5 loại cây cảnh nhiều người khuyên không nên đặt trong nhà
GĐXH - Cây xanh từ lâu được xem là yếu tố giúp không gian sống trở nên tươi mát và dễ chịu hơn. Nhiều gia đình thích đặt cây cảnh trong phòng khách, phòng làm việc hoặc ban công để tạo điểm nhấn và mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
Tuy nhiên, trong quan niệm dân gian và một số góc nhìn phong thủy, không phải loại cây nào cũng phù hợp để đặt trong nhà. Một vài loại cây, dù đẹp và dễ chăm sóc, lại được cho là có thể ảnh hưởng đến cảm giác hài hòa của không gian sống hoặc mang những ý nghĩa không tích cực.
Dưới đây là 5 loại cây thường được nhắc đến trong các khuyến nghị nên cân nhắc khi đặt trong nhà.
Xương rồng
Xương rồng là loại cây cảnh quen thuộc nhờ khả năng chịu hạn tốt và gần như không cần chăm sóc cầu kỳ. Tuy nhiên, theo một số quan niệm phong thủy, những loại cây có gai nhọn hoặc hình dáng sắc cạnh có thể khiến dòng năng lượng trong nhà trở nên “gắt” hơn.
Một số chuyên gia thiết kế nội thất cũng cho rằng hình dáng gai nhọn của xương rồng đôi khi tạo cảm giác khô cứng hoặc căng thẳng trong không gian sinh hoạt.
Vì vậy, nếu yêu thích loại cây này, nhiều người khuyên nên đặt xương rồng ở ban công, bệ cửa sổ hoặc gần cổng nhà thay vì đặt ở phòng khách hay khu vực sinh hoạt chung.
Bonsai
Bonsai là nghệ thuật trồng cây thu nhỏ có nguồn gốc từ Nhật Bản và được đánh giá cao về giá trị thẩm mỹ. Những chậu bonsai đẹp thường được tạo dáng rất công phu, trở thành điểm nhấn cho không gian.
Tuy vậy, theo một số quan điểm phong thủy, bonsai với hình dáng nhỏ và được “uốn nắn” liên tục có thể tượng trưng cho sự phát triển bị giới hạn.
Vì lý do này, một số người cho rằng bonsai phù hợp đặt ở sân vườn, ban công hoặc khu vực ngoài trời hơn là đặt trong phòng khách hoặc phòng làm việc.
Cây sanh
Cây sanh là loại cây cảnh quen thuộc, thường được tạo dáng bonsai với tán lá xanh và các cành rủ mềm mại.
Tuy nhiên, chính dáng cành rủ xuống của cây lại khiến một số người liên tưởng đến sự trì trệ hoặc năng lượng đi xuống. Trong quan niệm phong thủy, những loại cây có dáng vươn thẳng thường tượng trưng cho sự phát triển và thăng tiến hơn.
Ngoài ra, cây sanh thường có kích thước lớn khi trưởng thành, vì vậy nhiều người cho rằng loại cây này phù hợp trồng ở sân vườn, khuôn viên rộng hoặc không gian ngoài trời hơn là đặt trong nhà.
Những loại cây có độc tính
Một số cây cảnh phổ biến trong nhà có thể gây kích ứng nếu con người hoặc vật nuôi ăn phải. Vì vậy, nhiều gia đình, đặc biệt là những nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, thường cân nhắc kỹ trước khi đặt các loại cây này trong không gian sống.
Một số loại cây được nhắc đến gồm cây kim tiền, lan ý, lô hội hoặc trầu bà lá xẻ. Các loại cây này có thể gây kích ứng miệng hoặc khó chịu nếu vô tình ăn phải.
Do đó, nếu trồng những loại cây này trong nhà, người trồng cần đặt ở vị trí an toàn và tránh tầm với của trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.
Cây lưỡi hổ
Lưỡi hổ là loại cây cảnh rất phổ biến vì dễ trồng, chịu hạn tốt và có thể sống trong môi trường ít ánh sáng. Tuy nhiên, theo một số quan niệm phong thủy, lá cây mọc thẳng và nhọn có thể tạo cảm giác mạnh mẽ, đôi khi không phù hợp với không gian nghỉ ngơi.
Vì vậy, nhiều người khuyên không nên đặt cây lưỡi hổ trong phòng ngủ. Thay vào đó, cây thường được đặt gần cửa ra vào hoặc hành lang, nơi được xem là phù hợp hơn với đặc tính “bảo vệ” của cây theo quan niệm dân gian.
Điều quan trọng vẫn là sự hài hòa của không gian
Dù tin vào phong thủy hay không, nhiều chuyên gia cho rằng yếu tố quan trọng nhất khi trồng cây trong nhà vẫn là giữ cho cây luôn xanh tốt và phù hợp với không gian sống.
Một chậu cây khỏe mạnh, tươi tắn thường mang lại cảm giác dễ chịu và giúp căn nhà trở nên sinh động hơn. Ngược lại, cây héo úa hoặc không được chăm sóc tốt có thể khiến không gian trở nên thiếu sức sống.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
