – bước nhỏ cho không gian sống lành mạnh
Dù cây xanh không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, việc trồng cây trong nhà vẫn là cách đơn giản để cải thiện môi trường sống.
Một vài chậu cây đặt đúng vị trí không chỉ giúp không gian trở nên sinh động, mà còn mang lại cảm giác thư giãn và gần gũi với thiên nhiên. Trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc, việc đưa mảng xanh vào nhà cũng được xem là một bước nhỏ nhưng thiết thực hướng tới lối sống lành mạnh và bền vững.
